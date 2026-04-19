Light Pollution : भारत-चीनचा विकास की धोका? दोन देशांमुळे बिघडतोय पृथ्वीचा समतोल?

Light Pollution Incerese : एक मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. जगभरात रात्रीचा कृत्रिम प्रकाश वाढत असून यामध्ये भारत आणि चीनचा मोठा वाटा आहे. यामुळे प्रकाश प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 02:23 PM
Earth night lights increase

Light Pollution : भारत-चीनचा विकास की धोका? दोन देशांमुळे बिघडतोय पृथ्वीचा समतोल?

  • रात्रीही दिवसासारखा उजेड
  • विकासाचा परिणाम की पर्यावरणीय संकट
  • भारत-चीनचा प्रदूषण वाढवण्यात मोठा वाटा
Earth night lights increase : नवी दिल्ली : पृथ्वी रात्री अधिक उजळ होत आहेत. या प्रवृत्तीमध्ये, विशेषतः आशियामध्ये, भारत आणि चीन सर्वाधिक योगदान देत आहेत. हे संशोधन रिमोट सेन्सिंग आणि पर्यावरण शास्त्रज्ञांच्या एका आंतरराष्ट्रीय संघाने केले असून, त्याचे निष्कर्ष ‘नेचर’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. या संशोधनासाठी नासाच्या ‘ब्लॅक मार्बल उपग्रहाच्या डेटाचा वापर करण्यात आला. निष्कर्षांनुसार, रात्रीचा कृत्रिम प्रकाश हा आर्थिक वाढ, विद्युतीकरण आणि शहरी विकासाचा निर्देशक आहे. तथापि, यामुळे प्रकाश प्रदूषणही होत आहे. २०१४ ते २०२२ दरम्यान जगभरात प्रकाश प्रदूषणात १६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अलीकडील जागतिक अभ्यासानुसार, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि मानवी क्रियाकलापांमधील जलद वाढ या घटकांनी या वाढीस हातभार लावला आहे.

विद्युतीकरण आणि विकास

आशियामध्ये, विशेषतः भारत आणि चीनमध्ये, आणि उप-सहारा आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये, २०१४ च्या तुलनेत रात्री ३४ टक्क्यांनी अधिक उजळ झाल्या आहेत, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम आणि नेदरलौरख्या देशांमध्येही रात्रीच्या प्रकाशात १८ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. याचे कारण असे की, हे प्रदेश ऊर्जा-बचतीचे उपाय अवलंबत आहेत, एलईडी दिव्यांचा वापर करत आहेत आणि आर्थिक मंदीचा अनुभव घेत आहेत. यावरून असे सूचित होते की पृथ्वीवरील रात्रीचा प्रकाश केवळ सर्वत्र अधिक उजळ होत नसून, तो सतत बदलत आहे. भारतात, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रकाशाच्या तीवतेत सातत्याने वाढ होत आहे.

प्रकाश दर्शवतो देशाचे आर्थिक चैतन्य

  • अहवालात म्हटले आहे की रात्रीचा कृत्रिम प्रकाश (ॲलन) दिवसाच्या तुलनेत अधिक दृश्यमानता प्रदान करतो, ज्यामुळे २४ तास हालचाल, मेळावे आणि दैनदिन जीवन शक्य होते, तथापि, ॲलन केवळ एक देखावा नाही.
  • तो मानवी क्रियाकलापांचा वेट मौजता येण्याजोगा निर्देशक आहे, जी आपण आपल्या वस्त्या कशा बोधतो आणि त्थांना ऊर्जा कशी पुरवतो,
  • तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थांची गतिशीलता कशी आहे हे उघड करतो,
अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, अंतराळातून दिसणारी रात्रीची प्रकाशित पृथ्वी ही मानवी अस्तित्वाचा एक शक्तिशाली पुरावा आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Apr 19, 2026 | 02:22 PM

