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India-China Relations : भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा अध्याय? अजित डोवाल यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

Updated On: Jun 23, 2026 | 12:21 PM IST
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सारांश

India-China Relations : भारत आणि चीन संबंध पुन्हा सुरळित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दोन्ही देशांतील संबंधांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अजित डोवाल यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली.

NSA Ajit Doval and Foregin Minister of China Wang Yi

India-China Relations : भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा अध्याय? अजित डोवाल यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा (फोटो सौजन्य: एक्स)

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विस्तार
  • भारत-चीन संबंध पुन्हा रुळावर?
  • NSA अजित डोवाल यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा
  • द्विपक्षीय संबंधांचा सविस्तर आढावा
NSA Ajit Doval Talks With China FM Wang Yi : भारत आणि चीनचे संबंध (India China Relations) पुन्हा सुरळीत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. नुकतेच भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत-चीनमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला. नवी दिल्लीत सुरु असलेल्या ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीनिमित्त ही द्विपक्षीय चर्चा पार पडली.

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या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये परस्पर विश्वास आणि परस्पर संबंध प्रस्थापित करण्यास मदतीचे आश्वासन देण्यात आले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एक्सवर या संदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय संबंध आणि सुधारणांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या दोन्ही देश राजनैतिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टप्प्याटप्प्याने पाऊल टाकत आहे.

भारत-चीन संबंध

२०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकामकीनंतर दोन्ही देशांतील संबंधात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. यानंतर चार वर्षाहून अधिक काळ नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांच्या सैन्यात तणाव कायम होता. मात्र, गेल्या दीड वर्षात भारत आणि चीन संबंध पुन्हा सुरळित करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. सीमेवर शांतता राखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये दोन्ही देशांनी लढाखमधील नियंत्रण रेषेवरुन आपापले सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय झाला.

सद्य परिस्थिती दोन्ही देशांमधील संबंध सकारात्मकतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दोन्ही देशांत सुरु असलेल्या राजनैतिक संवादामुळे सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होत आहे. नुकत्याच झालेल्या अजित डोवाल (Ajit Doval) आणि वांग यी यांच्या भेटीनंतर संबंध अधिक दृढ होती असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.


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Web Title: India china relations ajit doval wang yi meeting bilateral talks

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Published On: Jun 23, 2026 | 12:19 PM

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