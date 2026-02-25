Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SOTU 2026: 'America is Back' ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

Donald Trump Address Congress Joint Session:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात त्यांच्या कामगिरीची माहिती दिली आणि म्हटले की त्यांना संकटात सापडलेला देश वारशाने मिळाला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:30 AM
donald trump state of the union 2026 america golden age speech highlights

'America is Back' संकटातून सुवर्णकाळाकडे अमेरिकेची झेप; ट्रम्प यांचा भाषणातून हुंकार; जगाला दिला मोठा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ‘सुवर्णकाळा’ची घोषणा
  • महागाई आणि पेट्रोलवर नियंत्रण
  • सीमा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण

Donald Trump State of the Union 2026 speech : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मंगळवारी रात्री (२४ फेब्रुवारी) काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात आपले बहुप्रतीक्षित ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ (State of the Union 2026) भाषण दिले. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पहिलेच भाषण असून, यात त्यांनी आपल्या १३ महिन्यांच्या कार्यकाळातील यशाचा पाढा वाचला. “मला संकटात सापडलेला देश वारशाने मिळाला होता, पण आज आपला देश पुन्हा एकदा श्रीमंत आणि बलवान बनला आहे,” अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी अमेरिकन जनतेला संबोधित केले.

संकटातून समृद्धीकडे: ट्रम्प यांचे ‘रिपोर्ट कार्ड’

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भाषणाची सुरुवात अत्यंत आक्रमकपणे केली. ते म्हणाले, “जेव्हा मी पदभार स्वीकारला, तेव्हा देश महागाई, युद्ध आणि जागतिक अराजकतेच्या गर्तेत होता. पण आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की, आपण असा बदल घडवून आणला आहे जो अमेरिकेच्या इतिहासात कधीच झाला नव्हता. अवघ्या काही महिन्यांत आम्ही अर्थव्यवस्था रुळावर आणली असून हा बदल युगानुयुगे लक्षात राहील.” त्यांनी दावा केला की, अमेरिकन अर्थव्यवस्था आता जगातील सर्वात ‘हॉट’ अर्थव्यवस्था बनली आहे.

महागाईवर मात आणि पेट्रोलच्या किमतीत घट

ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात सर्वात जास्त भर सामान्य जनतेच्या खिशावर दिला. बायडेन प्रशासनावर टीका करताना ते म्हणाले, “मागील प्रशासनाने देशाला इतिहासातील सर्वात वाईट महागाई दिली. मात्र, गेल्या १२ महिन्यांत आम्ही महागाईचा दर १.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. पेट्रोलच्या किमती, ज्या काही राज्यांत ६ डॉलर्सच्या वर गेल्या होत्या, त्या आता बहुतेक राज्यांत २.३० डॉलर्सच्या खाली आहेत. काही ठिकाणी तर पेट्रोल १.८५ डॉलर्स प्रति गॅलन दराने मिळत आहे.” या घोषणांमुळे अमेरिकन मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र त्यांनी उभे केले.

सीमा सुरक्षा: “एकही बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही”

ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा आणि धाडसी दावा सीमा सुरक्षेबाबत होता. त्यांनी सांगितले की, कठोर धोरणांमुळे गेल्या नऊ महिन्यांत एकाही बेकायदेशीर स्थलांतरिताने अमेरिकन सीमेत प्रवेश केलेला नाही. फेंटानिल (Fentanyl) सारख्या जीवघेण्या अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये ५६ टक्क्यांनी घट झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “आमची सीमा आता पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि अमेरिका आता जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा आदराचा विषय बनली आहे,” असे ते म्हणाले.

स्वातंत्र्याचा २५० वा वर्धापन दिन आणि ‘सुवर्णकाळ’

येत्या ४ जुलै रोजी अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याचा २५० वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे. या ऐतिहासिक टप्प्याबद्दल बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, हा केवळ उत्सव नसेल तर अमेरिकेच्या सुवर्णकाळाची ती सुरुवात असेल. स्वातंत्र्याची अडीच शतके आपण एका श्रीमंत, शक्तिशाली आणि प्रगत देशाच्या रूपात साजरी करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “हा केवळ बदल नाही, तर हे अमेरिकेचे पुनरुत्थान आहे,” असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

इराणला इशारा आणि परराष्ट्र धोरण

परराष्ट्र धोरणावर बोलताना ट्रम्प यांनी ‘शांतता पण शक्तीच्या जोरावर’ या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर बोलताना त्यांनी कडक भूमिका घेतली. “जिथे शक्य असेल तिथे मी शांततेचा मार्ग अवलंब करेन, पण जेव्हा अमेरिकेच्या अस्तित्वाला किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, तेव्हा मी मागेपुढे पाहणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका इराणच्या सीमेजवळ आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत असून कोणताही धोका सहन केला जाणार नाही, असा सडेतोड इशारा त्यांनी दिला.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी महागाईबद्दल काय दावा केला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांच्या प्रशासनामुळे अमेरिकेतील महागाईचा दर घसरून १.७ टक्क्यांवर आला आहे, जो गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी स्तर आहे.

  • Que: इराणच्या संदर्भात अमेरिकेची भूमिका काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कठोर भूमिका घेतली असून, गरज पडल्यास लष्करी ताकद वापरण्याचा आणि सीमांजवळ सैन्य वाढवण्याचा इशारा दिला आहे.

  • Que: अमेरिकेचा २५० वा वर्धापन दिन कधी आहे?

    Ans: ४ जुलै २०२६ रोजी अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याचा २५० वा वर्धापन दिन साजरा करेल, ज्याला ट्रम्प यांनी 'सुवर्णकाळाचा टप्पा' म्हटले आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 10:30 AM

