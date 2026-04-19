Strait Of Hormuz : ‘मूर्खाच्या ट्विटवरून मार्ग उघडणार नाही!’ इराण आक्रमक; होर्मुझ बंद होताच ‘oil prices’ अनियंत्रित

IRGC Warns US : मोजतबा खामेनी यांच्या आदेशानुसार इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केली आहे. नौदलाने इशारा दिला आहे की, हा जलमार्ग आता केवळ सर्वोच्च नेत्यांच्या आदेशानेच उघडला जाईल, ट्वीटद्वारे नाही.

Updated On: Apr 19, 2026 | 01:30 PM
Strait Of Hormuz : 'मूर्खाच्या ट्विटवरून मार्ग उघडणार नाही!' इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा केली बंद; ट्रम्प यांच्या नाकेबंदीला IRGCचे जशास तसे उत्तर

  • मूर्खाच्या ट्विटवर निर्णय नाही
  • जलमार्ग पुन्हा बंद
  • जागतिक इंधन संकट

Mojtaba Khamenei orders Hormuz closure : जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अहंकार टोकाला पोहोचला आहे. इस्लामाबादमधील शांतता चर्चेचा दुसरा टप्पा अयशस्वी ठरल्यानंतर इराणने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) जगाला हादरवून देणारी घोषणा केली आहे. “होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडायची की नाही, याचा निर्णय केवळ आमचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी घेतील, कुणा मूर्ख व्यक्तीच्या ट्विटमुळे आम्ही हा मार्ग मोकळा करणार नाही,” अशा शब्दांत इराणने थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

ट्रम्प यांची नाकेबंदी आणि इराणचा संताप

काही दिवसांपूर्वी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी होर्मुझचा मार्ग सुरक्षितपणे पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की, जोपर्यंत इराण संपूर्ण अटी मान्य करत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी हटवली जाणार नाही. ट्रम्प यांच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे इराणचा संयम सुटला आणि त्यांनी पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आयआरजीसीने चॅनल १६ वरून रेडिओ संदेश प्रसारित करून सर्व आंतरराष्ट्रीय जहाजांना सावध केले आहे.

“जहाजे बुडवू!” आयआरजीसीचा थेट इशारा

इराणच्या नौदलाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी सुरू राहील, तोपर्यंत जगातील सर्वात महत्त्वाचा हा तेल मार्ग ‘नो-गो झोन’ असेल. परवानगीशिवाय या जलमार्गातून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही शत्रू राष्ट्राच्या किंवा त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना थेट लक्ष्य करून उद्ध्वस्त केले जाईल. मोजतबा खामेनी यांच्या आदेशाशिवाय आता एकही थेंब तेल या मार्गातून पुढे जाऊ दिले जाणार नाही, अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या ऑडिओ संदेशामुळे आंतरराष्ट्रीय नौदल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

जागतिक तेल बाजारात महायुद्धाची नांदी?

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होणे म्हणजे जगाच्या अर्थव्यवस्थेची नस दाबली जाण्यासारखे आहे. दररोज लाखो बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक याच अरुंद जलमार्गातून होते. दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर तेलाच्या किमती स्थिर झाल्या होत्या, परंतु इराणच्या या नवीन निर्णयामुळे किमतींनी पुन्हा एकदा उच्चांक गाठला आहे. जर हा जलमार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला, तर भारत, चीन आणि युरोपीय देशांमध्ये इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊन महागाई गगनाला भिरेल.

शांतता चर्चेवर संशयाचे सावट

राजनैतिक विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प आणि खामेनी यांच्यातील हा ‘ईगो वॉर’ जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवू शकतो. एका बाजूला अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी आणि दुसऱ्या बाजूला इराणची लष्करी ताकद, यामुळे मध्यममार्गाची शक्यता धूसर होत चालली आहे. आता संपूर्ण जगाचे लक्ष मोजतबा खामेनी यांच्या पुढील अधिकृत आदेशाकडे आणि ट्रम्प यांच्या संभाव्य लष्करी प्रतिसादाकडे लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा का बंद केली?

    Ans: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील नाकेबंदी कायम ठेवण्याचे जाहीर केल्यामुळे आणि शांतता चर्चा यशस्वी न झाल्यामुळे इराणने हा मार्ग पुन्हा बंद केला आहे.

  • Que: इराणने ट्रम्प यांच्याबद्दल काय विधान केले आहे?

    Ans: इराणच्या नौदलाने म्हटले आहे की, होर्मुझचा मार्ग केवळ सर्वोच्च नेत्यांच्या आदेशाने उघडला जाईल, एखाद्या "मूर्खाच्या ट्विटवर" (ट्रम्प यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर) नाही.

  • Que: होर्मुझ बंद झाल्याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

    Ans: होर्मुझमधून भारताचा मोठा तेल पुरवठा होतो. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढू शकतात आणि महागाईत मोठी वाढ होऊ शकते.

Published On: Apr 19, 2026 | 01:30 PM

