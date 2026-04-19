Hardik Pandya च्या कॅप्टन्सीवर प्रश्नचिन्ह, Mumbai Indians च्या अधःपतनाला खराब नेतृत्व कारणीभूत; दिग्गजांची टीका

IPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची खराब कामगिरी सुरूच आहे. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या चौथ्या पराभवानंतर मनोज तिवारी यांनी हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदावर टीका करत ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 02:14 PM
हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर उभे राहिले प्रश्नचिन्ह (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • मुंबई इंडियन्सवर जोरदार टीका 
  • सलग पराभवाचे खापर हार्दिकच्या कॅप्टन्सीवर 
  • हार्दिक पंड्याचे खराब नेतृत्व 
IPL 2026 मुंबई इंडियन्ससाठी एक मोठे संकट ठरत आहे आणि या संकटाच्या केंद्रस्थानी संघाचा कर्णधार हार्दिक पांड्या आहे. पाच सामन्यांत चार मोठ्या पराभवांनंतर, या अनुभवी खेळाडूचा संयम आता संपत आला आहे. पंजाब किंग्सकडून घरच्या मैदानावर झालेल्या मानहानीकारक पराभवानंतर, भारताचे माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी यांनी हार्दिकच्या कर्णधारपदावर टीका केली आहे.

केवळ नेतृत्वच नाही तर हार्दिक पंड्याची संघातील इतर खेळाडूंसह असणारी वागणूकही सध्या समोर येत आहे. नुकतेच पंजाबविरूद्धच्या खेळात जसप्रीत बुमराहसह झालेले भांडण हे जगासमोर दिसून आले. तर हार्दिकने मैदानावर घेत असलेले निर्णय पाहता रोहित शर्मानेही डोक्याला हात लावलेला एका व्हिडिओत दिसून आला होता. यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या अधःपतनाला हार्दिक पंड्यालाच जबाबदार धरलं जात आहे. 

मुंबई इंडियन्सची बिकट अवस्था

आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेला मुंबई इंडियन्स सध्या गुणतालिकेत नवव्या क्रमांकावर संघर्ष करत आहे. कर्णधार म्हणून हार्दिक पांड्याचे निर्णय आणि संघातील समन्वय पूर्णपणे बिघडलेला दिसत आहे. गुरुवारी, वानखेडे स्टेडियमवर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील पंजाब किंग्सने मुंबई इंडियन्सला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर चिरडून या हंगामातील चौथा पराभव दिला.

मनोज तिवारींचा सडेतोड हल्ला

क्रिकबझवरील एका चर्चेदरम्यान, मनोज तिवारींनी हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्व क्षमतेवर जोरदार टीका केली. तिवारींच्या मते, हार्दिकने मुंबईचे कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून त्याचे मैदानातील निर्णय सामान्य दर्जाचे राहिले आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पंजाबविरुद्धच्या सामन्यातही हार्दिकच्या गोलंदाजीतील रोटेशन आणि क्षेत्ररक्षणाच्या रणनीतीचा संघाला फायदा झाला नाही. मनोज तिवारी म्हणाले की, पाच वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या संघाकडून अशा दिशाहीन कामगिरीची अपेक्षा नव्हती आणि याचे थेट कारण हार्दिकच्या कर्णधारपदाच्या अनुभवाचा अभाव किंवा दबाव हाताळण्याची असमर्थता हे आहे.

फक्त एक विजय आणि पराभवांची मालिका

मुंबई इंडियन्सची या हंगामातील अवस्था यावरून लक्षात येते की, त्यांनी आतापर्यंत खेळलेल्या पाचपैकी चार सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. मुंबईला या हंगामात आतापर्यंत मिळालेले एकमेव यश २९ मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) विरुद्ध मिळाले होते. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या ताज्या पराभवामुळे मुंबईचा प्लेऑफचा मार्ग आधीच कठीण झाला आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 02:14 PM

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

