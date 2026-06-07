China Malls: मॉल्समध्ये ‘जंगल सफारी’! चीनमधील शॉपिंग मॉल्समध्ये का उभारली जात आहेत घनदाट जंगले आणि आकाशातील मार्ग?

China shopping mall jungle safari 2026 : आजचे जग हे डिजिटल युगाचे जग आहे. घरात बसून एका क्लिकवर हवी ती वस्तू दारापाशी मिळत असल्यामुळे जगभरातील पारंपरिक बाजारपेठा आणि भव्य शॉपिंग मॉल्ससमोर ग्राहकांना आपल्याकडे खेचून आणण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी चीनने (China) आता एक असा मार्ग शोधला आहे, ज्याची कल्पनाही कोणी केली नसेल. चीनमधील शॉपिंग मॉल्समध्ये सध्या एक अतिशय मनोरंजक, आश्चर्यकारक आणि महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळत आहे. जर तुम्ही विचार करत असाल की मॉलमध्ये फक्त कपडे, गॅजेट्स खरेदी करणे किंवा फूड कोर्टमध्ये जेवणे एवढेच चालते, तर तुम्हाला चीनमधील नवे मॉल्स थक्क करतील. कारण चिनी मॉल्स आता केवळ खरेदीची ठिकाणे राहिलेली नाहीत; ग्राहकांना प्रत्यक्ष निसर्गाचा अनुभव देण्यासाठी तिथे घनदाट जंगले, कृत्रिम धबधबे आणि हवेत तरंगणारे स्कायवॉक्स (Skywalks) उभारले जात आहेत.
राजधानी बीजिंगपासून ते शांघाय, ग्वांगझो आणि चोंगकिंगसारख्या चीनच्या प्रमुख आणि गजबजलेल्या शहरांमध्ये हा नवा ट्रेंड वेगाने पसरत आहे. चिनी प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स आता अशा व्यावसायिक जागा किंवा शॉपिंग सेंटर्स बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत जिथे मोठ्या प्रमाणावर हिरवळ, विस्तीर्ण बागा आणि पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह असतील. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आजचा आधुनिक ग्राहक पारंपरिक, सिमेंटचे ढिगारे वाटणाऱ्या आणि गर्दीने कोंडलेल्या बंदिस्त मॉल्सऐवजी अशा जागांना पसंती देत आहे जिथे त्याला निसर्गाच्या कुशीत वावरल्याचा निवांत अनुभव मिळेल. यामुळे किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहक दोघांनाही एक वेगळाच आनंद मिळत आहे.
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या नव्या निसर्गपूरक व्यावसायिक क्रांतीमध्ये हाँगकाँगची प्रसिद्ध डेव्हलपर कंपनी ‘स्वायर प्रॉपर्टीज’ (Swire Properties) सर्वात आघाडीवर आहे. ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ (SCMP) च्या एका ताज्या अहवालानुसार, ही कंपनी बीजिंगमध्ये ‘तायकू प्लेस’ (Taikoo Place) नावाचा एक अवाढव्य प्रकल्प साकारत आहे. यासाठी तब्बल २३ अब्ज युआन म्हणजेच साधारण ३.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी अफाट गुंतवणूक केली जात आहे. मुख्य भूमी चीनमधील (Mainland China) या कंपनीची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक मानली जात आहे.
बीजिंगच्या ईशान्य भागात एका सुंदर नदीकिनारी हे संकुल उभारले जात आहे. या प्रकल्पाचे स्वरूप इतके अथांग आहे की, यात एकमेकांशी जोडलेल्या आठ उत्तुंग ऑफिस इमारती, सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘इंडिगो मॉल’ला जोडणारे एक अवाढव्य रिटेल क्षेत्र, एक जागतिक दर्जाचे नवीन हॉटेल, खुल्या हवेतील खरेदीची ठिकाणे, नदीकिनारी मनोरंजनासाठी खास तयार केलेला परिसर आणि डोळ्यांचे पारणे फेडेल एवढी हिरवळ असणार आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने अभिमानाने सांगितले आहे की, चीनच्या राजधानीत सध्या अशा प्रकारची कोणतीही अद्ययावत आणि निसर्गरम्य सुविधा कुठेही उपलब्ध नाही.
हा मिश्र-उपयोगी संकुल (Mixed-use Complex) या वर्षाच्या अखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्यांसाठी खुला केला जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला ऑफिस टॉवर्सच्या अंतर्गत सजावटीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि त्यानंतर हळूहळू किरकोळ विक्रीच्या म्हणजेच शॉपिंगच्या जागा सुरू केल्या जातील. या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना स्वायर प्रॉपर्टीजचे रिटेल संचालक हान झी म्हणाले, “आम्ही हा संपूर्ण प्रकल्प एका ‘उद्यान-केंद्रित’ (Park-centric) संकल्पनेवर आधारित विकसित केला आहे. हे ठिकाण एका ‘शहरी ओॲसिस’प्रमाणे (Urban Oasis) काम करेल, जिथे काँक्रीटच्या जंगलात माणसाला खऱ्याखुऱ्या निसर्गाचा श्वास घेता येईल. आजच्या काळात मोठ्या शहरांमध्ये अशा मोकळ्या आणि हिरव्यागार सार्वजनिक जागा मिळणे अत्यंत दुर्मिळ झाले आहे. त्यामुळे बीजिंगमधील हे ठिकाण अशा प्रकारच्या अनोख्या विकासासाठी अगदी योग्य आणि आदर्श आहे.”
