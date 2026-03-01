Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel War: महायुद्ध संपले नाही! इराणच्या मशिदीवर ‘लाल झेंडा’, रक्ताचा बदला घेण्याची गर्जना; ट्रम्पनेही दिली ‘भयंकर’ धमकी

Jamkaran Mosque Iran : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष आता उघड युद्धात रूपांतरित होताना दिसत आहे. इराण-इस्रायल युद्धात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या मृत्युने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 02:40 PM
Iran-Israel War: महायुद्ध संपले नाही! इराणच्या मशिदीवर 'लाल झेंडा', रक्ताचा बदला घेण्याची गर्जना; ट्रम्पनेही दिली 'भयंकर' धमकी

  • युद्धाचे धार्मिक परिमाण
  • ट्रम्प यांचा निर्वाणीचा इशारा
  • आखाती देशांत हाहाकार

Red Flag hoisted on Jamkaran Mosque Iran : मध्यपूर्वेतील संघर्षाने (US-Israel attacks Iran) आता रणांगण सोडून थेट धार्मिक युद्धाचे रूप धारण केले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या हत्येनंतर इराणच्या पवित्र कोम शहरातील जमकरन मशिदीच्या (Jamkaran Mosque) निळ्या घुमटावर ‘लाल झेंडा’ फडकवण्यात आला आहे. शिया परंपरेत आणि इराणी संस्कृतीत या लाल झेंड्याचा फडकणे म्हणजे “अन्यायाचा आणि सांडलेल्या रक्ताचा सूड अद्याप बाकी आहे.” या एका कृतीने इराणने अमेरिका आणि इस्रायलला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, आता युद्ध थांबणार नाही, तर ते अधिक भीषण होईल.

लाल झेंडा: युद्धाची अधिकृत घोषणा?

इराणी सरकारी माध्यमांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत गंभीर स्वरूपात केले आहे. “रक्तासाठी रक्त” (Blood for Blood) हे ब्रीदवाक्य आता इराणच्या लष्करी कारवाईचा आधार बनले आहे. जेव्हा एखाद्या महान नेत्याचे किंवा योद्ध्याचे रक्त सांडले जाते, तेव्हा त्याचा बदला घेईपर्यंत हा लाल झेंडा फडकवत ठेवला जातो. यापूर्वी जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर असा झेंडा फडकवण्यात आला होता. आता खामेनींच्या मृत्यूनंतर हा झेंडा पुन्हा दिसल्याने शिया जगामध्ये युद्धाचा ज्वर चढला असून, अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधात ‘जिहाद’ पुकारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस

झेंडा फडकवल्यानंतर काही तासांतच इराणने मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांवर आणि इस्रायलच्या प्रमुख शहरांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोनचा मारा केला. कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील अमेरिकन तळांजवळ प्रचंड स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत. इराणचे संसदेचे सभापती मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांनी घोषणा केली आहे की, “तेहरान कोणत्याही परिस्थितीसाठी सज्ज आहे आणि अमेरिका-इस्रायलला त्यांनी केलेल्या कृत्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.” अली लारीजानी यांनीही इशारा दिला आहे की, “आम्ही असे प्रत्युत्तर देऊ जे पाश्चात्य जग कधीही विसरणार नाही.”

डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘विनाशकारी’ धमकी

इराणच्या या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले आक्रमक धोरण कायम ठेवले आहे. ट्रम्प यांनी इराणला उद्देशून म्हटले की, “इराणने पुन्हा हल्ला करण्याची चूक करू नये. जर त्यांनी अमेरिकन सैन्याला किंवा मालमत्तेला इजा पोहोचवली, तर आम्ही अशा ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ की जे संपूर्ण जगाने यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल.” ट्रम्प यांच्या या विधानाने आखाती देशांमध्ये अधिकच भीती पसरली असून, अमेरिका इराणमधील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना किंवा अण्वस्त्र केंद्रांना लक्ष्य करण्याची शक्यता वाढली आहे.

पाकिस्तान आणि इराकमध्ये संतापाचा उद्रेक

खामेनींच्या हत्येचे पडसाद केवळ इराणपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. पाकिस्तानातील कराचीमध्ये संतप्त जमावाने अमेरिकन वाणिज्य दूतावासावर हल्ला करत तो पेटवून दिला, ज्यामध्ये जीवितहानी झाल्याचे वृत्त आहे. इराकमध्येही तीन दिवसांचा अधिकृत शोक जाहीर करण्यात आला असून, तिथेही अमेरिका विरोधी निदर्शने तीव्र झाली आहेत. भारतासह अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना या प्रदेशातून सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जगाचा श्वास आता इराणच्या पुढील पाऊलावर अड

 

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमधील मशिदीवर 'लाल झेंडा' फडकवण्याचा अर्थ काय?

    Ans: शिया परंपरेनुसार, लाल झेंडा हा रक्ताचा बदला घेण्याचे प्रतीक आहे. याचा अर्थ सूड अजून बाकी आहे आणि युद्ध सुरू झाले आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कोणती नवीन धमकी दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प म्हणाले की जर इराणने हल्ले सुरूच ठेवले, तर अमेरिका अशा प्रकारे प्रत्युत्तर देईल की जे संपूर्ण जगाला दिसेल आणि इराणचं मोठं नुकसान होईल.

  • Que: कतार आणि युएईमध्ये स्फोटांचे आवाज का आले?

    Ans: इराणने या देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन सोडल्यामुळे तिथे मोठे स्फोट झाले आहेत.

