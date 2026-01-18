Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Greenland Dispute Uk France Warning To Trump Over Tarrif And Greenlad

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?

America Europe Tension Over Greenland : ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला विरोध करणाऱ्या युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादले आहे. यामुळे युरोपीय देश आणि संघराने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. युरोपीयन संघराने आपात्कालीन बैठक बोलावली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:20 AM
Greenland controversy

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?

Follow Us:
Follow Us:
  • ग्रीनलँडवर अमेरिका युरोपमध्ये पेटला वाद
  • ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर लादले टॅरिफ
  • युरोपीयन संघाने केला ट्रम्पच्या टॅरिफचा विरोध
  • फ्रान्स, डेन्मार्क, ब्रिटनचेही सडोतोड उत्तर
Europe Trump Tension Over Greenland : वॉशिंग्टन : ग्रीनलँडवरुन अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधील तणाव अधिक वाढला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ८ युरोपीय देशांवर त्यांच्या ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणाला विरोध केल्यामुळे १०% टॅरिफ लावले आहे. तसेच त्यांनी हे टॅरिफ २५% पर्यंत वाढवण्याचा इशाराही दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर युरोपीय संघाने आपत्कानी बैठक बोलावली आहे. तर ब्रिटन, फ्रान्स, डेन्मार्कने सडेतोड उत्तर दिले आहे.

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

फ्रान्स ब्रिटनचा तीव्र विरोध

युरोपीय देश फ्रान्स (France) आणि ब्रिटनने (UK) ट्रम्पच्या टॅरिफ धमक्यांना तीव्र विरोध केला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी, ट्रम्पच्या दबावपूर्ण धमक्यांना ते घाबरणार नसल्याचे म्हटले आहेत. त्यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, आर्क्टिक प्रदेश आणि युरोपच्या बाह्य सीमांचे रक्षण करण्यासाठी ते ग्रीनलँडच्या लष्करी सरावात भाग घेणार आहे. हा त्यांचा सार्वभौम अधिकार आहे.

तसेच ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी देखील ट्रम्पच्या धमक्यांना तीव्र विरोध केला आहे. तसेच नाटो मित्र देशांवर टॅरिफ लादणे हा सुरक्षेच्या तत्वाविरोधातील निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्टारमर यांनी देखील ग्रीनलँड (Greenland) हा डेन्मार्कचा भाग असल्याचे आणि तेथ फक्त डॅनिश लोकच त्यांचे भविष्य ठरवू शकतात असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी ग्रीनलँडच्या बचावासाठी लष्करी सराव सुरु राहणार असल्याचाही इशारा दिला आहे.

युरोपीय संघाची आपत्कालीन बैठक

ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे ब्रिटन, फ्रान्स आणि डेन्मार्कच्या जवळच्या मित्रांना धक्का बसला आहे. ट्रम्पच्या या निर्णयाला व्यापारासाठी हानिकारक असले म्हटले आहे.  तसेच युरोपीय संघाच्या अध्यक्ष वर्सुला वॉन डेर लेयेम यांनी युरोपीय संघाची आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. त्यांनी अशा प्रकारच्या टॅरिफमुले  ट्रान्स अटलांटिक संबंधावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंसाठी मोठा आर्थिक तोटा निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. उर्सुला वॉन यांनी युरोप एकजुट होऊन राहील आणि सहमतीने आपल्या सार्वभौमत्वच्या सुरक्षेसाठी निर्णय घेईल, कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही.

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्पच्या टॅरिफवर युरोपीय देशांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: ट्रम्पच्या टॅरिफवर युरोपीय देश फ्रान्स, ब्रिटन, डेन्मार्कने टॅरिफला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच ग्रीनलँडवरील निर्णय हा स्थानिक लोक आणि संबंधित देशाच्या हातात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

  • Que: ट्रम्पच्या टॅरिफवर युरोपीय संघाने काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: ट्रम्पच्या टॅरिफवर युरोपीय संघाने संताप व्यक्त केला आहे. तसेच युरोपीय संघाने आपात्कालीन बैठक बोलावली आहे.

Web Title: Greenland dispute uk france warning to trump over tarrif and greenlad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 11:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO
1

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO
2

पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’
3

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन
4

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?

Jan 18, 2026 | 11:20 AM
Delhi Weather : आधीच प्रदुषण अन् आता दाट धुके: दिल्ली NCR मध्ये वाहन चालवताना अडथळा, IMD ने दिला इशारा

Delhi Weather : आधीच प्रदुषण अन् आता दाट धुके: दिल्ली NCR मध्ये वाहन चालवताना अडथळा, IMD ने दिला इशारा

Jan 18, 2026 | 11:19 AM
‘The 50’ रिॲलिटी शो मध्ये होणार धमाका! ‘हे’ प्रसिद्ध कलाकार करणार एन्ट्री, सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली हिंट

‘The 50’ रिॲलिटी शो मध्ये होणार धमाका! ‘हे’ प्रसिद्ध कलाकार करणार एन्ट्री, सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली हिंट

Jan 18, 2026 | 11:05 AM
Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

Jan 18, 2026 | 11:03 AM
WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल

WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल

Jan 18, 2026 | 11:02 AM
ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

Jan 18, 2026 | 10:59 AM
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

Jan 18, 2026 | 10:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM