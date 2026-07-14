Buldhana News : सेवानिवृत्तीनंतरही चित्रकलेने समाजसेवा! शिक्षक जगन्नाथ निकम यांचा प्रेरणादायी उपक्रम

सेवानिवृत्तीनंतरही समाजसेवेची भावना जपणारे शिक्षक जगन्नाथ निकम मेहकर येथील कलाश्री ड्रॉइंग क्लासच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये चित्रकलेची आवड निर्माण करण्याचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना योग्य दिशा मिळत असून, चित्रकलेच्या माध्यमातून सर्जनशीलता, कल्पनाशक्ती आणि व्यक्तिमत्त्व विकासालाही चालना मिळत आहे.
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विद्यार्थ्यांमध्ये कलेची अभिरुची वाढावी आणि त्यांना योग्य व्यासपीठ मिळावे या उद्देशाने निकम यांनी कलाश्री ड्रॉइंग क्लासची स्थापना केली. येथे विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने चित्रकलेचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षा, विविध चित्रकला स्पर्धा आणि कला प्रदर्शनांसाठीही विशेष मार्गदर्शन केले जाते.
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांनी चित्रकला स्पर्धा तसेच ग्रेड परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यामुळे पालकांकडूनही या उपक्रमाचे कौतुक होत असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात कलाश्री ड्रॉइंग क्लास महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कला क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही हा क्लास प्रेरणादायी ठरत आहे.
दीर्घकाळ शिक्षक म्हणून सेवा बजावल्यानंतरही विद्यार्थ्यांप्रती असलेले प्रेम आणि समाजसेवेची भावना कायम ठेवत जगन्नाथ निकम यांनी हा उपक्रम सातत्याने सुरू ठेवला आहे. आर्थिक लाभापेक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये कलेची आवड निर्माण करणे, त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणे आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास विकसित करणे हेच आपले प्रमुख ध्येय असल्याचे ते सांगतात.
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सेवानिवृत्तीनंतरही कला संवर्धन आणि समाजहितासाठी अविरत कार्य करणारे जगन्नाथ निकम यांचा हा उपक्रम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. शिक्षणासोबत संस्कार, सर्जनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा संगम घडवत त्यांनी समाजासमोर आदर्श निर्माण केला असून, त्यांच्या कार्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळत आहे.