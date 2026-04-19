Bigg Boss Marathi 6: ग्रॅंड फिनालेच्या आधीच गेम पालटला, ‘हा’ सदस्य पैशांची बॅग घेऊन पडणार घराबाहेर? पाहा Promo

बिग बॉस मराठीच्या सीझन ६ चा शंभर दिवसांचा प्रवास आज संपणार आहे. सहाव्या सीझनचा ग्रॅंड फिनाले आज 19 एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. तन्वी कोलते, राकेश बापट, अनुश्री माने, विशाल कोटियन आणि दिपाली सय्यद, या पाच सदस्यांपैकी कोण ट्रॉफी उचणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्येक फायनलिस्टला प्रेक्षकांचा चांगला पाठिंबा मिळत असल्यामुळे नेमका विजेता कोण ठरेल, हे सांगणं कठीण झालं आहे
कलर्स मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर केला आहे. हा बिग बॉस मराठीच्या ग्रॅंड फिनालेमधील पहिल्या एव्हिक्शनचा प्रोमो आहे. यात असं दिसत आहे, रितेश टॉप ५ स्पर्धकांना एक ऑफर देणार आहे. ही ऑफर दरवर्षी दिली जाते.
टॉप ५ सदस्यांना मनी बॅग उचण्याचा ऑप्शन दिला जातो. या पैशांच्या बॅगेत लाखो रूपये असून, जो सदस्य बझर वाजवून स्वत:ला एलिमिनेट करतो त्याला ही बॅग दिली जाते. यंदा या बॅगेत पाच लाख रूपये आहेत. या प्रोमोमध्ये दिसत आहे की राकेश बापट बझर वाजवण्यासाठी पुढे जात आहे. हे पाहून सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे राकेश पैशांची बॅग घेऊन गेम सोडणार का ? असा प्रश्न आता सर्वांना पडला आहे. राकेश बझरच्या दिशेने पुढे जातो हे पाहून मंचावर बसलेले इतर स्पर्धकांनाही धक्का बसतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राकेश पैशांची बॅग घेऊन गेम सोडणार नाहीये. हा फक्त प्रोमो प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवण्यासाठी करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात पाचव्या स्थानी दिपाली सय्यद एलिमिनेट झाल्याची माहिती मिळत आहे. याच बरोबर दिपाली एलिमिनेट होईल असा अंदाज नेटकऱ्यांनी वर्तवला आहे.
दिपाली घराबाहेर पडल्यानंतर आता घरात तन्वी कोलते, राकेश बापट, विशाल कोटियन आणि अनुश्री माने हे चारजण बाकी राहतील. त्यामुळे कोण बाजी मारणार हे पाहण्यासाठी सर्व जण उत्सुक आहेत.
बिग बॉस मराठी ६ चा बहुप्रतीक्षित ग्रँड फिनाले आज, रविवार (१९ एप्रिल २०२६) रोजी रंगणार आहे. हा अंतिम सोहळा रात्री ८ वाजल्यापासून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.