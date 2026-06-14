Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Ebola Outbreak Spreading Rapidly In Congo Who Health Warning

Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा

Updated On: Jun 14, 2026 | 02:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ebola Outbreak Update : इबोला व्हायरने आफ्रिकी देश कॉंगोत हाहा:कार माजवला आहे. या विषाणूने आतापर्यंत १४९ जणांचा बळी घेतला असून परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे WHO कडून गंभीर इशारा देण्यात आला आहे.

Ebola Outbreak Update

Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार
  • मृतांचा आकडा १०० पार
  • WHO कडून गंभीर इशारा
Ebola Outbreak News in Marathi : आफ्रिकी देश कांगोमध्ये इबोला व्हायरस झपाट्याने पसरू लागला आहे. यामुळे मोठ्या आरोग्य संकटाचा इशारा WHO कडून देण्यात आला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, इबोलाची तब्ब ७१० जणांना लागण झाली असून यातील १४९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मृत्यूदर २१ टक्के असून परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

Ebola Virus: कोरोना लस निर्मितीनंतर आता भारतीय कंपनी बनवणार इबोला व्हायरसवर औषध; जगभरात ९०० हून अधिक बाधित

WHO चा इशारा

याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या अहवालात इबोलाचा प्रसार वेगाने होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे, संसर्ग  नवीन भागांपर्यंत पोहोचला असून रुग्णांची संख्या सतत वाढत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, सध्या ३२४ रुग्ण रुग्णालयात, आयसोलेशन केंद्रात उपचार घेत आहे. यातील केवळ ३५ जण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. सध्या अनेक मृत्यूंची तपासणी सुरु आहे. यामुळे मृत्यूदर कमी नोंदवला गेला असून तो वाढण्याची भीतीही WHO ने केली आहे.

सोशल मीडियावर लॉकडाऊनच्या अफवांना उधाण

यावेळीच सोशल मीडियावर कॉंगोत लॉकडाऊनच्या अफवा पसरत आहेत. परंतु कॉंगोच्या आरोग्य मंत्रालयाने या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. परंतु अद्याप कोणताही लॉकडाऊन लागू केलेला नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने नागरिकांना केवळ अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहितीवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी ट्रेंसिग, निगराणी आणि लसीकरण मोहिमा कॉंगोत राबवल्या जात आहेत.

संकटात वैद्यकीय सुविधांची कमतरता

कॉंगोच्या उत्तर किवू आणि इतर काही भागांमध्ये सध्या वैद्यकीय कमतरता जाणवू लागली आहे. फंडिगच्या कमतरता पडत असून सध्या २१.५ मिलियन डॉलर निधीची तातडीची आवश्यकता आहे. त्याअभावी औषधसाठा, वैद्यकीय उपकरणे, आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा प्रभावित होत आहे.

इबोलाचा प्रादुर्भाव

  • इबोला विषाणूचा शोध पहिल्यांदा १९७६ मध्ये लागला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत या जीवघेण्या विषाणूमुळे जगभरात १५,००० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे.
  • हा एक अत्यंत संसर्गजन्य आजार असून माणूस आणि प्राण्यांना होऊ शकतो.
  • प्राण्याकडून माणसांत : हा विषाणू प्रामुख्याने वटवाघुळ, साळिंदर आणि माकडे यांसारख्या जंगली प्राण्यांमधून मानवी शरीरात प्रवेश करतो.
  • माणसाकडून माणसात : तर संक्रमित रक्त, घाम, लाळ, किंवा इतर शारिरिक द्रवपदार्थ, संपर्कात आलेल्या वस्तू, कपडे यांच्यातून थेट पसरतो.
Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

Web Title: Ebola outbreak spreading rapidly in congo who health warning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 02:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ नाकेबंदीचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही’ भारताच्या नाराजीवर US परराष्ट्र सचिव रुबियो यांचे वक्तव्य
1

Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ नाकेबंदीचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही’ भारताच्या नाराजीवर US परराष्ट्र सचिव रुबियो यांचे वक्तव्य

Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ
2

Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद
3

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत
4

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

Jun 14, 2026 | 02:15 PM
Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा

Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा

Jun 14, 2026 | 02:15 PM
Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची मनमानी; शेतकऱ्यांची बँक खाती गोठवली

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची मनमानी; शेतकऱ्यांची बँक खाती गोठवली

Jun 14, 2026 | 02:12 PM
Parbhani News: गोदावरीत बुडून दोन सख्ख्या बहिणींसह चुलत बहिणीचा मृत्यू; सोनपेठ हादरलं

Parbhani News: गोदावरीत बुडून दोन सख्ख्या बहिणींसह चुलत बहिणीचा मृत्यू; सोनपेठ हादरलं

Jun 14, 2026 | 02:12 PM
साहसी खेळाने केला घात! बंजी जंपिंग करताना सेफ्टी रोप लावायला विसरले, 21 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; घटनेचा थरारक Video Viral

साहसी खेळाने केला घात! बंजी जंपिंग करताना सेफ्टी रोप लावायला विसरले, 21 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; घटनेचा थरारक Video Viral

Jun 14, 2026 | 02:12 PM
Aamir Khan Productions 25 Years:ऑस्करपासून जागतिक बॉक्स ऑफिसपर्यंत; आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या २५ वर्षांच्या यशस्वी प्रवासावर एक नजर

Aamir Khan Productions 25 Years:ऑस्करपासून जागतिक बॉक्स ऑफिसपर्यंत; आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या २५ वर्षांच्या यशस्वी प्रवासावर एक नजर

Jun 14, 2026 | 02:10 PM
गुहागरच्या पर्यटनाची लाट ओसरली; पावसाळी पर्यटनावर मंदीचे सावट

गुहागरच्या पर्यटनाची लाट ओसरली; पावसाळी पर्यटनावर मंदीचे सावट

Jun 14, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा