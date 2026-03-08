Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Indian Railways : फुकट्या प्रवाशांमुळे रेल्वेला अर्थिक फटका! नांदेड विभागातून फेब्रुवारीत १.३१ कोटींची वसुली

अनेक प्रवासी हे रेल्वेचा प्रवास विनातिकीट करत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थिक नुकसान होत आहे. यावर नांदेड विभागामध्ये कारवाई करुन लाखो रुपयांचा दंड वसुल केला.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:57 PM
तिकीट काढत नसलेल्या प्रवाशांमुळे भारतीय रेल्वेला मोठे अर्थिक नुकसान होत आहे (फोटो - AI)

  • तिकीट न काढता प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त
  • यामुळे भारतीय रेल्वेला बसला मोठा अर्थिक फटका
  • नांदेड विभागाने उगारला कारलाईचा बडगा
Indian Railway : नांदेड:  दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने (Nanded News) फेब्रुवारी २०२६ महिन्याल रेल्वे गाड्या व स्थानकांवर व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबवून विनातिकीट अनियमित प्रवाशांविरुद्ध मोठी कारवाई केली. या मोहिमेत एकूण २३ हजार ५० प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून त्यातून १.३१ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये १० हजार २६० प्रकरणांतून १.०६ फोट रुपयांची वसुली झाली होती. याच्या तुलनेत यंदा वसुलीत २३.५८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. (Indian Railways)

विनातिकीट प्रवासाला आळा घालणे, रेल्वे प्रवासात शिस्त राखणे तसेच वैध तिकीट घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हक्क व सुविधा सुरक्षित ठेवणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले. तपासणीदरम्यान १६ हजार ७५८ विनातिकीट प्रवासी, ४३५४ अनियमित किंवा उच्च श्रेणीत अनधिकृत प्रवास करणारे प्रवासी, तसेच १९३९ बुकिंग न केलेल्या सामानाची प्रकरणे आढळली. ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ३४ स्क्वॉड कर्मचारी, १६७ अॅमेनिटीज कर्मचारी आणि १८ स्टेशनरी कर्मचारी सहभागी झाले होते.

हे देखील वाचा : अवैध रेती उत्खननावर छापे! DIGच्या पथकाची कारवाई, १ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

महत्त्वांच्या स्थानकांवर तपासणी

तसेच रेल्वे संरक्षण दलाच्या कर्मचा-यांनीही सहकार्य केले. फेब्रुवारी महिन्यात विभागातील महत्वाच्या स्थानकांवर व गाडधांमध्ये १३ फोर्टस तपासण्या आणि २ मोठ्या तपासण्या घेण्यात आल्या. यामुळे विनातिकीट प्रवासाविरुद्ध कारवाई अधिक कडक करण्यात आली.
दरम्यान, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका दिवसातील सर्वाधिक कारवाई नोंदवण्यात आली, त्या दिवशी १२१२ प्रकरणे आढळून ८ लाख २९ हजार ३२९ रुपयांची वसुली करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नांदेड विभागातून २.८४४दशलक्ष प्रवाशांनी प्रकस केला असून त्यातून ४६.३२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला.

मागील वर्षीच्या तुलनेत प्रवासी महसुलात १९.२० टक्के तर प्रवासी संख्येत ३.८७ टक्के वाढ झाली आहे. नादेड विभागाने सर्व प्रवाशांना वैच तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे व रेल्वे नियमाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि प्रवासी केंद्रित रेल्वे सेवा देण्याचा विभागाचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

हे देखील वाचा : वर्धापनदिनी मनसे पक्ष रायगडावरुन फुंकणार रणशिंग; राज ठाकरेंची सोशल मीडिया पोस्टमधून खास रणनीती

