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International News : काय आहे शांती व्हिजन ? ज्याच्यामुळे भारत संयुक्त राष्ट्र संघाची निवडणूक जिंकण्याची तयारी करतोय

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची निवडणूक , भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात लढत . ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भारताने शांती व्हिजन नावाची मोहीम सुरु केली आहे .

UNSC

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विस्तार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसाठी भारताची उमेदवारी

भारताची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची उमेदवारी , भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) 2028-29 च्या कार्यकाळासाठी अस्थायी सदस्य बनण्याचा प्रचार सुरू केला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘SHANTI’ या दूरदृष्टीसह भारताची उमेदवारी जाहीर केली आहे. या जागेसाठीची निवडणूक जून 2027 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत गुप्त मतदानाने होईल. यामध्ये विजय मिळवण्यासाठी भारताला किमान 128 ते 129 देशांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताला अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, फिजी आणि श्रीलंका यांच्यासह अनेक देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे. मात्र, आशिया-प्रशांत समूहातील एकमेव जागेसाठी भारताचा सामना ताजिकिस्तानशी होईल, त्यामुळे ही निवडणूक रंजक मानली जात आहे. तरीही, ताजिकिस्तानच्या तुलनेत भारताचा दावा अधिक मजबूत मानला जात आहे. चला, जाणून घेऊया भारतासाठी ही निवडणूक का महत्त्वाची आहे? आणि यामध्ये विजय मिळाल्याने भारताला कोणते फायदे होतील?

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  • भारताची दावेदारी का मजबूत आहे
  • भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात लढत
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कशी काम करते ?
  • भारतासाठी ही निवडणूक का महत्वाची आहे

भारताची दावेदारी का मजबूत आहे

भारत आतापर्यंत आठ वेळा UNSC चा अस्थायी सदस्य राहिला आहे आणि शांतता मोहिमांमध्ये त्याचे योगदान जगात सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते. भारताने 50 हून अधिक संयुक्त राष्ट्र शांतता मोहिमांमध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त सैनिक पाठवले आहेत. दहशतवादाविरोधातील कारवाई, सागरी सुरक्षा, वर्णभेद आणि वसाहतवाद यांसारख्या मुद्द्यांवर देखील भारत सातत्याने सक्रिय राहिला आहे. 2021-22 च्या कार्यकाळात भारताने कोविड-19 च्या काळात लस कूटनीतीच्या माध्यमातून देखील जागतिक नेतृत्व दाखवले होते. भारताचे लक्ष्य केवळ दोन वर्षांसाठी अस्थायी सदस्य बनणे एवढेच नाही, तर सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळवणे देखील आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या, मोठी अर्थव्यवस्था आणि जागतिक शांततेतील योगदान लक्षात घेता आपल्याला स्थायी जागा मिळाली पाहिजे, असे भारताचे म्हणणे आहे. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन भारताच्या दाव्याला पाठिंबा देतात, तर चीनची भूमिका अजूनही मोठी आव्हानात्मक मानली जाते. भारत, जपान, जर्मनी आणि ब्राझील यांचा G4 समूह देखील सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी करत आहे.

भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात लढत

UNSC च्या 10 अस्थायी जागा वेगवेगळ्या प्रादेशिक समूहांच्या आधारावर विभागल्या जातात. 2028-29 च्या कार्यकाळासाठी आशिया-प्रशांत समूहातील एका जागेसाठी भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात स्पर्धा होईल. निवडणूक संयुक्त राष्ट्र महासभेत गुप्त मतदानाने होईल आणि विजयासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. भारताचा मागील रेकॉर्ड मजबूत राहिला आहे. 2021 च्या निवडणुकीत त्याला 192 पैकी 184 मते मिळाली होती. याच कारणामुळे यावेळी देखील भारताला मजबूत दावेदार मानले जात आहे.

 

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कशी काम करते

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 सदस्य असतात. त्यामध्ये 5 स्थायी सदस्य आणि 10 अस्थायी सदस्यांचा समावेश असतो. स्थायी सदस्यांना वीटो अधिकार असतो, तर अस्थायी सदस्य दोन वर्षांसाठी निवडले जातात आणि त्यांना वीटो मिळत नाही. कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी किमान 9 मते आवश्यक असतात आणि कोणत्याही स्थायी सदस्याने वीटो केलेला नसावा.

भारतासाठी ही निवडणूक का महत्वाची आहे ?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची सदस्यता ही भारताला आतंकवाद आणि वैश्विक सुरक्षा यावर आपली बाजू मजबुतीने जगासमोर ठेवायची संधी देते . त्याच बरोबर भारत हा स्वतःला ग्लोबल साऊथ चा महत्वपूर्ण आवाज म्हणून जागा निर्माण करू पाहतोय . युक्रेन युद्ध , गाझा संघर्ष ,इराण इज्राइल अमेरिका तणाव या सारख्या विषयावर भारताने चर्चा आणि कूटनीतीने प्रश्न सोडवण्यावर नेहमीच भर दिली आहे .

अखेर इज्राइल मधल्या निवडणुका जाहीर, २७ ऑक्टोबरला नेतन्याहू यांचे भविष्य ठरणार, काय आहेत महत्वाचे मुद्दे?

 

 

 

 

 

Web Title: What is the shanti vision that is preparing india to win the united nations election

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:47 PM

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