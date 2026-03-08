Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market India: शेअर बाजारातील घसरण; टॉप कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये २.८१ लाख कोटींची घट

गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील तीव्र घसरणीचा देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या बाजार मूल्यावर स्पष्ट परिणाम झाला. बीएसई सेन्सेक्स जवळजवळ तीन टक्क्यांनी घसरल्याने बहुतेक कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात लक्षणीय घट झाली.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:55 PM
Stock Market India: गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील तीव्र घसरणीचा देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या बाजार मूल्यावर स्पष्ट परिणाम झाला. बीएसई सेन्सेक्स जवळजवळ तीन टक्क्यांनी घसरल्याने, टॉप १० सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी बहुतेक कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात लक्षणीय घट झाली. आकडेवारीनुसार, या आठ कंपन्यांच्या एकत्रित बाजार भांडवलात एकूण २,८१,५८१.५३ कोटींची घट झाली. या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वात जास्त तोटा सहन करावा लागला, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इन्फोसिसचे मूल्यांकन वाढले.

गेल्या आठवड्यात, बीएसई सेन्सेक्स २,३६८.२९ अंकांनी किंवा २.९१ टक्के घसरला. या घसरणीमुळे देशातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या बाजार भांडवलावरही परिणाम झाला. टॉप १० सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी आठ कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात घट झाली, तर फक्त दोन कंपन्यांमध्ये वाढ झाली. आकडेवारीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाजार मूल्यात सर्वात मोठी घट झाली. बँकेचे बाजार भांडवल  ५३,९५२.९६ कोटींनी घसरून १०,५५,५६७.२७ कोटी झाले.

आयसीआयसीआय बँकेचे बाजार भांडवल ४६,९३६.८२ कोटींनी घसरून  ९,४०,०४९.८२ कोटी झाले. एचडीएफसी बँक आणि एल अँड टी यांचेही मूल्यांकन घसरले. एचडीएफसी बँकेचे बाजार भांडवल  ४६,५५२.३ कोटींनी घसरून  १३,१९,१०७.०८ कोटी झाले. लार्सन अँड टुब्रोचे बाजार भांडवल ४५,६२९.०३ कोटींनी घसरून ५,४३,२०८.३६ कोटी झाले. बजाज फायनान्सचे बाजार भांडवल देखील  २८,९३४.५६ कोटींनी घसरून ५,९१,१३६.०३ कोटी झाले.

रिलायन्स आणि इन्फोसिसचे मूल्यांकन वाढले. बहुतेक कंपन्यांचे बाजार भांडवल घसरले, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इन्फोसिसचे बाजार भांडवल वाढले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार भांडवल  १४,७५०.३९ कोटींनी वाढून  १९,०१,५८३.०५ कोटी झाले. इन्फोसिसचे मूल्यांकन  ३,४५९.९९ कोटींनी वाढून ५,३०,५४६.५४ कोटी झाले. बाजार भांडवलीकरणात रिलायन्स आघाडीवर आहेत. बाजार भांडवलाच्या बाबतीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी राहिली आहे. गेल्या आठवड्यात बाजारातील अस्थिरता असूनही, कंपनीने आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले.

१० ग्रॅम सोन्याच्या फ्युचर्स लवकरच नॅशनल सिक्युरिटीज एक्सचेंजवर व्यवहार केले जातील. सध्या एनएसईचे फ्युचर्स गोल्ड डेरिव्हेटिव्ह्ज १०० ग्रॅम सोने, १ ग्रॅम सोने आणि १ किलो सोन्याचा व्यापार करतात. त्यांना १० ग्रॅम सोने डिजिटल पद्धतीने खरेदी करायचे आहे, त्यांच्यासाठी ही चांगली बातमी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते अद्याप सेबीकडून (शेअर मार्केट रेग्युलेटर) मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मंजूर झाल्यानंतर ते १६ मार्च रोजी एनएसईवर गोल्ड १० जी या नावाने व्यवहार सुरू करणार आहे. इतर सोन्याच्या फ्युचर्सप्रमाणे, गोल्ड १० जी देखील व्यवहार केला जाईल.

त्याची एक एक्सपायरी डेट असेल. गुंतवणूकदार या एक्सपायरी डेटपूर्वी व्यापार करू शकतील. १ ग्रॅम, १०० ग्रॅम आणि १ किलो सोन्याचे व्यवहार एनएसईवर आधीच उपलब्ध होते, परंतु १० ग्रॅमचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. चांदीप्रमाणेच सोन्याचे भावही सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना १ किलो आणि १०० ग्रॅम सोन्याच्या फ्युचर्स पर्यायांचा व्यापार करणे कठीण होत आहे. अजय केडिया अॅडव्हायझरीकडून मिळालेल्या फेब्रुवारीमध्ये १० ग्रॅम सोन्याची किंमत सुमारे १३६,००० वर पोहोचली. जागतिक चिंता आणि इतर घटकांमुळे त्याची किंमत सुमारे १६०,००० वर पोहोचली आहे. माहितीनुसार,

Published On: Mar 08, 2026 | 04:55 PM

