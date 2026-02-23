Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India Travel Advisory Iran Usa War Tension Tehran Evacuation Helpline

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Iran-US War: भारताने इराणमधील आपल्या नागरिकांना तात्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे, तर दूतावासाने सुरक्षा सल्लागार जारी करून त्यांना इमिग्रेशन कागदपत्रे बाळगण्याचे आणि संपर्कात राहण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:49 PM
india travel advisory iran usa war tension tehran evacuation helpline

'तेहरान ताबडतोब सोडा...' अमेरिका कधीही करू शकते इराणवर हल्ला; भारताने जारी केली अ‍ॅडव्हायझरी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • तातडीचा इशारा
  • हेल्पलाईन जारी
  • लष्करी हालचाली

India advisory for Iran travel 2026 : पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती आता अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता लष्करी तणाव पाहता, भारत सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची सुरक्षा ‘अ‍ॅडव्हायझरी’ (Travel Advisory) जारी केली आहे. इराणमधील भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना आणि अनिवासी भारतीयांना (PIO) शक्य तितक्या लवकर इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही क्षणी संघर्षाचा भडका उडू शकतो, या भीतीने भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

भारताचा कठोर पवित्रा आणि अ‍ॅडव्हायझरी

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणमधील परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सध्याची सुरक्षा परिस्थिती अस्थिर असून, भारतीय नागरिकांनी स्वतःची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी इराणमधून बाहेर पडावे.” ज्यांना तातडीने निघणे शक्य नाही, त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांपासून किंवा गर्दीच्या ठिकाणांपासून लांब राहावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यातही असाच इशारा देण्यात आला होता, परंतु आता परिस्थिती अधिक बिघडल्याने ‘तातडीने देश सोडा’ असे शब्द वापरण्यात आले आहेत.

हेल्पलाईन क्रमांक आणि दूतावासाच्या सूचना

दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय नागरिकांनी आपली इमिग्रेशन कागदपत्रे आणि पासपोर्ट नेहमी सोबत ठेवावेत. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी दूतावासाने खालील हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत:

  • +989128109115
  • +989128109109
  • +989128109102
  • +989932179359 नागरिकांनी स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या संपर्कात राहून दूतावासाच्या पुढील सूचनांचे पालन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak-Afghan War : भारताने पाकिस्तानला सुनावलं अन् तालिबाननेही उपसली हत्यारं; ‘त्या’ एका व्हिडिओने सीमेवर रणकंदन

इराणची लष्करी खेळी: आयआरजीसी (IRGC) ॲक्शन मोडमध्ये

एकीकडे मुत्सद्दी स्तरावर तणाव वाढत असतानाच, दुसरीकडे इराणने लष्करी हालचाली वेगवान केल्या आहेत. सौदी वृत्तपत्र ‘अल-अरेबिया’च्या वृत्तानुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहची प्रत्यक्ष कमान आपल्या हाती घेतली आहे. इराणी अधिकारी आता लेबनॉनमध्ये तळ ठोकून असून ते इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्धच्या लष्करी रणनीतीला अंतिम स्वरूप देत आहेत. इस्रायलने बेका व्हॅलीमध्ये केलेल्या ताज्या हल्ल्यात हिजबुल्लाहचे १२ जण ठार झाले असून, त्यावेळी आयआरजीसीचे अधिकारी क्षेपणास्त्र युनिटसोबत महत्त्वाची बैठक घेत असल्याचे समोर आले आहे.

credit – social media and Twitter

सय्यद-३जी क्षेपणास्त्र चाचणीने खळबळ

इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) आपल्या प्रगत ‘सय्यद-३जी’ (Sayyad-3G) क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. “स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट” या लष्करी सरावाचा हा भाग होता. शहीद सय्यद शिराझी या युद्धनौकेवरून हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. इराणने केलेली ही चाचणी म्हणजे अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांच्या नौदलाला दिलेला थेट इशारा असल्याचे मानले जात आहे. या क्षेपणास्त्रामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारावरही संकट येण्याची चिन्हे आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat : जगातील सर्वात मोठी ‘रॉकेट तोफ’ सज्ज; किम जोंग-उनची ‘ती’ गर्जना ऐकून दक्षिण कोरियाची झोप उडाली

काय आहे तणावाचे मुख्य कारण?

अमेरिका इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर आणि प्रादेशिक दहशतवादावर प्रहार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर इराणने आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. इस्रायल-हमास युद्धानंतर आता इराण थेट युद्धात उतरल्यास याचे पडसाद संपूर्ण जगावर पडतील. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक शेअर बाजारावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच भारत सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून आपल्या हजारो नागरिकांना सुरक्षित स्थळी परतण्याचे आवाहन केले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताने इराणसाठी अ‍ॅडव्हायझरी का जारी केली आहे?

    Ans: अमेरिका आणि इराणमधील वाढता लष्करी तणाव आणि युद्धाची शक्यता पाहता, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दूतावासाने देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • Que: इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी मदत कशी मिळेल?

    Ans: भारतीय दूतावासाने विशेष हेल्पलाईन क्रमांक (+989128109115) जारी केले असून नागरिकांनी तात्काळ दूतावासाच्या संपर्कात राहणे आवश्यक आहे.

  • Que: सय्यद-३जी (Sayyad-3G) क्षेपणास्त्र काय आहे?

    Ans: हे इराणचे प्रगत क्षेपणास्त्र असून त्याची नुकतीच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत चाचणी घेण्यात आली. हे क्षेपणास्त्र सागरी आणि हवाई लक्ष्यांना अचूक टिपण्यास सक्षम आहे.

Web Title: India travel advisory iran usa war tension tehran evacuation helpline

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी
1

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

Nuclear Threat : जगातील सर्वात मोठी ‘रॉकेट तोफ’ सज्ज; किम जोंग-उनची ‘ती’ गर्जना ऐकून दक्षिण कोरियाची झोप उडाली
2

Nuclear Threat : जगातील सर्वात मोठी ‘रॉकेट तोफ’ सज्ज; किम जोंग-उनची ‘ती’ गर्जना ऐकून दक्षिण कोरियाची झोप उडाली

EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल
3

EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

Pak-Afghan War : भारताने पाकिस्तानला सुनावलं अन् तालिबाननेही उपसली हत्यारं; ‘त्या’ एका व्हिडिओने सीमेवर रणकंदन
4

Pak-Afghan War : भारताने पाकिस्तानला सुनावलं अन् तालिबाननेही उपसली हत्यारं; ‘त्या’ एका व्हिडिओने सीमेवर रणकंदन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Feb 23, 2026 | 02:49 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

Feb 23, 2026 | 02:44 PM
गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

Feb 23, 2026 | 02:40 PM
तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

Feb 23, 2026 | 02:38 PM
‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’चा दमदार प्रोमो रिलीज; नानीच्या वाढदिवशी गाण्याची खास भेट!

‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’चा दमदार प्रोमो रिलीज; नानीच्या वाढदिवशी गाण्याची खास भेट!

Feb 23, 2026 | 02:38 PM
UPSC CSE 2026:UPSC सिविल सेवेसाठी 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु, आजच करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर

UPSC CSE 2026:UPSC सिविल सेवेसाठी 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु, आजच करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर

Feb 23, 2026 | 02:37 PM
T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

Feb 23, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM