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Israel Lebanon War : इस्रायलचा लेबनॉनवर मोठा हल्ला, हिजबुल्लाहची 150 ठिकाणे उद्ध्वस्त; एका ब्रिगेडियर जनरलसह 12 जण ठार

Updated On: Jun 07, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

Israel Lebanon Attack: इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या १५० लक्ष्यांवर मोठा बॉम्बहल्ला केला असून, त्यात लेबनीज लष्कराचे एक ब्रिगेडियर जनरल आणि एका कॅप्टनसह किमान १२ जण ठार झाले आहेत.

israel lebanon attack hezbollah targets destroyed lebanese brigadier general killed 2026

Israel Lebanon War : इस्रायलचा लेबनॉनवर मोठा हल्ला, हिजबुल्लाहची १५० ठिकाणे उद्ध्वस्त; एका ब्रिगेडियर जनरलसह १२ जण ठार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • इस्रायलचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला
  • लेबनीज लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी ठार
  • शांततेच्या चर्चेला मोठा धक्का

Israel Lebanon conflict latest news 2026 : मध्यपूर्वेतील (Middle East) भूराजकीय परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सातत्याने होणारे शांततेचे आवाहन आणि विविध देशांच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांना पूर्णपणे बाजूला सारत इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. इस्रायली वायुसेनेने (IDF) एकाच वेळी हिजबुल्लाहच्या तब्बल १५० ठिकाणांना लक्ष्य करत भीषण बॉम्बहल्ला केला. या ताज्या आणि अत्यंत आक्रमक हल्ल्यामुळे संपूर्ण लेबनॉन हादरले असून, या लष्करी कारवाईत लेबनीज नियमित लष्कराच्या एका उच्चपदस्थ ब्रिगेडियर जनरल आणि कॅप्टनसह किमान १२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे प्रादेशिक युद्धाचा धोका कमालीचा वाढला आहे.

लेबनीज लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्य; देशात संतापाची लाट

या संपूर्ण लष्करी कारवाईतील सर्वात धक्कादायक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवून देणारी बाब म्हणजे लेबनॉनच्या अधिकृत आणि नियमित लष्कराची झालेली जीवितहानी. लेबनीज लष्कराने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, खारदाली-नबातीह मार्गावरून जाणाऱ्या एका लष्करी वाहनाला इस्रायली क्षेपणास्त्राने थेट लक्ष्य केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, वाहनात असलेले लेबनीज लष्कराचे ब्रिगेडियर जनरल वसम साबरा आणि कॅप्टन एली खौरी हे दोघेही जागीच शहीद झाले. त्यांच्यासोबत हुसेन गोझाल नावाच्या एका सैनिकाचाही या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) या घटनेवर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, हा हल्ला एका अत्यंत सक्रिय आणि तणावपूर्ण युद्धक्षेत्रात झाला, जिथे परिस्थिती आधीच गुंतागुंतीची आहे. मात्र, लेबनॉन सरकारने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

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लेबनॉनच्या राष्ट्रपतींचा इस्रायलवर ‘क्रूर आक्रमणाचा’ आरोप

लेबनॉनच्या सर्वोच्च राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाने या हल्ल्यानंतर अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. लेबनॉनचे अध्यक्ष जोसेफ औन यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, हा इस्रायली हल्ला म्हणजे लेबनॉनच्या सार्वभौमत्वाचे (Sovereignty) उघड आणि थेट उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम आणि मानवी मूल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या इस्रायलच्या या “क्रूर आक्रमणाला” वेसण घालण्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्काळ आणि प्रभावी हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, लेबनॉनचे पंतप्रधान नवाफ सलाम यांनीही या हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवला असून शहीद अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल सहवेदना व्यक्त केल्या आहेत. लेबनीज लष्कराच्या मते, इस्रायल जाणीवपूर्वक असे हल्ले करत आहे जेणेकरून या भागात शांतता प्रस्थापित होण्याची कोणतीही शक्यता शिल्लक राहणार नाही.

बेंजामिन नेतन्याहू यांचा ‘नो कॉन्प्रमाईज’ फॉर्म्युला; युद्धविरामाच्या आशा धूसर

विशेष म्हणजे, हा भीषण हल्ला अशा वेळी झाला आहे जेव्हा अमेरिकेच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांमध्ये एका सशर्त युद्धविरामावर (Ceasefire) सहमती होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी आपल्या कृतीतून आणि विधानातून हे स्पष्ट केले आहे की ते हिजबुल्लाहला कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. गेल्या काही आठवड्यांत, उत्तर इस्रायल आणि दक्षिण लेबनॉनच्या सीमावर्ती भागात हिजबुल्लाहने इस्रायली सैन्याला लक्ष्य करण्यासाठी आधुनिक फायबर-ऑप्टिक ड्रोनचा (Fiber-Optic Drones) वापर केला होता. या ड्रोन हल्ल्यांमुळे इस्रायलचे मोठे नुकसान झाले होते आणि यामुळेच तेल अवीवमधील नेतृत्व प्रचंड संतप्त झाले होते.

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बेका खोऱ्यापर्यंत युद्धाची धग; येणारे दिवस अत्यंत धोक्याचे

हिजबुल्लाहच्या ड्रोन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायली हवाई दलाने आता आपल्या कारवायांचा परीघ लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. इस्रायली लढाऊ विमाने केवळ दक्षिण लेबनॉनपुरती मर्यादित न राहता, पूर्वेकडील मोक्याच्या बेका खोऱ्यातील (Beqaa Valley) हिजबुल्लाहच्या मुख्य शस्त्रसाठ्यांवर आणि प्रशिक्षण केंद्रांवरही बॉम्बचा वर्षाव करत आहेत. पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमधील अतिरेकी आणि दहशतवादी गटांवरील हल्ले अधिक तीव्र करण्याचा आपला निर्धार पुन्हा एकदा बोलून दाखवला आहे. लष्करी विश्लेषकांच्या मते, येत्या काही दिवसांत हा संघर्ष केवळ थांबणार नाही, तर तो अधिक हिंसक आणि व्यापक रूप धारण करू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण मध्यपूर्व प्रदेश युद्धाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Web Title: Israel lebanon attack hezbollah targets destroyed lebanese brigadier general killed 2026

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Published On: Jun 07, 2026 | 01:43 PM

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