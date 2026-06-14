Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा

Ebola Virus: कोरोना लस निर्मितीनंतर आता भारतीय कंपनी बनवणार इबोला व्हायरसवर औषध; जगभरात ९०० हून अधिक बाधित
याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या अहवालात इबोलाचा प्रसार वेगाने होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे, संसर्ग नवीन भागांपर्यंत पोहोचला असून रुग्णांची संख्या सतत वाढत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, सध्या ३२४ रुग्ण रुग्णालयात, आयसोलेशन केंद्रात उपचार घेत आहे. यातील केवळ ३५ जण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. सध्या अनेक मृत्यूंची तपासणी सुरु आहे. यामुळे मृत्यूदर कमी नोंदवला गेला असून तो वाढण्याची भीतीही WHO ने केली आहे.
यावेळीच सोशल मीडियावर कॉंगोत लॉकडाऊनच्या अफवा पसरत आहेत. परंतु कॉंगोच्या आरोग्य मंत्रालयाने या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. परंतु अद्याप कोणताही लॉकडाऊन लागू केलेला नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने नागरिकांना केवळ अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहितीवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी ट्रेंसिग, निगराणी आणि लसीकरण मोहिमा कॉंगोत राबवल्या जात आहेत.
कॉंगोच्या उत्तर किवू आणि इतर काही भागांमध्ये सध्या वैद्यकीय कमतरता जाणवू लागली आहे. फंडिगच्या कमतरता पडत असून सध्या २१.५ मिलियन डॉलर निधीची तातडीची आवश्यकता आहे. त्याअभावी औषधसाठा, वैद्यकीय उपकरणे, आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा प्रभावित होत आहे.