अजब गजब : स्वर्गात आता मर्सिडीजची सफर! वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांनी दीड कोटींच्या गाडीलाही केले दफन

मृत्यूनंतरही वडिलांना कसली कमतरता होऊ भासू नये म्हणून मुलांनी चक्क त्यांची फेव्हरेट 1.5 कोटींची मर्सिडीज कार जमिनीत दफन करुन टाकली. मुख्य म्हणजे संपत्तीचा हा बडेजाव त्यांना पुढे जाऊन चांगलाच महागात पडला.

(फोटो सौजन्य: Ai Created)

  • कुटुंबाने अंत्यविधीवेळी एक अत्यंत वेगळा आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला.
  • या कृतीमुळे स्थानिक प्रशासनाने हस्तक्षेप करत कारवाई केली.
  • पर्यावरण आणि अंधश्रद्धेबाबत सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
असं म्हणतात की, व्यक्ती या जगात येतानाही काही घेऊन येत नाही आणि जातानाही काही घेऊन जात नाही. पण अनेक धर्मांमध्ये व्यक्तीला मृत्यूनंतरही काही कमतरता भासू नये यासाठी विशेष विधी करण्याची प्रथा आहे. चीनमधून यासंबंधित एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे जिने संपूर्ण जगालाच हादरवले. व्यक्तीच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून आपण काही विधी करतो पण त्याला स्वर्गात कशाची कमतरता भासू नये म्हणून विशेष विधी केल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? चीनमध्ये अशी एक घटना घडून आली आहे ज्यात वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांची चक्क वडिलांच्या आवडीची गाडी मर्सिडीज-बेंझ एस४५०एल (Mercedes-Benz S450L) जमिनीत दफन करुन टाकली. मुख्य म्हणजे या कारची किंमत १.५ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, गाडीला लाल कापड आणि रिबिन्सने सजवून थाटामाटात जमिनीच्या आत दफन करण्यात आलं. गावकऱ्यांनीही मदत केली आणि त्याबदल्यात त्यांना ‘शुभेच्छा’ देणारी मोठी पाकिटे देण्यात आली. पण म्हणतात ना, कधीकधी अंधश्रद्धा महागात देखील पडू शकते. मृत वडिलांच्या आनंदासाठी कोट्यवधी रुपयांची गाडी दफन केल्याने सरकारने याला ‘अंधश्रद्धा’ ठरवून कुटुंबावर कठोर कारवाई केली.

गाडी दफन होण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी चीनच्या सरकारने याला “सामंतशाही अंधश्रद्धा” संबोधून फटकारले. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, हा पर्यावरणाचा ऱ्हास असून तो खपवून घेतला जाणार नाही. त्या कुटुंबाला केवळ जाहीरपणे माफी मागावी लागली नाही, तर आता त्यांना गाडी बाहेर काढण्यासाठी आणि परिसर स्वच्छ करण्यासाठी मोठा दंडही भरावा लागला. शेजारी आणि सोशल मीडिया यूजर्सने यावर आपला संताप व्यक्त केला. काहींनी याला “संपत्तीचे प्रदर्शन” म्हटले तर काहींनी मर्सिडीज नव्हे, तर चांगली कृत्ये तुमच्यासोबत जातात अशी प्रतिक्रिया दिली.

चीनमध्ये मृताच्या आत्म्याला परलोकात शांती मिळावी म्हणून अंत्यविधीच्या वेळी कागदी घरे किंवा वाहने जाळण्याची प्रथा असली तरी, या कुटुंबाने मातीत मौल्यवान धातू मिसळून एक टोकाचे पाऊल उचलले आहे. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, या असामान्य दफन प्रक्रियेमुळे पर्यावरण तज्ज्ञांमध्येही चिंता निर्माण झाली आहे, कारण वाहनातील तेल आणि बॅटरीमधील विषारी घटक जमिनीत झिरपून विषबाधा होण्याचा धोका असतो.

 

Published On: Apr 19, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:24 PM
May 17, 2026 | 07:21 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 07:18 PM
May 17, 2026 | 07:14 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM