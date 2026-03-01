Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Netanyahu चा गेम ओव्हर? इराणची इस्रायलच्या पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी; खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार

Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराण-इस्रायल तणाव आता शिगेले पोहचला आहे. इराणच्या रडावर आता इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू असलयाचे संकेत मिळाले आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:58 AM
Neatnyahu on Iran's Target

(फोटो सौजन्य: एक्स/@IranTimes9)

  • Netanyahu चा गेम ओव्हर?
  • इराणच्या सुप्रीम लीडरने दिली इस्रायली पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी
  • सोशल मीडियावर खळबळजनक पोस्ट
Benjamin Netanyahu on Iran target : इराणच्या राजकारणात मोठा बदल झाला आहे. इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे निधन झाले आहे. यामुळे देशात ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेई याने तात्पुरती देशाची सुत्रे हाती घेतली आहेत. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. पण मोजतबा खामेनेईंन इस्रायलला मोठा गंभीर इशारा दिला आहे. इस्रायलच्या पंतप्रधनांना जीवे मारण्याची धमकी इराणने दिली आहे.

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेणार हाती

परंतु इराणमध्ये खामेनेईंच्या अंतानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. इराण आणि इस्रायलणधील तणाव आता शिगेला पोहचला असून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांना उडवण्याची धमकी दिली आहे.

इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था इराण टाईम्सने  सोशल मीडियावर एक खळबळजनक पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहूंचा फोटो असून त्यावर Eliminitaed लिहिले आहे. तसेच कॅप्शनमध्ये Very Very Soon…, This is Next target लिहिले आहे. यावरुन खामेनेईंच्या हल्ल्याचा बदला इराण घेणार असे संकेत मिळाले आहे. इराणच्या रडावर आता इस्रायलचे पंतप्रधान आहेत.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

  • शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी इस्रायल-अमेरिकेने संयुक्तपण इराणविरोधात ऑपरेन लायन रोअर आणि ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरु केले.
  • या मोहिमेअंतर्गत इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानसह देशातील १० प्रमुख शहरांवर घातक प्रहार केला. सुरुवातील इराणच्या मुख्य कार्यलयांना आणि अणु केंद्रांना लक्ष करण्यात आले होते.
  • दरम्यान इराणने देखील इस्रायलच्या हल्ल्यांनात प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली. इराणने ७० हून अधिक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे इराणच्या दिशेने डागली. तसेच अमेरिकेच्या कुवेत, बहरीन, कतार यांसारख्या मध्यपूर्वेतील लष्करी तळांवरही हल्ला केला.
  • दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) रात्री इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ली अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची सोशल मीडियावरुन घोषणा केली.
  • इराणच्या सरकारने सुरुवातील खामेनेईंच्या मृत्यू नाकारला होता. परंतु १ मार्च २०२६ रोजी सकाळी इराणच्या सरकारी माध्यमांनी याची अधिकृत पुष्टी केली.
  • सध्या इराणमध्ये ४० दिवसांचा राजकीय शोक जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच देशाची सुत्रे खामेनेईंचा धाकटा मुलगा मोजतबा खामेनेई यांनी त्तात्पुरती हाती घेतली आहे. देशात कडक सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
  • इराणने इस्रायलचे (Israel) पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंना मारण्याची धमकी दिली आहे.
Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात?

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती
1

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 
2

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ
3

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?
4

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

