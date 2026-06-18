PM Modi Paris visit 2026 updates : इटलीतील जी-७ शिखर परिषदेत भारताची ताकद दाखवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आता एका नव्या महत्त्वाच्या राजनैतिक मोहिमेसाठी फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे दाखल झाले आहेत. पंतप्रधान मोदींचे विमान पॅरिस विमानतळावर उतरताच संपूर्ण परिसर ‘मोदी-मोदी’ आणि ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणांनी दुमदुमून गेला. तेथे उपस्थित असलेल्या शेकडो अनिवासी भारतीयांनी (Indian Diaspora) पारंपारिक वेशभूषेत, ढोल-ताशांच्या गजरात आणि तिरंगा फडकवत पंतप्रधानांचे जंगी स्वागत केले. आपल्या स्वागतासाठी जमलेल्या देशबांधवांचा प्रचंड उत्साह पाहून पंतप्रधान मोदींनी गाडीतून उतरून सर्वांना हात उंचावून अभिवादन केले आणि त्यांच्याशी आपुलकीने संवाद साधत आपला तीव्र आनंद व्यक्त केला. भारत आणि फ्रान्समधील द्विपक्षीय आणि तांत्रिक संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
अतिथी देश म्हणून जी-७ शिखर परिषदेत सहभाग नोंदवल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा फ्रान्स दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या दौऱ्यात ते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांच्या विशेष निमंत्रणावरून युरोपमधील सर्वात मोठा स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान उत्सव असलेल्या ‘विवाटेक २०२६’ (VivaTech 2026) मध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील सामरिक भागीदारी केवळ संरक्षण किंवा नागरी अणुऊर्जेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती आता आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नवोन्मेष (Innovation) या क्षेत्रांमध्ये वेगाने विस्तारत आहे, हेच या संयुक्त सहभागातून जगाला दाखवून दिले जाईल.
‘विवाटेक’ (VivaTech) हा युरोप खंडातील तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप क्षेत्रातील महाकुंभ मानला जातो. या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दरवर्षी जगातील आघाडीच्या कंपन्या आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज एकत्र येतात. यावर्षी या २०२६ च्या कार्यक्रमात भारताची भूमिका अत्यंत मध्यवर्ती आणि महत्त्वाची आहे. भारताने या सोहळ्यात आतापर्यंतचे आपले सर्वात मोठे ‘राष्ट्रीय पॅव्हेलियन’ (India Pavilion) उभारले आहे. या पॅव्हेलियनच्या माध्यमातून भारताची डिजिटल इंडिया क्रांती, यूपीआय (UPI) सारखी जागतिक पातळीवर गाजलेली डिजिटल पेमेंट यंत्रणा आणि अंतराळ तंत्रज्ञानातील (Space Tech) प्रगती युरोपच्या बाजारपेठेसमोर सादर केली जाणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7 Summit: जागतिक नेत्यांचे छुपे संभाषण Hot Micवर लीक; मेलोनींचे स्मोकिंग ते ट्रम्पच्या ग्रीनलँडवर गूढ गप्पा, पहा VIRAL VIDEO
हे अवाढव्य पॅव्हेलियन भारतीय आणि युरोपीय नवोन्मेष परिसंस्थांमधील (Innovation Ecosystems) सहकार्याची प्रचंड क्षमता स्पष्टपणे दर्शवते. भारतामध्ये सध्या हजारो यशस्वी स्टार्टअप्स् कार्यरत असून, त्यांना युरोपीय गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान भागीदार मिळावेत यासाठी हे व्यासपीठ मैलाचा दगड ठरणार आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान मोदी मिळून या पॅव्हेलियनला भेट देणार असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील भविष्यातील तांत्रिक विकास आणि व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ होतील यात शंका नाही.
Watch | #PMModi receives a warm welcome from the Indian diaspora in Paris ahead of key bilateral engagements and the #VivaTechSummit, #Europe‘s largest technology and startup event. Breaking news, top stories, complete coverage — all on the TOI App. Download now! 👉… pic.twitter.com/5IiccSxSh3 — The Times Of India (@timesofindia) June 18, 2026
credit – social media and Twitter
फ्रान्स आणि भारताला परस्परांच्या जवळ आणण्यात तिथल्या भारतीय समुदायाने (Indian Diaspora) अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात आणि सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून या समुदायाच्या प्रयत्नांची भरभरून प्रशंसा केली. सध्या फ्रान्सच्या मुख्य भूमीवर अंदाजे १,१९,००० भारतीय नागरिक आणि व्यावसायिक कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहेत. याव्यतिरिक्त, फ्रान्सच्या परदेशातील प्रदेशांमध्ये (Overseas Territories) ३,५०,००० हून अधिक भारतीय वंशाचे लोक राहतात, जे तेथील अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.
हे भारतीय नागरिक केवळ फ्रान्समध्ये व्यवसाय आणि नोकरी करत नसून, ते भारताचे सांस्कृतिक दूत म्हणून काम करत आहेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारत-फ्रान्स भागीदारी मजबूत करण्यासाठी या डायस्पोराने घेतलेले कष्ट खरोखरच कौतुकास्पद आहेत, असे पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले.
पॅरिसला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी जी-७ शिखर परिषदेतील भारताचा सहभाग अत्यंत फलदायी आणि ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. या जागतिक व्यासपीठावर भारताने केवळ स्वतःचे प्रश्न मांडले नाहीत, तर संपूर्ण ‘ग्लोबल साउथ’चा (Global South – विकसनशील आणि गरीब देश) आवाज बनून काम केले. सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियाई संकटामुळे (Middle East Crisis) विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन पुरवठ्यावर होत असलेल्या घातक परिणामांवर मोदींनी जागतिक नेत्यांचे लक्ष वेधले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7Summit : Modi-Trump यांच्यात कमालीचा तणाव; हस्तांदोलन झाले, पण ‘ती’ प्रसिद्ध मिठी का टाळली? पाहा तज्ज्ञांचे मत
या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताने जागतिक कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षित सागरी व्यापार आणि लवचिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) निर्माण करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि व्यापक आराखडा सादर केला. हा आराखडा भविष्यात विकसनशील देशांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी एक नवीन आणि स्पष्ट दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या संपूर्ण दौऱ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांच्या प्रमुखांसोबत घेतलेल्या वैयक्तिक आणि द्विपक्षीय बैठका (Bilaterial Meetings) हे होय. इटलीमध्ये त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी अत्यंत महत्त्वाची चर्चा केली. तसेच युद्धग्रस्त युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी भेट घेऊन युक्रेनमधील शांतता प्रक्रियेवर संवाद साधला. याशिवाय ब्रिटनचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान कीर स्टारमर, संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यासोबतही त्यांची सकारात्मक चर्चा झाली. या सर्व चर्चांचा मुख्य उद्देश जगात शांतता, स्थिरता आणि आर्थिक समानता आणण्यासाठी भारतासोबत मजबूत आणि दीर्घकालीन भागीदारी प्रस्थापित करणे हाच होता.
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील राजनैतिक संबंध हे आजच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत सर्वात विश्वासार्ह आणि अढळ संबंधांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. संरक्षण (Defense), अवकाश संशोधन (Space) आणि नागरी अणुऊर्जा (Civil Nuclear Energy) या तीन मुख्य स्तंभांवर ही भागीदारी उभी आहे. ‘राफेल’ लढाऊ विमाने आणि ‘स्कॉर्पीन’ पाणबुड्यांच्या करारानंतर दोन्ही देश आता इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) प्रदेशातील सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.
हवामान बदल कृती (Climate Change Action), आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (International Solar Alliance) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (AI & Cyber Security) यांसारख्या आधुनिक जागतिक मुद्द्यांवर भारत आणि फ्रान्सचे विचार पूर्णपणे समान आहेत. पंतप्रधान मोदींचा हा पॅरिस दौरा या दोन्ही देशांमधील सामरिक आणि तांत्रिक मैत्रीला एका सुवर्ण युगात घेऊन जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.