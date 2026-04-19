Qalibaf : ‘आमच्या नादी लागू नका, अन्यथा पूर्ण ताकदीने ठेचू!’ इराणचे अध्यक्ष गालिबाफ यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांना उघड धमकी

Mohammad Baqer Qalibaf Iran US warning : मध्य-पूर्वेतील तणाव (Iran US War) आता अशा वळणावर येऊन पोहोचला आहे, जिथून परतणे कठीण दिसत आहे. इराणचे संसद अध्यक्ष आणि प्रभावशाली नेते मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी रविवारी रात्री देशाला संबोधित करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट आणि उघड धमकी दिली आहे. “जर अमेरिकेने आमच्या विरोधात किंचितही चुकीचे पाऊल उचलले, तर इराणचा प्रहार इतका जोरदार असेल की तो शत्रूला सावरण्याची संधीही देणार नाही,” अशा कडक शब्दांत गालिबाफ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
गालिबाफ यांनी आपल्या भाषणात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, इराण राजनैतिक चर्चेसाठी (Diplomatic Talks) नक्कीच तयार आहे, पण ही चर्चा शरणागती पत्करून केली जाणार नाही. “आम्ही रणांगणावर विजय मिळवला आहे आणि आता आम्ही सामर्थ्याच्या स्थानावरून वाटाघाटी करण्यास तयार आहोत,” असे त्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले. इराणच्या या भूमिकेमुळे आता अमेरिकेला आपली रणनीती बदलावी लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. इराणने आपले सैन्य ‘हाय-अलर्ट’वर ठेवले असून, कोणत्याही क्षणी प्रत्युत्तर देण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
गालिबाफ यांनी अत्यंत वास्तववादी भूमिका मांडताना मान्य केले की, अमेरिकेकडे इराणपेक्षा जास्त पैसा, संसाधने आणि जगभरात युद्धे लढण्याचा अनुभव आहे. मात्र, त्यांनी अमेरिकेच्या कमकुवत नसवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “अमेरिकेकडे संसाधने आहेत, पण त्यांच्याकडे रणनीती नाही. आम्ही हे युद्ध अशा प्रकारे लढलो की आमच्या सुनियोजित रणनीतीमुळे आम्ही शत्रूला मागे ढकलले आहे.” गालिबाफ यांच्या मते, इराणची आक्रमक क्षमता आणि रणनीती ही पूर्वीच्या ‘लादलेल्या युद्धां’पेक्षा कित्येक पटीने प्रगत झाली आहे.
🚨🇮🇷 Mohammad Bagher Qalibaf Warned US Over Hormuz Qalibaf says he issued a direct warning to the US delegation in Islamabad. He said any movement of a US minesweeper in the Strait of Hormuz would trigger a response. “Iran would fire,” he warned. He claimed US forces… pic.twitter.com/VvK8iirGRK — Conflictory X (@Conflictory_X) April 18, 2026
credit – social media and Twitter
सध्या जागतिक स्तरावर युद्धविरामाचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र हे प्रयत्न अत्यंत नाजूक स्थितीत आहेत. अशा वेळी गालिबाफ यांनी “आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत” असे म्हणणे, हे अमेरिकेसाठी आणि विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मोठे आव्हान मानले जात आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही चिथावणीला भीक घालणार नाहीत आणि जर त्यांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागला, तर त्याचे परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतील.
इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जागतिक तेल बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गालिबाफ यांनी रणांगणावरील विजयाचा जो दावा केला आहे, त्याने इराणच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये उत्साह संचारला आहे, तर पाश्चात्य देशांची चिंता वाढली आहे. आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात असून, ट्रम्प प्रशासन या उघड धमकीला काय प्रत्युत्तर देते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: गालिबाफ यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने थोडी जरी चूक केली, तर इराण पूर्ण ताकदीने आणि निर्णायक प्रहार करेल. त्यांनी अमेरिकेला रणांगणावर मागे ढकलल्याचा दावाही केला आहे.
Ans: होय, इराण राजनैतिक चर्चेसाठी तयार आहे, परंतु गालिबाफ यांच्या मते ही चर्चा सामर्थ्याच्या स्थानावरून आणि इराणच्या अटींवर होईल.
Ans: गालिबाफ यांच्या मते, अमेरिकेकडे संसाधने जास्त असली तरी इराणची 'लष्करी रणनीती' (Strategic Planning) अधिक सरस आहे, ज्याच्या जोरावर त्यांनी शत्रूला रोखून धरले आहे.