भारत-इस्रायल संबंध आणखी सुधारणार; पाकिस्तान आणि तुर्कीची वाढली चिंता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा इस्त्रायलहून परतले, तेव्हा अनेक मुद्यांवरून चर्चा केली. मात्र, भारत आणि इस्रायलमधील वाढत्या सामरिक संबंधांमुळे पाकिस्तान आणि तुर्कीमधील तणाव वाढला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:23 AM
भारत-इस्रायल संबंध आणखी सुधारणार; पाकिस्तान आणि तुर्कीची वाढली चिंता

भारत-इस्रायल संबंध आणखी सुधारणार; पाकिस्तान आणि तुर्कीची वाढली चिंता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच इस्त्रायल देशाचा दौरा केला. या दौऱ्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध आणखी दृढ होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यात भारत आणि इस्त्रायल यांनी मैत्रीचा पाया रचला आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे दोन्ही देश संयुक्तपणे शस्त्रास्त्रे बनवतील. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांनुसार हे संबंध अधिक दृढ होणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा इस्त्रायलहून परतले, तेव्हा अनेक मुद्यांवरून चर्चा केली. मात्र, भारत आणि इस्रायलमधील वाढत्या सामरिक संबंधांमुळे पाकिस्तान आणि तुर्कीमधील तणाव वाढला आहे. दिल्लीतील वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी (एफटीए) चर्चेची पुढील फेरी मे महिन्यात इस्त्रायलमध्ये होणार आहे. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी भारतासोबत ‘Iron Alliance’ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. सर्व मानवतेसाठी आणि स्वतंत्र राष्ट्रांना धोका असलेल्या अतिरेकी इस्लामचा सामना करताना आपण एकत्र एक ‘Iron Alliance’ बनवू, असे नेतान्याहू म्हणाले.

भारत, ग्रीस, सायप्रस या देशांचा समावेश करून युती बनवण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या इस्रायलच्या विरोधात पाकिस्तानमध्ये निषेध ठराव मंजूर करण्यात आला. नेतन्याहू यांनी स्वतः भारताला या आघाडीत सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे.

पाकिस्तानकडून इस्त्रायलचा निषेध

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीचा भाग असलेल्या पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीनेही याचा निषेध केला आहे. PPP च्या एका नेत्याने इस्रायली नेतृत्वाने उचललेली सततची पावले आणि विधाने यांचा निषेध केला आहे.

पंतप्रधान मोदींचा दोन दिवसीय दौरा चर्चेचा

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत सक्रिय दोन दिवसांच्या राज्य दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी इस्रायली संसद, नेसेटला संबोधित केले आणि त्यांचे भाषण संपूर्ण जगाने लक्षपूर्वक ऐकले. मोदी अशा संवेदनशील वेळी इस्रायलला भेट देत आहेत, जेव्हा बहुतेक देश मध्य पूर्वेतील त्यांच्यातील संबंध स्पष्टपणे ओळखू शकत नाहीत.

हेदेखील वाचा : USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

Published On: Feb 28, 2026 | 08:23 AM

