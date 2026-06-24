Europe Heatwave: युरोपमध्ये निसर्गाचे तांडव! उष्णतेच्या लाटेमुळे ‘रेड अलर्ट’, फ्रान्स-ब्रिटनमध्ये आणीबाणीसारखी परिस्थिती

Europe heatwave alert 2026 breaking news : सध्या संपूर्ण युरोप खंड एका अत्यंत धोकादायक आणि जीवघेण्या उष्णतेच्या लाटेच्या विळख्यात सापडला आहे. निसर्गाच्या या भीषण रूपामुळे गेल्या अनेक वर्षांचे रेकॉर्ड मोडीत निघाले असून तिथले जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली यांसारख्या बलाढ्य देशांमध्ये कडक उन्हामुळे (heat wave) परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, प्रशासनाला तात्काळ ‘रेड अलर्ट’ म्हणजेच आणीबाणीचा इशारा जारी करावा लागला आहे. वाढत्या तापमानाचा फटका थेट तिथल्या पायाभूत सुविधांना बसला असून रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली आहे, तर हजारो नागरिक वीज आणि पाण्याविना त्रस्त झाले आहेत.
विशेषतः ब्रिटनमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. तिथल्या रेल्वे रुळांना तीव्र उष्णतेमुळे ताण निर्माण होण्याचा धोका असल्यामुळे अनेक रेल्वे सेवा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. नॅशनल रेलने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, गॅटविक एक्सप्रेस आणि थेम्सलिंक सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांवर शुक्रवारपर्यंत मोठा व्यत्यय येणार आहे. प्रशासनाने नागरिकांना अत्यंत महत्त्वाचे काम असल्याशिवाय प्रवास न करण्याचे कडक आवाहन केले आहे. प्रवाशांना स्टेशनवर ताटकळत राहावे लागत असून वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
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या अभूतपूर्व उष्णतेचा सर्वात मोठा फटका लहान मुलांना बसू नये म्हणून ब्रिटनमधील सॉमरसेट, बकिंगहॅमशायर आणि ग्लॉस्टरशायरमधील सुमारे ३०० हून अधिक शाळा पूर्णपणे किंवा अंशतः बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, फ्रान्समधील परिस्थिती याहून भयानक आहे. पश्चिम फ्रान्समध्ये अचानक विजेची मागणी वाढल्यामुळे आणि तांत्रिक बिघाडामुळे तब्बल ६८,००० हून अधिक घरांचा वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला आहे. फ्रान्सच्या इतिहासातील चालू हंगामातील हे सर्वात मोठे वीज संकट मानले जात आहे, ज्यामुळे लोकांना या कडक उन्हात एसी आणि पंख्यांशिवाय राहावे लागत आहे.
हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार, फ्रान्समध्ये सध्या सरासरी तापमान २९.८ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले असले, तरी दुपारच्या वेळी अनेक शहरांमध्ये पारा ४० ते ४२ अंश सेल्सिअसच्या पार जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे रात्रीच्या वेळीही लोकांना या उष्णतेपासून दिलासा मिळत नाहीये, कारण रात्रीचे तापमानही २३ ते २८ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, फ्रान्सची ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या सध्या या तीव्र आणि जीवघेण्या उष्णतेच्या थेट प्रभावाखाली आली आहे.
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उष्णतेच्या तीव्र त्रासापासून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक नागरिक समुद्रकिनारे आणि नद्यांकडे धाव घेत आहेत. मात्र, सुरक्षिततेचे नियम न पाळल्यामुळे फ्रान्समध्ये तब्बल ४० जणांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण युरोपमध्ये पोहण्याबाबत कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे. इटलीच्या आरोग्य मंत्रालयानेही मिलान आणि रोमसह देशातील १६ प्रमुख शहरांमध्ये तात्काळ ‘रेड अलर्ट’ लागू केला आहे. नेदरलँड्समध्ये ‘कोड ऑरेंज’ लागू करण्यात आला असून, अॅमस्टरडॅम शहरात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी काही सार्वजनिक जलतरण तलावांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जात आहे.
पर्यावरण तज्ञांच्या मते, ही भीषण परिस्थिती म्हणजे केवळ नेहमीचा उन्हाळा नाही, तर हे जागतिक तापमानवाढीचे (Global Warming) थेट आणि विनाशकारी परिणाम आहेत. वातावरणातील हवा एकाच ठिकाणी स्थिर झाल्यामुळे गरम हवेचा थर तिथेच अडकून राहिला आहे, ज्याला सायंटिफिक भाषेत ‘हीट डोम’ असेही म्हटले जाते. येत्या काही दिवसांत ही उष्णतेची लाट पोलंड, क्रोएशिया आणि हंगेरी सारख्या पूर्व युरोपीय देशांमध्ये वेगाने पसरणार असून तिथेही सर्वोच्च पातळीची सुरक्षा सतर्कता जाहीर करण्यात आली आहे.