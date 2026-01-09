US Mexico Conflict: ट्रम्पची युद्धघोषणा! मेक्सिकोच्या सीमांवर अमेरिकन ‘नाईट स्टॉकर्स’ तैनात; रात्रीच्या अंधारात होणार मोठी कारवाई

Trump land strike in Mexico news 2026 : जगाच्या राजकारणात सध्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आक्रमक निर्णयांनी खळबळ उडवून दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर आता ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा शेजारील देश मेक्सिकोकडे वळवला आहे. ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आता केवळ समुद्रमार्गे होणारी तस्करी रोखून थांबणार नाही, तर मेक्सिकोच्या भूमीवर शिरून ड्रग्ज तस्करांचा खात्मा करणार आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मुलाखतीत अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “मेक्सिकोमध्ये सध्या क्लॉडिया शेनबॉम यांचे सरकार चालत नसून, तिथल्या अंमली पदार्थ तस्करांच्या टोळ्या (Cartels) देश चालवत आहेत. या तस्करांनी पाठवलेल्या अमली पदार्थांमुळे अमेरिकेत दरवर्षी ३,००,००० लोकांचा बळी जात आहे. आम्ही समुद्रातील ९७% तस्करी रोखण्यात यशस्वी झालो आहोत, पण आता आम्हाला जमिनीवर उतरून या तस्करांच्या तळांना उद्ध्वस्त करावे लागेल.”
ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे मेक्सिकोमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मेक्सिकोच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन अमेरिकेला सुनावले. त्या म्हणाल्या, “आम्ही सहकार्यासाठी तयार आहोत, पण गुलामीसाठी नाही. मेक्सिको हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश आहे. आमच्या भूमीवर कोणत्याही परदेशी सैन्याला पाऊल ठेवू दिले जाणार नाही. लष्करी हस्तक्षेप हा लोकशाहीचा मार्ग असू शकत नाही.” शेनबॉम यांनी असेही नमूद केले की, मेक्सिकोमधील हिंसाचाराला अमेरिकेतून होणारी शस्त्रास्त्रांची बेकायदेशीर तस्करी जबाबदार आहे.
BREAKING: Trump implies that he’s going to start bombing Mexico. “We are gonna start hitting LAND with regard to the cartels. The cartels are running Mexico” Someone get me out of this nightmare. Imagine how much more peaceful a world this would be if Kamala Harris had won… pic.twitter.com/ogh58RHJaT — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 9, 2026
redit : social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ब्रिटनच्या आकाशात ‘मृत्यूचे दूत’! विमानतळावर उतरली डझनभर सशस्त्र अमेरिकन विमाने; कोणता देश रडारवर?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएला मोहिमेत सहभागी असलेले अमेरिकेचे एलिट कमांडोज ‘नाईट स्टॉकर्स’ (160th SOAR) आता टेक्सास आणि मेक्सिकोच्या सीमेवर सक्रिय झाले आहेत. ट्रम्प यांनी ड्रग्ज कार्टेल्सना ‘परदेशी दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे अमेरिकन लष्कराला मेक्सिकोच्या परवानगीशिवाय तिथे ‘ड्रोन स्ट्राईक’ किंवा ‘लँड स्ट्राईक’ करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळू शकतात.
🚨 BREAKING: President Trump announces U.S. military LAND STRIKES against CARTELS, specifically mentions Mexico “We are gonna start hitting LAND with regard to the cartels. The cartels are running Mexico!” BOOM. This is what I voted for.🔥🔥 pic.twitter.com/0lWFpLKlCQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 9, 2026
credit : social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ब्रिटनच्या आकाशात ‘मृत्यूचे दूत’! विमानतळावर उतरली डझनभर सशस्त्र अमेरिकन विमाने; कोणता देश रडारवर?
जर अमेरिकेने मेक्सिकोमध्ये लष्करी कारवाई केली, तर याचे परिणाम जागतिक व्यापारावर आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांवर होतील. मेक्सिको हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाने आता मित्र आणि शत्रू यातील रेषा पुसली आहे. व्हेनेझुएलाच्या तेलावर ताबा मिळवल्यानंतर आता मेक्सिकोमधील अमली पदार्थांच्या साम्राज्याचा अंत करणे, हे ट्रम्प यांचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे दिसत आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्या मते, मेक्सिकोमधील ड्रग्ज कार्टेल्स अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ पाठवत आहेत, ज्यामुळे दरवर्षी ३ लाख अमेरिकन लोकांचा मृत्यू होत आहे.
Ans: त्यांनी अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपाला पूर्णपणे विरोध केला असून, मेक्सिकोच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे.
Ans: या कारवाईमुळे लॅटिन अमेरिकेत तणाव वाढेल आणि अमेरिका-मेक्सिको दरम्यानच्या व्यापारावर (NAFTA/USMCA) गंभीर परिणाम होऊ शकतो.