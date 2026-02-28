Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई

बऱ्याच कायदेशीर लढाई आणि वादानंतर, "द केरळ स्टोरी" प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली जाणून घेऊया

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:13 AM
बऱ्याच कायदेशीर लढाई आणि वादानंतर, “द केरळ स्टोरी” प्रदर्शित झाला आहे. जरी तो २७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी थिएटरमध्ये प्रदर्शित व्हायला हवा होता, परंतु कायदेशीर अडचणींमुळे सकाळी प्रदर्शित झाला नाही. दुपारी स्थगिती उठवण्यात आली, ज्यामुळे चित्रपट रात्रीपर्यंत थिएटरमध्ये पोहोचू शकला. काही ठिकाणी संध्याकाळी ७ वाजता आणि काही ठिकाणी रात्री ८ वाजता शो सुरू झाले. पहिल्या दिवशी कमी तिकीट विक्रीमुळे निर्मात्यांना तोटा सहन करावा लागू शकतो, कारण चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची बातमी वेळेवर सर्व प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली नाही. “द केरळ स्टोरी २” हा २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “द केरळ स्टोरी” चा सिक्वेल आहे. कमी बजेट असूनही, मागील चित्रपटाने ३०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली होती. आता, सर्वांच्या नजरा दुसऱ्या भागावर आहेत.

सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, “द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” ने पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर ३.५० कोटींची कमाई केली. त्याची हिंदी ऑक्युपन्सी ११.९९% होती. सकाळी शो ऑक्युपन्सी ७.३२%, दुपारी १५.८२%, संध्याकाळी ७.३०% आणि संध्याकाळी १७.५१% होती. पहिल्या दिवसाच्या चांगल्या कामगिरीनंतर, येत्या काळात चित्रपटाची चांगली कमाई सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.

“द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” ची रिलीज तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता, परंतु एका खंडपीठाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या दिवशीच आपला निर्णय दिला आणि निर्मात्यांच्या बाजूने निकाल देत चित्रपटाला थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली.

या चित्रपटाची निर्मिती विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे, ज्यांनी पहिल्या चित्रपटाची निर्मिती देखील केली होती. यावेळी कामाख्या नारायण सिंह यांनी दिग्दर्शनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मुख्य कलाकारांमध्ये ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जन सिंग, युक्तम आणि अलका अमीन यांचा समावेश आहे. कथा विपुल अमृतलाल शाह आणि अमरनाथ झा यांनी लिहिली आहे.

प्रदर्शित होण्यापूर्वीच, चित्रपटाने सोशल मीडियावर वाद, चर्चा आणि वादविवादांना तोंड दिले. काहींनी याला प्रचार म्हटले, तर काहींनी तो एका गंभीर सामाजिक मुद्द्यावर आधारित चित्रपट मानला.

 

