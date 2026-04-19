अजब गजब : स्वर्गात आता मर्सिडीजची सफर! वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांनी दीड कोटींच्या गाडीलाही केले दफन

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, गाडीला लाल कापड आणि रिबिन्सने सजवून थाटामाटात जमिनीच्या आत दफन करण्यात आलं. गावकऱ्यांनीही मदत केली आणि त्याबदल्यात त्यांना ‘शुभेच्छा’ देणारी मोठी पाकिटे देण्यात आली. पण म्हणतात ना, कधीकधी अंधश्रद्धा महागात देखील पडू शकते. मृत वडिलांच्या आनंदासाठी कोट्यवधी रुपयांची गाडी दफन केल्याने सरकारने याला ‘अंधश्रद्धा’ ठरवून कुटुंबावर कठोर कारवाई केली.
गाडी दफन होण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी चीनच्या सरकारने याला “सामंतशाही अंधश्रद्धा” संबोधून फटकारले. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, हा पर्यावरणाचा ऱ्हास असून तो खपवून घेतला जाणार नाही. त्या कुटुंबाला केवळ जाहीरपणे माफी मागावी लागली नाही, तर आता त्यांना गाडी बाहेर काढण्यासाठी आणि परिसर स्वच्छ करण्यासाठी मोठा दंडही भरावा लागला. शेजारी आणि सोशल मीडिया यूजर्सने यावर आपला संताप व्यक्त केला. काहींनी याला “संपत्तीचे प्रदर्शन” म्हटले तर काहींनी मर्सिडीज नव्हे, तर चांगली कृत्ये तुमच्यासोबत जातात अशी प्रतिक्रिया दिली.
चीनमध्ये मृताच्या आत्म्याला परलोकात शांती मिळावी म्हणून अंत्यविधीच्या वेळी कागदी घरे किंवा वाहने जाळण्याची प्रथा असली तरी, या कुटुंबाने मातीत मौल्यवान धातू मिसळून एक टोकाचे पाऊल उचलले आहे. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, या असामान्य दफन प्रक्रियेमुळे पर्यावरण तज्ज्ञांमध्येही चिंता निर्माण झाली आहे, कारण वाहनातील तेल आणि बॅटरीमधील विषारी घटक जमिनीत झिरपून विषबाधा होण्याचा धोका असतो.