हान झी यांनी आजच्या बदलत्या ग्राहक मानसिकतेवर एक अतिशय मार्मिक भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते, “चीनमधील किरकोळ विक्रीचे (Retail) वातावरण आता केवळ वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरते किंवा आर्थिक व्यवहारांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आता ते पूर्णपणे ‘अनुभवांवर’ (Experiences) केंद्रित झाले आहे. कोणत्याही ब्रँडचा उद्देश आता ग्राहकाला फक्त एखादी वस्तू विकणे हा नसून, त्याला एक अद्वितीय, अविस्मरणीय आणि आनंददायी अनुभव देणे हा आहे. जेव्हा ग्राहकाला तिथे वेळ घालवून आनंद मिळेल, तेव्हाच त्याची त्या ब्रँड किंवा जागेप्रती निष्ठा वाढेल.”
Park life: why China’s malls are building forests, waterfalls and sky walkwayshttps://t.co/ECwLwH6cRe pic.twitter.com/5wwMFzT1Jd — Bien Perez (@BienPerez) June 7, 2026
credit – social media and Twitter
हा बदल केवळ काही खाजगी कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही, तर याच्या मागे चीन सरकारचे ठोस धोरण आणि पाठबळ आहे. देशांतर्गत उपभोग आणि आर्थिक उलाढालीला मोठी चालना देण्यासाठी चीन सरकारने एक विशेष कृती योजना अधिकृतपणे सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य गाभा असा आहे की, सरकारी अधिकारी आता केवळ दुकाने बांधण्याऐवजी ‘स्मार्ट व्यावसायिक जिल्हे’ (Smart Commercial Districts) आणि ‘इमर्सिव्ह एक्सपीरियन्स स्पेसेस’ (Immersive Experience Spaces) म्हणजेच ग्राहकाला स्वतःमध्ये पूर्णपणे गुंतवून ठेवणाऱ्या जागांच्या विकासाला सक्रिय पाठिंबा देतील.
या धोरणामुळेच पारंपारिक, जुन्या धाटणीच्या किरकोळ दुकानांचे रूपांतर आता नाविन्यपूर्ण, आधुनिक आणि निसर्गाचा फिल देणाऱ्या व्यावसायिक जागांमध्ये वेगाने होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, चीनच्या प्रमुख आणि सर्वात मोठ्या शहरांमध्ये अशा उद्यानासारख्या किंवा पार्कसारख्या व्यावसायिक संकुलांची संख्या अवघ्या काही काळातच १५० च्या पार पोहोचली आहे.
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‘आयआयमीडिया रिसर्च ग्रुप’ (iiMedia Research Group) या नामांकित संस्थेच्या एका पाहणीनुसार, चीनमधील आघाडीच्या शीर्ष ३० शहरांमध्ये उद्यानासारख्या विकास प्रकल्पांमधील व्यावसायिक जागेचा वाटा २०२० मध्ये केवळ ३.७ टक्के इतकाच होता. मात्र, ग्राहकांचा प्रचंड प्रतिसाद पाहता हा वाटा २०२५-२०२६ पर्यंत तब्बल १७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि ही वाढ अजूनही सुरूच आहे.
शांघाय, ग्वांगझो, चोंगकिंग आणि नैऋत्य सिचुआन प्रांतातील चेंगडू यांसारख्या अतिप्रगत शहरांमध्ये खुल्या हवेतील (Open-air) आणि छताने बंदिस्त (Indoor) अशा दोन्ही प्रकारच्या विलोभनीय उद्यानासारख्या मॉल्सची उभारणी करण्यात आली आहे. याचे एक उत्तम आणि जिवंत उदाहरण म्हणजे ‘चोंगकिंग’ शहरातील एक प्रसिद्ध बंदिस्त मॉल आहे. या मॉलच्या आत पाय ठेवताच तुम्हाला आपण एखाद्या शॉपिंग सेंटरमध्ये नसून अमेझॉनच्या जंगलात आलो आहोत की काय, असा भास होतो. कारण या मॉलच्या आत एक मोठे कृत्रिम उष्णकटिबंधीय जंगल (Tropical Rainforest), उंचावरून कोसळणारा भव्य धबधबा आणि मॉलच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत फिरण्यासाठी हवेत टांगलेला ‘स्काय वॉकवे’ बांधण्यात आला आहे.
एकंदरीत पाहता, चीनमधील हा नवा प्रयोग आपल्याला हेच शिकवतो की, जर मानवाला तंत्रज्ञानाच्या आणि सिमेंटच्या जगात जगायचे असेल, तरीही त्याला शांततेसाठी निसर्गाकडेच वळावे लागते. जागतिक हरित उपक्रमांच्या या काळात हे मॉल्स आपल्याला निसर्गाशी सुसंवादाने जीवन जगण्याची आणि व्यवसायाचे नवे प्रारूप तयार करण्याची एक उत्कृष्ट प्रेरणा देत आहेत.