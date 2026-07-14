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भारताला मिळाली विटो पॉवर, चीनचे छोटे डोळे झाले मोठे, पोलंडच्या विधानाने UN मध्ये हालचाली

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:12 PM IST
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सारांश

पोलंडने दिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत , भारताच्या स्थायी सदस्यतेला समर्थन . लवकरच दोन्ही देशामध्ये सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता . 

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

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विस्तार
  • पोलंडने दिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत
  • भारताच्या स्थायी सदस्यतेला समर्थन
  • लवकरच दोन्ही देशामध्ये सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता
भारताने सध्याच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या २०२८ – २०२९ या कार्यकाळासाठी , अस्थायी सदस्य होण्यासाठी व्हिजन शांती अभियान सुरु केलं . भारताला UNSC मध्ये अस्थायी सदस्य होण्यासाठी १२८ ते १२९ देशांचं समर्थन गरजेचं आहे . याच दरम्यान पोलंडने भारताला अस्थायी सदस्य होण्यासाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे . या पाठिंब्यामुळे चीन चे छोटे डोळे क्षणात मोठे होऊन विस्फारले आहेत . पाकिस्तानचे ही हाल वेगळे नाहीत . पोलंडच्या विदेश मंत्रालयाचे सचिव व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोस्जेव्स्की यांनी प्रसार माध्यमांसोबत बोलताना सांगितले कि पोलंड बऱ्याच कालावधी पासून या मुद्द्यावर भारताचे समर्थन करत होता . आणि पुढेही करत राहील . भारताला आत्तापर्यंत अमेरिका , जपान , फ्रान्स आणि ब्रिटन यांसारख्या देशाचे समर्थन मिळाले आहे .

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सुरक्षा परिषदेचा भारत स्थायी सदस्य होईल

बार्टोस्जेव्स्की यांनी सांगितले कि पोलंडची ईच्छा आहे भारताने सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य व्हावं . पुढे त्यांनी असेही सांगितले कि समिती मध्ये बदल करणं एवढं सोप्पं नाही . यातली सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समितीमध्ये आधीच सदस्य असलेल्या देशांची सहमती घेणं . तरीही स्थायी सदस्याकडे विटोचा अधिकार आहे पण तरीही कोणत्याही एका देशाने बदल करण्यास विरोध केल्यास , बदल करण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही .

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भारत आणि पोलंड मधील मजबूत नातेसंबंध

भारत आणि पोलंड यांमध्ये सुरक्षेसाठी मदत करण्यावर चर्चा झाली . तसेच दोन्ही देश गोपनीय आणि संवेदनशील माहितीच्या देवाणघेवाणी वर काम करत आहेत . यामुळे सुरक्षा संबंधित करार करण्यास आणखी सोप्प जाईल . दोघांच्या मध्ये तंत्रज्ञान याची ही देवाणघेवाण , ड्रोन , सॅटेलाईट , आधुनिक रक्षा सिस्टम यांचे उत्पादन करणं देखील समाविष्ट आहे .

Web Title: India secures veto power china is left wide eyed in shock while a statement from poland stirs up activity at the un

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Published On: Jul 14, 2026 | 10:12 PM

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