Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

Trump on Khamenei Death : ट्रम्प यांनी खामेनेईच्या मृत्यूनंतर इराणला गंभीर इशारा दिला आहे. इराणने प्रत्युत्तरात हल्ले केल्यास त्यांना योग्य उत्तर देण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 12:40 PM
Donald Trump

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आनंद
  • इराणला दिला गंभीर इशारा
  • संपूर्ण देशभरात खळबळ
Trump Warns Iran : वॉशिंग्टन : अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त लष्करी कारवाईने इराणमध्ये प्रचंड अशांतता पसरली आहे. या कारवाईत इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे देशभरातील शिया मुस्लिम आणि खामेनेई समर्थकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. इराणच्या रिव्लोल्यूशनरी गार्ड्सने देखील खामेनेईंच्या मृत्यूची पुष्टी करत इस्रायल आणि अमेरिकेला बदल्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान या इशाऱ्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उत्तर देत इराणला नष्ट करण्याचे संकेत दिले आहेत.

इराणचा इशारा

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इराणला नष्ट करण्याचे संकेत

डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इस्रायलच्या हल्ल्यात खामेनेईंच्या मृत्यूची पुष्टी ट्रुथ सोशल मीडियावरुन केली. यानंतर त्यांनी आणखी एक पोस्ट करत इराणला गंभीर इशारा दिला. त्यांनी म्हटले की, नुकतेच इराणकडून ते भीषण हल्ला करणार आहेत जो आतापर्यंत कधीच कोणी पाहिला नसे असे विधाने आले आहे. परंतु  इराणने अमेरिका- किंवा इस्रायलवर प्रतिहल्ला केल्यास आम्ही अशा शक्तीने हल्ला करु की जगाने आजवर पाहिला नसेल.  सध्या ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. इस्रायल-इराण तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

ट्रम्प यांनी खामेनेईंच्या मृत्यूची माहिती देताना म्हटले होते की,  इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेली असून हा संपूर्ण जगासाठी मोठा न्याय आहे. त्यांच्या या विधानावरुन ट्रम्प खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंदात असल्याचेही स्पष्ट होते.

इराणच्या निशाण्यावर इस्रायलचे पंतप्रधान

याच वेळी इराणकडून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netayahu) यांना मारण्याची धमकी मिळाली आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमाने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमधून संकेत मिळाले आहेत की नेतन्याहूंच्या जीवाला धोका असून लवकरच त्यांचा खात्मा होण्याची शक्यता आहे.

इराणची सुत्रे कोणाच्या हाती?

सध्या इराणमध्ये खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर ४० दिवसांचा तर अरब देशांमध्ये ३० दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच खामेनेईंचा धाकटा मुलगा मोजतबा खामेनेई याने देशाची कमान तात्पुरती हाती घेतली आहे. सध्या जगभरात खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला आणि वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घेतला जाणार काय यावर चर्चा सुरु आहे. इराणने प्रतिहल्ल्याचे संकेतही दिले आहेत.

Operation Epic Fury: युद्ध नाही, हा तर विनाश! अमेरिकेच्या ‘Scorpion Strike’ने आकाशातून पाठवले मृत्यूदूत,पहा ‘हा’ थरारक VIRAL VIDEO

 

Netanyahu चा गेम ओव्हर? इराणची इस्रायलच्या पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी; खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खामेनेईंच्या मृत्यूवर ट्रम्प यांनी काय म्हटले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी खामेनेईंच्या मृत्यूची माहिती देताना म्हटले होते की,  इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेली असून हा संपूर्ण जगासाठी मोठा न्याय आहे.

  • Que: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणने अमेरिका-इस्रायलला कोणता इशारा दिला आहे?

    Ans: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये संतापाची लाट असून रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने प्रतिहल्ल्याची धमकी अमेरिका-इस्रायलला दिली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणच्या धमकीवर काय म्हटले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणच्या धमकीवर प्रतिक्रिया देत, त्यांनी प्रतिहल्ला केल्यास आम्ही असा हल्ला करु जो जगाने आजपर्यंत पाहिले नसेल असे म्हटले आहे.

Web Title: Donald trump warns iran middle east khamenei death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 12:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Netanyahu चा गेम ओव्हर? इराणची इस्रायलच्या पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी; खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार
1

Netanyahu चा गेम ओव्हर? इराणची इस्रायलच्या पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी; खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती
2

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 
3

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ
4

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

Mar 01, 2026 | 12:39 PM
मावळमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांची मोठी फसवणूक; बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या सदनिका विक्री, बिल्डर्सवर गुन्हा दाखल

मावळमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांची मोठी फसवणूक; बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या सदनिका विक्री, बिल्डर्सवर गुन्हा दाखल

Mar 01, 2026 | 12:36 PM
मॅच फिक्सिंगचे आरोप, 14 वर्षांचा न्यायालयात लढा! जम्मू आणि काश्मीरच्या रणजी ट्रॉफी विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा आहे तरी कोण?

मॅच फिक्सिंगचे आरोप, 14 वर्षांचा न्यायालयात लढा! जम्मू आणि काश्मीरच्या रणजी ट्रॉफी विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा आहे तरी कोण?

Mar 01, 2026 | 12:36 PM
World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

Mar 01, 2026 | 12:21 PM
अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, ‘CBI चौकशीतून…’

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, ‘CBI चौकशीतून…’

Mar 01, 2026 | 12:18 PM
उपमहापौरांनी घेतला अरोग्यसेवांचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ महत्वाच्या सूचना

उपमहापौरांनी घेतला अरोग्यसेवांचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ महत्वाच्या सूचना

Mar 01, 2026 | 12:13 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

Mar 01, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM