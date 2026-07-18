शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • India Deploys 12 Nuclear Warheads Sipri Report 2026 Pakistan Abdul Basit Reaction Nuclear Weapons Count

India Nuclear Power : भारताने एअरबेसवर अचानक तैनात केली 12 अण्वस्त्रे; SIPRI रिपोर्ट बनला चर्चेचा विषय, पाकिस्तान चिंतेत

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

पाकिस्तानचे माजी राजनैतिक अधिकारी अब्दुल बासित यांनी भारताच्या १२ अणुबॉम्ब तैनातीबाबतच्या सिप्री अहवालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तान कोणती पावले उचलू शकतो, याची रूपरेषा त्यांनी मांडली.

india deploys 12 nuclear warheads sipri report 2026 pakistan abdul basit reaction nuclear weapons count

भारताने १२ अणुबॉम्ब तैनात केले आहेत. पाकिस्तान काय करेल? माजी राजनयिक अब्दुल बासित यांनी स्पष्ट केले आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सिप्रीचा खळबळजनक अहवाल
  • अब्दुल बासित यांचा दावा
  • पाकिस्तानचे छुपे पाऊल

दक्षिण आशियातील भू-राजकीय आणि लष्करी समीकरणांना पूर्णपणे बदलून टाकणारी एक अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रांवर लक्ष ठेवणारी प्रतिष्ठित स्वीडिश थिंक-टँक ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (SIPRI) ने आपला २०२६ चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील एका दाव्याने संपूर्ण पाकिस्तानात भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. सिप्रीच्या अहवालानुसार, भारताने (India-Pakistan Conflict) आपल्या अण्वस्त्रांच्या धोरणात एक मोठा धोरणात्मक बदल (Strategic Shift) केला असून, पहिल्यांदाच शांततेच्या काळात सुमारे १२ अणुबॉम्ब थेट युद्धजन्य परिस्थितीत तैनात केले आहेत. भारताच्या या पावलामुळे पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजनैतिक तज्ज्ञ हादरले असून, यावर पाकिस्तानात दररोज वादविवाद सुरू आहेत.

भारतातील पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त आणि ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी अब्दुल बासित यांनी एका पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलवरील चर्चेदरम्यान या विषयावर अत्यंत सविस्तर आणि खळबळजनक भाष्य केले आहे. अब्दुल बासित यांच्या मते, सिप्रीच्या अहवालातील या दाव्याचे पाकिस्तान पूर्णपणे खंडनही करू शकत नाही आणि तो सहज फेटाळूही शकत नाही. भारताने घेतलेला हा निर्णय पाकिस्तानसाठी अत्यंत गंभीर असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेला एक नवे आणि धोकादायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: अघटित घडणार! इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या 60 हून अधिक युद्धनौका, विमानांचा खडा पहारा; रडारवर 3 मोठी अणू ठिकाणे

अण्वस्त्रांच्या संख्येत भारताने पाकिस्तानला टाकले मागे?

अब्दुल बासित यांनी सिप्रीच्या आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, या अहवालानुसार सध्या भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत. जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारताचा एकूण अण्वस्त्रांचा साठा वाढून १९० वर पोहोचला आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानकडे हा साठा १७० वर स्थिर आहे. बासित म्हणाले, “कोणताही देश आपल्याकडे अचूक किती अण्वस्त्रे आहेत हे कधीही जाहीर करत नाही, त्यामुळे हा केवळ एक अंदाज असला तरी सिप्री ही अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या अहवालाला खूप महत्त्व दिले जाते.”

काय आहे भारताचा धोरणात्मक बदल? आजवर असे मानले जात होते की भारत आपली अण्वस्त्रे (Nuclear Warheads) आणि त्यांची प्रक्षेपक क्षेपणास्त्रे (Delivery Systems) वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरक्षित साठवून ठेवतो, जेणेकरून कोणत्याही अपघाती युद्धाची शक्यता टाळता येईल. मात्र, आता भारताने आपले १२ अण्वस्त्रे थेट तैनात केल्याचे समोर आले आहे, ज्याचा अर्थ हे बॉम्ब क्षेपणास्त्रांवर किंवा अणू पाणबुडीवर थेट जोडलेले आहेत आणि ते काही मिनिटांत डागले जाऊ शकतात.

