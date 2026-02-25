Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Imposes 126 Percent Tariff On Indian Solar Panels Trade Deal At Risk

India-US Trade: व्यापार करार की केवळ कागदी घोडे? भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक रद्द; ट्रम्पच्या ‘अशा’ विधानाने उडाला गोंधळ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून होणाऱ्या सौरऊर्जेच्या आयातीवर १२६ टक्के प्रारंभिक शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील चालू व्यापार करार धोक्यात येऊ शकतो.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:48 AM
donald trump imposes 126 percent tariff on indian solar panels trade deal at risk

भारत-अमेरिका व्यापार करार धोक्यात? सौर पॅनेलवर १२६% कर; ट्रम्पच्या विधानाने उडाला गोंधळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा मोठा धक्का
  • व्यापार करार टांगणीला
  • चीनचा अँगल

US tariff on Indian solar panels 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री सर्वश्रुत असली, तरी व्यापाराच्या बाबतीत ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ या आपल्या जुन्या धोरणालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सौर पॅनेलवर तब्बल १२६ टक्के प्रारंभिक शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. या एका निर्णयामुळे भारतीय सौर ऊर्जा क्षेत्राला मोठा धक्का बसला असून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आगामी व्यापार करारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

नेमका वाद काय? का लादला गेला १२६% कर?

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या मते, भारत सरकार देशांतर्गत सौर पॅनेल उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (Subsidy) देते. यामुळे भारतीय कंपन्यांना उत्पादन खर्च कमी पडतो आणि ते अमेरिकन उत्पादकांपेक्षा अत्यंत स्वस्त दरात आपले पॅनेल विकतात. याला ‘अन्याय्य व्यापार’ (Unfair Trade) संबोधत अमेरिकेने केवळ भारतच नाही, तर इंडोनेशियावर १४३% आणि लाओसवर ८१% शुल्क लादले आहे. अमेरिकन सौर उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि निर्माण झालेला पेच

सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका एका ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या अगदी जवळ होते. काही आठवड्यांपूर्वीच दोन्ही देशांनी एक फ्रेमवर्क तयार केले होते, ज्यानुसार भारतीय निर्यातीवरील ५०% शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयाने या सर्व चर्चांवर पाणी फेरले गेले आहे. या तणावामुळे या आठवड्यात होणारी तीन दिवसांची उच्चस्तरीय बैठकही रद्द करण्यात आली आहे.

चीनचा ‘व्हाया भारत’ मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न?

अमेरिकन तज्ज्ञांच्या मते, चिनी कंपन्या अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना बगल देण्यासाठी आग्नेय आशियाई देशांमध्ये आणि भारतात आपले उत्पादन केंद्र हलवत आहेत. २०२४ मध्ये भारतातून अमेरिकेला होणारी सौर पॅनेलची निर्यात $७९२.६ दशलक्ष इतकी झाली, जी २०२२ च्या तुलनेत नऊ पटीने जास्त आहे. हा अचानक झालेला बदल अमेरिकेला संशयास्पद वाटत असून, चिनी मालाला भारतातून अमेरिकेत शिरण्यापासून रोखण्यासाठी हे कडक शुल्क लादण्यात आले आहे.

अमेरिकन कंपन्यांसमोरही मोठे आव्हान

जरी हा निर्णय अमेरिकन उत्पादकांसाठी विजयासारखा वाटत असला, तरी अमेरिकेतील सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही मोठी अडचण आहे. भारतातून पुरवठा बंद झाल्यामुळे अमेरिकेतील सौर प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढणार आहे. आधीच उच्च व्याजदरामुळे संकटात असलेला हा उद्योग आता पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे अधिकच संकटात येण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

पुढील दिशा काय?

अमेरिकन वाणिज्य विभाग ६ जुलै २०२६ पर्यंत या अनुदानांवर आणि अँटी-डंपिंग चौकशीवर अंतिम निर्णय घेणार आहे. तोपर्यंत हे १२६% प्रारंभिक शुल्क लागू राहील. भारत सरकारने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) मंचावर हा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. भारतासाठी ही केवळ आर्थिक हानी नाही, तर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील व्यापाराच्या कडक धोरणांची ही एक पूर्वसूचना मानली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने भारतीय सौर पॅनेलवर १२६% शुल्क का लादले?

    Ans: भारताने आपल्या उत्पादकांना दिलेल्या अनुदानामुळे अमेरिकन कंपन्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण होत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.

  • Que: या निर्णयाचा भारत-अमेरिका व्यापार करारावर काय परिणाम होईल?

    Ans: यामुळे कराराचे मूळ फ्रेमवर्क संकटात आले असून, दोन्ही देशांमधील अधिकारी स्तरावरील महत्त्वाची बैठक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

  • Que: ६ जुलै २०२६ ची तारीख का महत्त्वाची आहे?

    Ans: या तारखेपर्यंत अमेरिकन वाणिज्य विभाग अनुदानांवर आपला अंतिम निर्णय देणार असून, त्यानंतरच हे शुल्क कायम राहणार की नाही हे स्पष्ट होईल.

Web Title: Donald trump imposes 126 percent tariff on indian solar panels trade deal at risk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO
1

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश
2

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

Nuclear War ची टांगती तलवार? रशिया, अमेरिका आणि चीनच्या ‘त्या’ गुप्त बैठकीने खळबळ; भारताचं टेन्शन वाढणार?
3

Nuclear War ची टांगती तलवार? रशिया, अमेरिका आणि चीनच्या ‘त्या’ गुप्त बैठकीने खळबळ; भारताचं टेन्शन वाढणार?

US Iran Tenison : इराणने ट्रम्प यांना दाखवला इंगा! अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारविरोधी आंदोलनकर्त्याला देणार फाशी?
4

US Iran Tenison : इराणने ट्रम्प यांना दाखवला इंगा! अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारविरोधी आंदोलनकर्त्याला देणार फाशी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-US Trade: व्यापार करार की केवळ कागदी घोडे? भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक रद्द; ट्रम्पच्या ‘अशा’ विधानाने उडाला गोंधळ

India-US Trade: व्यापार करार की केवळ कागदी घोडे? भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक रद्द; ट्रम्पच्या ‘अशा’ विधानाने उडाला गोंधळ

Feb 25, 2026 | 11:48 AM
लिव्हर कँसरनंतर आता दीपिका कक्कर Stomach Cyst ने त्रस्त, नेमका काय आहे हा आजार? वेळीच जाणून घ्या

लिव्हर कँसरनंतर आता दीपिका कक्कर Stomach Cyst ने त्रस्त, नेमका काय आहे हा आजार? वेळीच जाणून घ्या

Feb 25, 2026 | 11:45 AM
Mahalaxmi Rajyog: मंगळ आणि चंद्र तयार करणार महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mahalaxmi Rajyog: मंगळ आणि चंद्र तयार करणार महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 25, 2026 | 11:45 AM
भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

Feb 25, 2026 | 11:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM