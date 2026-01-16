Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Donald Trump Postpones Iran Military Strike Saudi Israel Diplomatic Efforts 2026

Iran US Conflict: ‘थांबा, नका करू हल्ला!’ इराणवरील अमेरिकन हल्ला रोखण्यासाठी रात्रभर या देशांमध्ये चाललं ‘राजनैतिक युद्ध’

Middle East Crisis : खरं तर, आखाती आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानने इराणवर अमेरिकेचा हल्ला रोखण्यासाठी शेवटच्या क्षणी राजनैतिक प्रयत्न केले.

Updated On: Jan 16, 2026 | 11:44 AM
donald trump postpones iran military strike saudi israel diplomatic efforts 2026

Iran US Conflict : एकामागून एक धमक्या, हल्ला कधी करणार? ट्रम्प का करत आहेत इराणवर हल्ला करण्यास का उशीर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • हल्ला तूर्त टळला
  • राजनैतिक मध्यस्थी
  • फाशीला स्थगिती

Trump delays Iran military strike 2026 : इराणमध्ये (Iran) सुरू असलेल्या जनआंदोलनावर तिथल्या सरकारने केलेल्या क्रूर कारवाईनंतर (१२,००० लोकांचा नरसंहार), अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणवर भीषण लष्करी हल्ला करण्याच्या तयारीत होते. मात्र, एका मोठ्या राजनैतिक हालचालीमुळे हा संभाव्य हल्ला शेवटच्या क्षणी टळला आहे. सौदी अरेबिया, कतार, ओमान आणि खुद्द इस्रायलने ट्रम्प यांना “संयम” बाळगण्याचे आवाहन केल्यामुळे व्हाईट हाऊसने आपली भूमिका बदलली आहे.

आखाती देशांची धावपळ आणि ‘स्लीपलेस नाईट’

एएफपी (AFP) वृत्तसंस्थेनुसार, सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमान या देशांच्या अधिकाऱ्यांनी सलग अनेक तास ट्रम्प प्रशासनाशी चर्चा केली. “आम्ही रात्रभर जागून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रयत्न केले,” असे एका वरिष्ठ सौदी अधिकाऱ्याने सांगितले. या देशांना भीती होती की, जर अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला, तर इराण प्रत्युत्तर म्हणून आखाती देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांना (उदा. कतारमधील अल-उदेद तळ) लक्ष्य करेल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेश आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडेल.

नेतान्याहू यांची ट्रम्प यांच्याशी गुप्त चर्चा

नेहमी इराणवर कठोर कारवाईचे समर्थन करणारे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही यावेळी ट्रम्प यांना सावधगिरीचा सल्ला दिला. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या अहवालानुसार, नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर चर्चा करून हा हल्ला पुढे ढकलण्याची विनंती केली. इस्रायलला भीती आहे की अमेरिकेच्या एका मर्यादित हल्ल्यामुळे इराणचे शासन कोसळण्याऐवजी ते अधिक हिंसक होईल आणि इस्रायलवर थेट हल्ला करेल.

“मदत मार्गावर आहे” : ट्रम्प यांचा पवित्रा बदलला?

काही दिवसांपूर्वी “मदत मार्गावर आहे” (HELP IS ON ITS WAY) असे ट्विट करून इराणला युद्धाची धमकी देणाऱ्या ट्रम्प यांनी अचानक नरमाईची भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “मला पलीकडच्या बाजूच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सूत्रांकडून आश्वासन मिळाले आहे की फाशीची शिक्षा थांबवण्यात आली आहे. आम्ही काल अनेक जीव वाचवले.” यामुळे अमेरिकेने कतारमधील तळावरून बाहेर काढलेले आपले कर्मचारी आता पुन्हा कामावर परतण्याची चिन्हे आहेत.

इराणची भूमिका आणि तणाव कायम

दुसरीकडे, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण कोणत्याही परदेशी धोक्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. “युद्ध आणि मुत्सद्देगिरी यापैकी मुत्सद्देगिरी हाच चांगला मार्ग आहे,” असे त्यांनी म्हटले असले तरी, इराणमधील इंटरनेट ब्लॅकआउट आणि दडपशाही अजूनही सुरूच आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही (UN) चेतावणी दिली आहे की लष्करी कारवाईमुळे आधीच संवेदनशील असलेला हा भाग अधिक अस्थिर होईल.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला का टाळला?

    Ans: सौदी अरेबिया, कतार आणि इस्रायलने ट्रम्प यांना पटवून दिले की लष्करी कारवाईमुळे संपूर्ण आखाती क्षेत्रात युद्ध पेटू शकते आणि इराणने आंदोलकांना फाशी देणे थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

  • Que: या मध्यस्थीमध्ये इस्रायलची भूमिका काय होती?

    Ans: पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून त्यांना हल्ला पुढे ढकलण्याची विनंती केली, जेणेकरून इस्रायलला संभाव्य प्रत्युत्तरासाठी तयारी करायला वेळ मिळेल.

  • Que: सध्या इराणमध्ये काय परिस्थिती आहे?

    Ans: इराणमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सरकारने काही फाशीच्या शिक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.

Published On: Jan 16, 2026 | 11:44 AM