भारताकडून पाकिस्तानवर मानसिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न

अब्दुल बासित यांनी असा दावा केला आहे की, भारताने अण्वस्त्रे तैनात करून पाकिस्तानवर एक प्रकारे मानसिक आणि लष्करी दबाव (Deterrence) निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानच्या ‘फुल स्पेक्ट्रम डिटेरन्स’ (Full Spectrum Deterrence) या धोरणाला शह देण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचलल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बासित यांच्या मते, भारताने या तैनातीची अधिकृत पुष्टीही केलेली नाही आणि याचे खंडनही केलेले नाही, कारण अशा धोरणात्मक बाबी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अस्पष्ट (Ambiguous) ठेवणेच फायद्याचे ठरते. मात्र, पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा यावर पूर्ण लक्ष ठेवून आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक

पाकिस्तानही गुपचूप करणार अणुबॉम्ब तैनात?

या चर्चेदरम्यान सर्वात धक्कादायक बाब तेव्हा समोर आली, जेव्हा अब्दुल बासित यांनी पाकिस्तानच्या पुढील संभाव्य पावलांचे संकेत दिले. ते म्हणाले की, भारत जर आपली अण्वस्त्रे सज्ज ठेवत असेल, तर पाकिस्तान हात बांधून गप्प बसणार नाही. पाकिस्तान कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा न करता, अत्यंत गुप्तपणे आपली अण्वस्त्रे तैनात करू शकतो. “कदाचित पुढच्या वर्षी सिप्री आपल्या अहवालात सांगेल की पाकिस्ताननेही अण्वस्त्रे तैनात केली आहेत,” असे बासित म्हणाले. भारताने उचललेले हे पहिले पाऊल दक्षिण आशियात आणि विशेषतः या संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता निर्माण करणारे आहे, ज्यामुळे भविष्यात अण्वस्त्रांच्या युद्धाचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

Web Title: India deploys 12 nuclear warheads sipri report 2026 pakistan abdul basit reaction nuclear weapons count

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 07:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक
1

US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक

US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी
2

US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी

US-Iran War: इस्रायली भूदलाचे चक्रव्यूह, 1,000 मरीन कमांडो; अमेरिकन अजगर चारी बाजूंनी आता ‘असे’ गिळणार इराणला
3

US-Iran War: इस्रायली भूदलाचे चक्रव्यूह, 1,000 मरीन कमांडो; अमेरिकन अजगर चारी बाजूंनी आता ‘असे’ गिळणार इराणला

PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब
4

PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara : सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आत्मक्लेश आंदोलन, सोनम वांगचूक यांना पाठिंबा देत पोलिसांच्या कारवाईबद्दल व्यक्त केली नाराजी

Satara : सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आत्मक्लेश आंदोलन, सोनम वांगचूक यांना पाठिंबा देत पोलिसांच्या कारवाईबद्दल व्यक्त केली नाराजी

Jul 18, 2026 | 07:02 PM
India Nuclear Power : भारताने एअरबेसवर अचानक तैनात केली 12 अण्वस्त्रे; SIPRI रिपोर्ट बनला चर्चेचा विषय, पाकिस्तान चिंतेत

India Nuclear Power : भारताने एअरबेसवर अचानक तैनात केली 12 अण्वस्त्रे; SIPRI रिपोर्ट बनला चर्चेचा विषय, पाकिस्तान चिंतेत

Jul 18, 2026 | 07:02 PM
आळे परिसरातून 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल

आळे परिसरातून 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल

Jul 18, 2026 | 06:52 PM
अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

Jul 18, 2026 | 06:44 PM
Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Jul 18, 2026 | 06:42 PM
मराठी सिनेमाचा उदो उदो! 72 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; ‘या’ अभिनेत्याला पुरस्कार जाहीर

मराठी सिनेमाचा उदो उदो! 72 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; ‘या’ अभिनेत्याला पुरस्कार जाहीर

Jul 18, 2026 | 06:41 PM
Male Fertility: फक्त सिगारेट-तंबाखूच नाही, ‘या’ कारणांमुळेही स्पर्म काउंट होऊ शकतो कमी

Male Fertility: फक्त सिगारेट-तंबाखूच नाही, ‘या’ कारणांमुळेही स्पर्म काउंट होऊ शकतो कमी

Jul 18, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा