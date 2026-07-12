रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Launches Massive Air Strikes On 140 Iranian Targets Iran Retaliates With 5 Deadly Missiles Marathi News

US Iran War: जगाचे टेन्शन वाढले! इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला, पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार

Updated On: Jul 12, 2026 | 10:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

US Iran War News: इराणमधील १४० लष्करी तळांवर अमेरिकेने भीषण एअर स्ट्राईक केला आहे. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने ५ घातक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसह अमेरिकेच्या आखाती देशांमधील तळांवर मोठा पलटवार केला आहे.

इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला, पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार (Photo Credit- Ai)

इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला, पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार (Photo Credit- Ai)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जगाचे टेन्शन वाढले!
  • इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला
  • पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार
US Iran War News: पश्चिम आशियात (Middle East) पुन्हा एकदा युद्धाचा मोठा भडका उडाला आहे. इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर अवघ्या काही तासांतच अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट लष्करी संघर्ष सुरू झाला आहे. अमेरिकेने रविवारी इराणच्या तब्बल १४० लष्करी तळांना लक्ष्य करत जोरदार हवाई हल्ले (Air Strikes) केले. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) इराणने एका व्यापारी जहाजावर केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने ही मोठी कारवाई केली आहे. या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला असून महायुद्धाचे सावट गडद झाले आहे.

होर्मुज जलमार्गावर अमेरिकेचा दावा; इराणचा ताबा नाकारला

अमेरिकी लष्कराच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून जाणाऱ्या एका जहाजावर हल्ला करून त्याला आग लावली होती. या बेजबाबदार कृत्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने ही लष्करी कारवाई केली आहे. यासोबतच अमेरिकेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “होर्मुज स्ट्रेट हा आंतरराष्ट्रीय नियम पाळणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांसाठी खुला आहे. या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर इराणचा कोणताही एकतर्फी ताबा नाही.”

IRGC : ट्रम्पच्या धमकीनंतर इराणी ‘Revenge Policy’वर जागतिक चर्चेत; आधी पण ‘या’ मोठ्या घटनांचा इराणने घेतला होता बदला

इराणचा भीषण पलटवार; ५ अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा केला मारा

अमेरिकेच्या या विनाशकारी हल्ल्यानंतर इराण कमालीचा बिथरला असून त्यानेही अमेरिकेविरोधात युद्धाची घोषणा केली आहे. इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने अमेरिकी तळांवर केलेल्या हल्ल्याचा एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या पलटवारामध्ये इराणने आपली ५ सर्वात घातक आणि अचूक मारा करणारी प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे मैदानात उतरवली आहेत. यामध्ये कद्र, इमाद, खैबर शेकन, फतेह-११० आणि झोल्फागार या क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. ही क्षेपणास्त्रे सॉलिड आणि लिक्विड अशा दोन्ही प्रकारच्या इंधनावर चालणारी असून ‘प्रिसिजन गायडेड’ (अचूक लक्ष्य भेदणारी) आहेत. इराणने केवळ सीमेवरच नव्हे, तर बहरीन, कुवेत, कतार आणि ओमान या आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांनाही (US Military Bases) लक्ष्य केले आहे.

शांतता कराराची चर्चा फिस्कटली; युद्धाची ठिणगी नेमकी कशामुळे?

वास्तविक पाहता, या दोन्ही देशांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यापासूनच कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता. काही दिवसांपूर्वीच दोन्ही बाजूंनी युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली असून लवकरच एक मोठा शांतता करार होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ या जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या असलेल्या व्यापारी जलमार्गाच्या अधिकारावरून दोन्ही देशांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिणामी, दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर सतत हल्ले सुरूच राहिले. आता इराणने अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यास साफ नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे, अमेरिकेनेही आक्रमक भूमिका घेत जर इराणने आपल्या कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा थेट इशारा दिला आहे.

Iran-US Crisis: होर्मुझवरून इराणमध्ये अंतर्गत फूट! शक्तिशाली सैन्य ‘IRGC’ युद्ध पुकारण्याच्या तयारीत, तर सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय

Web Title: Us launches massive air strikes on 140 iranian targets iran retaliates with 5 deadly missiles marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 10:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IRGC : ट्रम्पच्या धमकीनंतर इराणी ‘Revenge Policy’वर जागतिक चर्चेत; आधी पण ‘या’ मोठ्या घटनांचा इराणने घेतला होता बदला
1

IRGC : ट्रम्पच्या धमकीनंतर इराणी ‘Revenge Policy’वर जागतिक चर्चेत; आधी पण ‘या’ मोठ्या घटनांचा इराणने घेतला होता बदला

Iran-US Crisis: होर्मुझवरून इराणमध्ये अंतर्गत फूट! शक्तिशाली सैन्य ‘IRGC’ युद्ध पुकारण्याच्या तयारीत, तर सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय
2

Iran-US Crisis: होर्मुझवरून इराणमध्ये अंतर्गत फूट! शक्तिशाली सैन्य ‘IRGC’ युद्ध पुकारण्याच्या तयारीत, तर सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय

GFSGalaxy: होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजावर इराणचा हल्ला; 10 भारतीयांना वाचवले, 1 बेपत्ता, अमेरिकेने डागली 140 क्षेपणास्त्रे
3

GFSGalaxy: होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजावर इराणचा हल्ला; 10 भारतीयांना वाचवले, 1 बेपत्ता, अमेरिकेने डागली 140 क्षेपणास्त्रे

US-Iran War: ‘इराणने मोठी चूक केली, आता किंमत मोजावी लागेल’, पीठ हेगसेथ कडाडले; होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद
4

US-Iran War: ‘इराणने मोठी चूक केली, आता किंमत मोजावी लागेल’, पीठ हेगसेथ कडाडले; होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War: जगाचे टेन्शन वाढले! इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला, पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार

US Iran War: जगाचे टेन्शन वाढले! इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला, पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार

Jul 12, 2026 | 10:01 PM
मुंबई हादरली! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार; संतप्त नागरिकांचा ‘रास्तारोको’, राहुल नार्वेकरांना घातला घेराव

मुंबई हादरली! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार; संतप्त नागरिकांचा ‘रास्तारोको’, राहुल नार्वेकरांना घातला घेराव

Jul 12, 2026 | 09:45 PM
कारवर डेंट पडलाय? जाणून घ्या घरच्या घरी कारचे लहान डेंट दुरुस्त करण्याचे  घरगुती, सोपे आणि सुरक्षित उपाय

कारवर डेंट पडलाय? जाणून घ्या घरच्या घरी कारचे लहान डेंट दुरुस्त करण्याचे  घरगुती, सोपे आणि सुरक्षित उपाय

Jul 12, 2026 | 09:33 PM
West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

West Bengal Politics: आकडे फिरणार! ममता बॅनर्जींनी ‘हा’ निर्णय घेतला तर बंडखोर नेते TMC मध्ये परतणार, घरवापसीसाठी ठेवली मोठी अट

Jul 12, 2026 | 09:25 PM
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

Jul 12, 2026 | 09:04 PM
Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Jul 12, 2026 | 09:02 PM
एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

Jul 12, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा