इंग्लंडच्या विजयानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांवर आली श्रीलंकेकडे भीक मागण्याची वेळ! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

सलग दोन सुपर ८ सामने गमावल्यानंतर श्रीलंका आधीच उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे, परंतु पाकिस्तानकडे अजूनही एक गुण आहे आणि श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवल्यास त्यांचे गुण तीन होतील.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:21 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Pakistan cricket fans begged for victory from Sri Lanka : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील गट २ चे समीकरण मनोरंजक बनले आहे. इंग्लंडने न्यूझीलंडविरुद्ध चार विकेट्सने मिळवलेल्या विजयामुळे पाकिस्तानच्या आशा जिवंत राहिल्या आहेत. या गटातील अंतिम सुपर ८ सामना २८ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी कॅंडी येथील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात होणार आहे.

पाकिस्तान विजयासाठी उत्सुक 

सलग दोन सुपर ८ सामने गमावल्यानंतर श्रीलंका आधीच उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे, परंतु पाकिस्तानकडे अजूनही एक गुण आहे आणि श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवल्यास त्यांचे गुण तीन होतील. तथापि, एक अडचण आहे: न्यूझीलंडचेही तेवढेच गुण आहेत, परंतु किवीजचा नेट रन रेट (+१.३९०) हा मेन इन ग्रीनच्या (-०.४६१) पेक्षा जास्त आहे. म्हणून, सलमान अली आघाच्या संघाला त्यांच्या सह-यजमानांविरुद्ध लक्षणीय फरकाने विजय मिळवावा लागेल.

IPL 2026 Schedule Update: कधीपासून सुरू होणार आयपीएलचा थरार? पूर्ण वेळापत्रक ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; समोर आले मोठे अपडेट

पाकिस्तान उपांत्य फेरीत कसा पोहोचेल?

आता पाकिस्तान उपांत्य फेरीत कसे पोहोचू शकते ते समजून घेऊया. हे करण्यासाठी, पाकिस्तानी संघाने प्रथम फलंदाजी करून मोठी धावसंख्या उभारावी आणि किमान ६५ धावांनी विजय मिळवावा. जर ते नंतर फलंदाजी करायला आले तर त्यांना १३ षटकांच्या आत धावांचा पाठलाग करावा लागेल. जर पाकिस्तान असे करण्यात अपयशी ठरला तर ते स्पर्धेतून बाहेर पडतील आणि न्यूझीलंड उपांत्य फेरीत पोहोचेल.

आता, पाकिस्तानी चाहते उघडपणे श्रीलंकेला विजयासाठी विनवणी करत आहेत. शेर अली नावाच्या एका वापरकर्त्याने X वर लिहिले, “श्रीलंका आधीच संपली आहे. त्यांनी पाकिस्तानला पात्रता मिळवून दिली पाहिजे. यामुळे उपांत्य फेरी भारताकडून श्रीलंकेला हलवला जाईल. हे त्यांच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप चांगले असेल. कोणीतरी ही कल्पना श्रीलंकेच्या क्रिकेट बोर्ड आणि त्यांच्या सरकारच्या लक्षात आणून दिली पाहिजे.”

आणखी एका पाकिस्तानी चाहत्याने म्हटले, “आता मदत परत करा. श्रीलंकेचे क्रिकेट संघर्ष करत होते, ते दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होते आणि मग अचानक श्रीलंकेच्या क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांनी पाकिस्तानला मदतीसाठी आवाहन केले. जरी आमचे भारताशी युद्ध सुरू असले तरी, आम्ही पाकिस्तान म्हणून भारताविरुद्ध खेळण्याची त्यांची विनंती विनम्रपणे स्वीकारली. म्हणून शक्य तितके वाईट खेळा जेणेकरून आम्ही टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचू शकू, कारण त्यामुळे तुम्हाला भविष्यात अधिक कोट्यवधी डॉलर्सचे सामने आयोजित करता येतील.”

Published On: Feb 28, 2026 | 08:21 AM

