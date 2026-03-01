US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

My leader gave up his life, but the Muslim nation did not compromise،sell out the followers of Imam Hussain. pic.twitter.com/Zl8usMNu9o — Iran Times (@IranTimes9) March 1, 2026
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इस्रायलच्या हल्ल्यात खामेनेईंच्या मृत्यूची पुष्टी ट्रुथ सोशल मीडियावरुन केली. यानंतर त्यांनी आणखी एक पोस्ट करत इराणला गंभीर इशारा दिला. त्यांनी म्हटले की, नुकतेच इराणकडून ते भीषण हल्ला करणार आहेत जो आतापर्यंत कधीच कोणी पाहिला नसे असे विधाने आले आहे. परंतु इराणने अमेरिका- किंवा इस्रायलवर प्रतिहल्ला केल्यास आम्ही अशा शक्तीने हल्ला करु की जगाने आजवर पाहिला नसेल. सध्या ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. इस्रायल-इराण तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
ट्रम्प यांनी खामेनेईंच्या मृत्यूची माहिती देताना म्हटले होते की, इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेली असून हा संपूर्ण जगासाठी मोठा न्याय आहे. त्यांच्या या विधानावरुन ट्रम्प खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंदात असल्याचेही स्पष्ट होते.
याच वेळी इराणकडून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netayahu) यांना मारण्याची धमकी मिळाली आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमाने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमधून संकेत मिळाले आहेत की नेतन्याहूंच्या जीवाला धोका असून लवकरच त्यांचा खात्मा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या इराणमध्ये खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर ४० दिवसांचा तर अरब देशांमध्ये ३० दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच खामेनेईंचा धाकटा मुलगा मोजतबा खामेनेई याने देशाची कमान तात्पुरती हाती घेतली आहे. सध्या जगभरात खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला आणि वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घेतला जाणार काय यावर चर्चा सुरु आहे. इराणने प्रतिहल्ल्याचे संकेतही दिले आहेत.
