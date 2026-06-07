Sriram Krishnan : कोण आहेत श्रीराम कृष्णन… ट्रम्प यांच्या AI सल्लागाराने अवघ्या 18 महिन्यांनंतर का सोडले व्हाईट हाऊस?

Sriram Krishnan resignation White House : जागतिक राजकारण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातून सध्या एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मुख्य एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता – Artificial Intelligence) धोरण सल्लागार, भारतीय वंशाचे श्रीराम कृष्णन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. जून २०२६ च्या अखेरीस ते व्हाईट हाऊसमधील आपली ही अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि जबाबदारीची भूमिका सोडणार आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अवघ्या १८ महिन्यांच्या आत त्यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे जागतिक टेक विश्वात आणि राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
श्रीराम कृष्णन यांनी स्वतः शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक सविस्तर पोस्ट लिहून या निर्णयाची माहिती दिली. व्हाईट हाऊसमध्ये काम करणे आणि थेट अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना धोरणात्मक सल्ला देणे हा आपल्यासाठी एक खूप मोठा सन्मान होता, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मात्र, एवढ्या कमी वेळात त्यांनी हे पद का सोडले, याबाबत त्यांनी कोणतीही नकारात्मक टिप्पणी केलेली नाही. पद सोडल्यानंतर आपण काही काळ विश्रांती घेणार असून, त्यानंतर अमेरिकेसमोरील आणि संपूर्ण जगासमोरील एआयच्या मोठ्या आव्हानांवर एका नव्या भूमिकेतून काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आपल्या निरोपाच्या संदेशात श्रीराम कृष्णन यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाची भरभरून स्तुती केली आहे. आज अमेरिका जागतिक पातळीवर एआय क्षेत्रात आणि या नव्या तंत्रज्ञानाच्या महायुद्धात चीन आणि इतर देशांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे, याचे संपूर्ण श्रेय ट्रम्प यांच्या धाडसी दूरदृष्टीला जाते, असे कृष्णन म्हणाले. त्यांच्या मते, जर ट्रम्प यांनी योग्य वेळी खंबीर निर्णय घेतले नसते, तर अमेरिका आज या क्षेत्रात इतक्या मजबूत आणि सुरक्षित स्थितीत नसती.
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गेल्या १८ महिन्यांचा कार्यकाळ हा अमेरिकेसाठी अत्यंत क्रांतिकारी ठरला आहे. या काळात श्रीराम कृष्णन यांनी पडद्यामागे राहून अनेक गेम-चेंजर धोरणांची आखणी केली. यामध्ये ‘अमेरिकन एआय ॲक्शन प्लॅन’, अमेरिकेची तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी आखण्यात आलेले विविध ‘भागीदारी कार्यक्रम’ आणि देशाची सुरक्षा अबाधित राखणारा ‘राष्ट्रीय एआय धोरण आराखडा’ यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यांच्या याच धोरणांमुळे अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात एक उत्तम ताळमेळ निर्माण झाला होता.
The Chennai-born architect behind Trump’s AI push is leaving the White Househttps://t.co/zljRIBuFL8 — Economic Times (@EconomicTimes) June 7, 2026
credit – social media and Twitter
श्रीराम कृष्णन यांचे यश हे जगभरातील आणि विशेषतः भारतातील करोडो तरुणांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांचा जन्म भारतात झाला असून ते मूळचे तामिळनाडूतील चेन्नईचे रहिवासी आहेत. त्यांनी आपले अभियांत्रिकीचे (Engineering) शिक्षण चेन्नईतील नामांकित ‘एसआरएम इंजिनिअरिंग कॉलेज’मधून पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी थेट अमेरिकेची वाट धरली आणि आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर जागतिक टेक जगतात स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले.
व्हाईट हाऊसमध्ये येण्यापूर्वी त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक (Meta), ट्विटर आणि स्नॅप यांसारख्या जगातील सर्वात मोठ्या आणि बलाढ्य टेक कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले होते. त्यानंतर ते सिलिकॉन व्हॅली मधील प्रसिद्ध गुंतवणूकदार कंपनी ‘आंद्रेसेन होरोविट्झ’ (Andreesen Horowitz) मध्ये सामील झाले, जिथे त्यांनी अनेक यशस्वी स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केली.
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श्रीराम कृष्णन हे केवळ एक तंत्रज्ञान तज्ञ नसून ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांचे अत्यंत जवळचे मित्र आणि वैयक्तिक सल्लागार आहेत. जेव्हा इलॉन मस्क यांनी ट्विटर (आताचे X) खरेदी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, तेव्हा मस्क यांना सल्ला देणाऱ्या आणि संपूर्ण डीलची पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या कोअर टीममध्ये श्रीराम कृष्णन यांचा समावेश होता. ट्विटरच्या परिवर्तनात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात २० जानेवारी २०२५ रोजी झाली, तेव्हा ट्रम्प यांनी स्वतःहून श्रीराम कृष्णन यांची नियुक्ती आपल्या एआय धोरण सल्लागारपदी केली होती. त्यापूर्वी २०२४ मध्येही त्यांनी व्हाईट हाऊसच्या काही वरिष्ठ प्रकल्पांवर काम केले होते. आता अवघ्या दीड वर्षात त्यांनी पद सोडल्यामुळे, ते पुन्हा एकदा इलॉन मस्क यांच्यासोबत एखाद्या मोठ्या जागतिक एआय प्रकल्पावर काम करण्यासाठी सज्ज होत आहेत का? अशा चर्चा आता सिलिकॉन व्हॅलीत रंगू लागल्या आहेत.