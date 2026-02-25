Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Trump on India-Pakistan War: जर अमेरिकेने हस्तक्षेप केला नसता तर भारत-पाकिस्तान संघर्षात शाहबाज शरीफचा मृत्यू झाला असता असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. हे विधान पाकिस्तानसाठी अपमानजनक ठरले.

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:48 PM
  • ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
  • मैत्री पडली महागात
  • लष्करी प्रतिमेला धक्का

Donald Trump speech on India-Pakistan war 2026 : राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा मित्र नसतो, याचा प्रत्यय सध्या पाकिस्तानला येत आहे. ज्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावर पाकिस्तानने (Pakistan) स्तुतिसुमने उधळली होती, त्याच ट्रम्प यांनी आता भर सभेत पाकिस्तानचा असा अपमान केला आहे की, शाहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सरकारला तोंड दाखवायला जागा उरलेली नाही. अमेरिकन काँग्रेसच्या विशेष अधिवेशनात बोलताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य अण्वस्त्र युद्ध त्यांनीच रोखले आणि जर त्यांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असता.

ऑपरेशन सिंदूर आणि अमेरिकेची एन्ट्री

काही महिन्यांपूर्वी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी पाकिस्तानने धास्तावून वॉशिंग्टनकडे मदतीसाठी धाव घेतली होती. एप्रिल-मे महिन्यात ट्रम्प यांनी शाहबाज शरीफ यांचे “चांगला माणूस” म्हणून वर्णन केले होते, ज्यामुळे पाकिस्तानला वाटले की अमेरिका त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. मात्र, आता ट्रम्प यांनी त्याच घटनेचा उल्लेख करून पाकिस्तानच्या लष्करी ताकदीची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

“आठ युद्धे रोखली, शाहबाज यांचा जीव वाचवला”

ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये आपल्या कामगिरीची यादी वाचून दाखवताना सांगितले की, त्यांनी गेल्या १० महिन्यांत ८ संभाव्य युद्धे रोखली आहेत. कंबोडिया आणि थायलंडच्या वादासोबतच त्यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “हा केवळ दोन देशांमधील वाद नव्हता, तर ते अण्वस्त्रांचे युद्ध ठरू शकले असते. अनेकांना हे ठाऊक आहे की, जर अमेरिकेने वेळीच पाऊल उचलले नसते, तर आज परिस्थिती वेगळी असती आणि कदाचित पाकिस्तानी पंतप्रधान जिवंतही नसते.”

पाकिस्तानी लष्कर आणि नेतृत्वाची नाचक्की

ट्रम्प यांच्या या एका विधानामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेचे धिंडवडे निघाले आहेत. ज्या देशाचे लष्कर स्वतःला जगातील शक्तिशाली सैन्य मानते, त्यांच्या पंतप्रधानांच्या जीवाला एका परकीय शक्तीने वाचवले, असा दावा करणे हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा राजनैतिक अपमान आहे. यामुळे पाकिस्तानी लष्कर (Establishment) प्रचंड संतापले असून, शाहबाज शरीफ यांच्यावर टीका होत आहे की त्यांनी अमेरिकेला इतकी मोकळीक का दिली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UK Election: ब्रिटनच्या निवडणुकीत PM मोदींच्या फोटोवरून राडा; ‘ग्रीन पार्टी’वर गंभीर आरोप; हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न?

मैत्री की अपमान? समीकरण बदलले

काही दिवसांपूर्वी ‘गाझा बोर्ड ऑफ पीस’च्या बैठकीत शाहबाज शरीफ यांनी अमेरिकेसोबतच्या सहकार्याचा पुनरुच्चार केला होता. त्यांना वाटले होते की ट्रम्प यांच्याशी जवळीक साधल्यास पाकिस्तानला आर्थिक आणि लष्करी मदत मिळेल. पण ट्रम्प यांनी मदतीच्या बदल्यात पाकिस्तानचे सार्वभौमत्वच चव्हाट्यावर आणले आहे. विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांची ही टिप्पणी पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर ‘कमकुवत’ दाखवणारी आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शाहबाज शरीफ यांच्याबद्दल काय म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांनी दावा केला की, जर अमेरिकेने भारत-पाकिस्तान संघर्षात हस्तक्षेप केला नसता, तर अण्वस्त्रांच्या युद्धात पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा जीव गेला असता.

  • Que: 'ऑपरेशन सिंदूर'चा संदर्भ काय आहे?

    Ans: हे भारत आणि पाकिस्तानमधील अलीकडील लष्करी तणावाचे नाव आहे, ज्यावेळी पाकिस्तानने युद्धाच्या भीतीने अमेरिकेकडे मदतीची याचना केली होती.

  • Que: ट्रम्प यांच्या विधानामुळे पाकिस्तानचे नुकसान का होत आहे?

    Ans: यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यांचा देश स्वतःच्या पंतप्रधानांचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहे, असा जागतिक संदेश गेला आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 01:48 PM

Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; 'या' एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

