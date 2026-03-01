Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East Unrest Irann Israel War Khamanei Family Killed In Airstrike

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

Khamenei Family Killed : इराणच्या सुप्रीम लीडरच्या मृत्यूनंतर आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खामेनेईंचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. यामुळे संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:58 AM
Sattellite Image

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण हादरलं
  • खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा अंत
  • सॅटेलाईट फोटोंनी जगभरात खळबळ
Iran Supreme Leader Khamenei Family Killed : तेहरान : मध्यपूर्वेतील तणाव अत्यंत विनाशकारी झाला आहे. इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ली अली खामेनेईं यांचा इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. आणखी एक धक्कादायक वृत्त म्हणजे खामेनेईं यांचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाले असल्याचे वृत्त मिळाले आहे.

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

खाेनेईंचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त

मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरिका-इस्रायलने (Israel) इराणवर संयुक्तपण लष्करी कारवाई केली होती. दरम्यान या कारवाईत इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय त्यांचे संपूर्ण कुटुंबही या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडले असल्याचे वृत्त आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार,  इस्रायलच्या भयावह हल्ल्यात खामेनेई यांची मुलगी, जावई, सून आणि निरापराध नातवाचा मृत्यू झाला आहे. इराणी सरकार आणि माध्यमांनी याची पुष्टी केली आहे.

शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी इस्रायलने इराणवर (Iran)भीषण हल्ला केला होता. या हल्ल्यात सुरुवातील इराणच्या मुख्य कार्यलयाला आणि अणु केंद्रांना नष्ट करण्यात आले. राजधानी तेहरानसह देशाच्या १० प्रमुख शहरांमध्ये इस्रायलने हल्ले केले होते. या हल्ल्यांची तीव्रताा इतकी होती की इराणमधील इमारतीं ढिगाऱ्यात रुपांतरित झाल्या. क्षणात सर्व काही उद्ध्वस्त झाले होते. अधिकृत माहितीनुसार, खामेनेईंसह त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.

इस्रायलची प्रतिक्रिया

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी  एक निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,  खामेनेई यांचे गुप्त ठिकाण पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आहे. एका इस्रायली अधिकाऱ्याने खामेनेईंचा मृतदेह इमारतींच्या मलब्याखालून जप्त करण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. याचे सॅटेलाईट्स फोटो देखील जारी करण्यात आले असून यामध्ये खामेनेईंच्या निवासस्थान पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे दिसत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची माहिती सोशल मीडियावरु दिली. त्यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर म्हटले की, इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेली आहे, हा इराणसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी मोठा न्याय आहे.

ट्रम्प यांनी इराणला शस्त्रे सोडण्याचे आणि अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या इराणमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच इस्रायलचे भीषण हल्ले देखील सुरुच आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे.

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये नेमकं काय घडलं?

    Ans: इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा अंत झाला आहे.

  • Que: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणवरील कारवाईबाबात काय म्हटले?

    Ans: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी खामेनेई यांचे गुप्त ठिकाण पूर्ण उद्ध्वस्त झाले असल्याचे सांगितले आहे.

  • Que: इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा मृतदेह सापडला आहे का?

    Ans: इस्रायली अधिकाऱ्याने खामेनेईंचा मृतदेह इमारतींच्या मलब्याखालून जप्त करण्यात आला दावा केला आहे.

Web Title: Middle east unrest irann israel war khamanei family killed in airstrike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 09:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले
1

Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट
2

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?
3

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख
4

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BO Collection : पहिल्या दिवशी 75 लाख तर, दुसऱ्या दिवशी कोटींची कमाई; The Kerala Story 2 चा सिनेमागृहात कल्ला

BO Collection : पहिल्या दिवशी 75 लाख तर, दुसऱ्या दिवशी कोटींची कमाई; The Kerala Story 2 चा सिनेमागृहात कल्ला

Mar 01, 2026 | 09:49 AM
Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

Mar 01, 2026 | 09:46 AM
Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना करा प्रसन्न, शिवलिंगावर त्रिपुंड व पंचामृत अभिषेकासह करा ‘हे’ उपाय

Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना करा प्रसन्न, शिवलिंगावर त्रिपुंड व पंचामृत अभिषेकासह करा ‘हे’ उपाय

Mar 01, 2026 | 09:30 AM
Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Mar 01, 2026 | 09:27 AM
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढले दर…

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढले दर…

Mar 01, 2026 | 09:25 AM
AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Mar 01, 2026 | 09:06 AM
zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 01, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM