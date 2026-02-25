Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Trump 2026: ट्रम्पच्या थापा काही संपेनात! ‘या’ महासत्तांबद्दल केले अत्यंत खोटे दावे; भारताबद्दलही ओकली गरळ

Iran Nuclear Destruction : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर' द्वारे इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट करण्याचा आणि भारत-पाकिस्तानसह जगातील ८ युद्धे संपवण्याचा ऐतिहासिक दावा केला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:55 PM
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी धाडसी विधान केले, इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट करण्याचा आणि ८ युद्धे संपवण्याचा ऐतिहासिक दावाही केला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर
  • ८ युद्धांचा अंत
  • ड्रग्ज माफियांचा खात्मा

Operation Midnight Hammer Iran nuclear news : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी त्यांच्या “शांतीद्वारे शक्ती” (Peace through Strength) या धोरणांतर्गत जगाला हादरवून टाकणारे मोठे दावे केले आहेत. काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात बोलताना ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, अमेरिकन सैन्याने ‘ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर’ (Operation Midnight Hammer) द्वारे इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम मुळासकट उपटून टाकला आहे. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे जागतिक राजकारणाची समीकरणे एका रात्रीत बदलली असून, अमेरिकेने पुन्हा एकदा जगाचे नेतृत्व आपल्या हातात असल्याचे सिद्ध केले आहे.

इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम ‘मातीला मिळवला’

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, इराणला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र होण्यापासून रोखणे ही केवळ अमेरिकेची गरज नव्हती, तर ते त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य होते. त्यांनी असा दावा केला की, नुकत्याच झालेल्या एका अत्यंत गुप्त लष्करी कारवाईत इराणी भूमीवर थेट हल्ला करून त्यांचे अण्वस्त्र पायाभूत सुविधांचे जाळे नष्ट करण्यात आले आहे. “आम्ही जगातील सर्वात मोठ्या दहशतवादाच्या प्रायोजकाला अणुबॉम्ब बाळगू देणार नाही, हे आम्ही कृतीतून दाखवून दिले आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी इराणला चपराक लगावली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

८ दशके जुने संघर्ष संपवल्याचे श्रेय

ट्रम्प यांनी केवळ इराणवरच नव्हे, तर जगभरातील ८ मोठ्या युद्धांचा अंत केल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये भारत-पाकिस्तान, इस्रायल-इराण, कंबोडिया-थायलंड आणि कोसोवो-सर्बिया यांसारख्या गुंतागुंतीच्या संघर्षांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांच्या कणखर राजनैतिक धोरणामुळे आणि लष्करी दबावामुळे हे देश शांततेच्या मार्गावर आले आहेत. आता रशिया आणि युक्रेनमधील “नरसंहार” थांबवण्यासाठी त्यांचे प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

लष्करी सामर्थ्यात १ ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक

अमेरिकेची सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्यात १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या विक्रमी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. यासोबतच, नाटो (NATO) सदस्य देशांनी आता त्यांच्या जीडीपीच्या ५ टक्के हिस्सा संरक्षणावर खर्च करण्याचे मान्य केले आहे, जो पूर्वी केवळ २ टक्के होता. “प्रबळ लष्करी शक्तीशिवाय जगात कायमस्वरूपी शांतता राखणे केवळ अशक्य आहे,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

व्हेनेझुएलात लोकशाहीचे आगमन आणि ड्रग्ज कार्टेल्सचा अंत

परराष्ट्र धोरणातील विजयाचा पाढा वाचताना ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातील सत्ताबदलाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, हुकूमशहा निकोलस मादुरो यांचे शासन संपवून तिथे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन लोकशाही सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेत येणाऱ्या ‘फेंटानिल’ या घातक अंमली पदार्थाला ट्रम्प यांनी “सामूहिक विनाशाचे शस्त्र” (Weapon of Mass Destruction) घोषित केले आहे. ड्रग्ज कार्टेल्सना आता परदेशी दहशतवादी संघटना मानले जात असून, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी मोहिमेमुळे समुद्रातून होणारी तस्करी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 'ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर' काय आहे?

    Ans: हे अमेरिकन सैन्याने इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम नष्ट करण्यासाठी राबवलेले एक विशेष लष्करी ऑपरेशन असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धाबद्दल काय म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांच्या राजनैतिक धोरणामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील अनेक वर्षांचा तणाव आणि संभाव्य युद्ध संपले आहे.

  • Que: फेंटानिलला 'सामूहिक विनाशाचे शस्त्र' का म्हटले गेले आहे?

    Ans: अमेरिकेत ड्रग्जमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी फेंटानिल तस्करीला लष्करी धोक्यासारखे मानून त्यावर लष्करी कारवाई सुरू केली आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 02:49 PM

