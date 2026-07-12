US Iran War: जगाचे टेन्शन वाढले! इराणच्या १४० ठिकाणांवर अमेरिकेचा विध्वंसक हल्ला, पण बदल्यात इराणनेही केला असा शक्तिशाली प्रहार

अमेरिकी लष्कराच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून जाणाऱ्या एका जहाजावर हल्ला करून त्याला आग लावली होती. या बेजबाबदार कृत्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने ही लष्करी कारवाई केली आहे. यासोबतच अमेरिकेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “होर्मुज स्ट्रेट हा आंतरराष्ट्रीय नियम पाळणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांसाठी खुला आहे. या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर इराणचा कोणताही एकतर्फी ताबा नाही.”
IRGC : ट्रम्पच्या धमकीनंतर इराणी ‘Revenge Policy’वर जागतिक चर्चेत; आधी पण ‘या’ मोठ्या घटनांचा इराणने घेतला होता बदला
अमेरिकेच्या या विनाशकारी हल्ल्यानंतर इराण कमालीचा बिथरला असून त्यानेही अमेरिकेविरोधात युद्धाची घोषणा केली आहे. इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने अमेरिकी तळांवर केलेल्या हल्ल्याचा एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या पलटवारामध्ये इराणने आपली ५ सर्वात घातक आणि अचूक मारा करणारी प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे मैदानात उतरवली आहेत. यामध्ये कद्र, इमाद, खैबर शेकन, फतेह-११० आणि झोल्फागार या क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. ही क्षेपणास्त्रे सॉलिड आणि लिक्विड अशा दोन्ही प्रकारच्या इंधनावर चालणारी असून ‘प्रिसिजन गायडेड’ (अचूक लक्ष्य भेदणारी) आहेत. इराणने केवळ सीमेवरच नव्हे, तर बहरीन, कुवेत, कतार आणि ओमान या आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांनाही (US Military Bases) लक्ष्य केले आहे.
वास्तविक पाहता, या दोन्ही देशांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यापासूनच कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता. काही दिवसांपूर्वीच दोन्ही बाजूंनी युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली असून लवकरच एक मोठा शांतता करार होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ या जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या असलेल्या व्यापारी जलमार्गाच्या अधिकारावरून दोन्ही देशांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिणामी, दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर सतत हल्ले सुरूच राहिले. आता इराणने अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यास साफ नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे, अमेरिकेनेही आक्रमक भूमिका घेत जर इराणने आपल्या कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा थेट इशारा दिला आहे.
Iran-US Crisis: होर्मुझवरून इराणमध्ये अंतर्गत फूट! शक्तिशाली सैन्य ‘IRGC’ युद्ध पुकारण्याच्या तयारीत, तर सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय