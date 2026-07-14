Abhishek Sharma ला ‘या’ प्रकरणात मोठा दिलासा; दिल्ली हायकोर्टाने दिले ‘हे’ अंतरिम आदेश

दिल्ली हायकोर्टाने अभिषेक शर्माच्या व्यक्तित्व अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात अभिषेक शर्माच्या परवानगीशिवाय त्याचे नाव, फोटो किंवा आवाज तसेच त्याच्याशी संबंधित ओळखीचा कोणत्याही प्रकारच्या वापरासाठी बंदी घातली आहे. याबाबत कोर्टाने अंतरिम आदेश काढले आहेत.
Abhishek Sharma ची दिल्ली हायकोर्टात धाव; परवानगीशिवाय नाव-फोटो वापरल्याने वाद, ॲमेझॉन-फ्लिपकार्ट अडचणीत
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी हा अंतरिम आदेश दिला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जात असल्याने फलंदाज अभिषेक शर्माने दिल्ली हायकोर्टात धावा घेतली होती. दिल्ली हायकोर्टाने मेटा, Amazon, फ्लिपकार्ट आणि संबंधित यंत्रणेला कोर्टाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 36 तासांच्या आतमध्ये सर्व लिंक्स आणि कंटेंट हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे भारताचा स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अभिषेक शर्मा हा भारतीय क्रिकेटचा डावखुरा स्फोटक फलंदाज आहे. तसेच आयपीएलमध्ये देखील तो सनरायझर्स हैदराबादकडून सलामीचा फलंदाज म्हणून खेळतो. नुकतीच भारत विरुद्ध आयर्लंड आणि भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टी 20 सिरिज पार पडली. या दोन्ही सिरिजमध्ये अभिषेक शर्माने शानदार फलंदाजी केली. एक ते दोन अर्धशतकी खेळी देखील त्याने केली.
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अभिषेक शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, अद्याप न हटवण्यात आलेल्या URL युआरएलचा तपशील देणारे एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत, अभिषेक शर्माने आपल्या व्यक्तिमत्व हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे. तसेच, त्याला बदनाम करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली कथित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित सामग्री काढून टाकण्याची मागणीही त्याने केली आहे.