Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक 'लूप होल'! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

पत्रकार परिषदेत बोलताना महेंद्र थोरवे म्हणाले की, "मंगेश काळोखे यांची हत्या करण्याची सुपारी ही १ कोटी रुपयांची होती. यातील २० लाख रुपये हे केवळ 'टोकन' म्हणून देण्यात आले होते.

Updated On: Jan 27, 2026 | 08:51 PM
  • मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’!
  • आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय
  • सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी
Mangesh Kalokhe Murder Case Update: खोपोली येथील निष्ठावान शिवसैनिक मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ही हत्या केवळ किरकोळ वादातून किंवा २० लाखांसाठी झाली नसून, त्यामागे १ कोटी रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती, असा खळबळजनक दावा आमदार महेंद्र थोरवे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. या संपूर्ण कटाचा मुख्य सूत्रधार (प्लॅनर) सुधाकर घारे असून त्यांना तातडीने अटक करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सुपारी १ कोटींची, २० लाख केवळ ‘टोकन’

पत्रकार परिषदेत बोलताना महेंद्र थोरवे म्हणाले की, “मंगेश काळोखे यांची हत्या करण्याची सुपारी ही १ कोटी रुपयांची होती. यातील २० लाख रुपये हे केवळ ‘टोकन’ म्हणून देण्यात आले होते. मुख्य आरोपी रवी देवकर याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, तो स्वतः २० लाख रुपये देऊ शकत नाही. मग एवढी मोठी रक्कम आली कुठून? यावरूनच भरत भगत आणि सुधाकर घारे यांची नावे समोर येत आहेत. भरत भगत याच्या अटकेपूर्वी त्याचे आणि आरोपींचे १२ वेळा कॉल झाले होते, मात्र सुधाकर घारे अद्याप मोकाट आहेत.”

सुनील तटकरेंच्या पाठबळामुळे अटक टाळली?

थोरवे यांनी या प्रकरणात थेट सुनील तटकरे यांच्यावर निशाणा साधला. “न्यायालयाने सुधाकर घारे यांना अटक करून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तरीही पोलीस त्यांना अटक करत नाहीत. उलट घारे उजळ माथ्याने निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. त्यांना गृहखात्याच्या माध्यमातून सुनील तटकरे यांचे पाठबळ मिळत आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

प्रेमाचं रक्तरंजित शेवट! प्रियकराचा प्रेयसीच्या घरात घुसून चाकूने हल्ला; बहिणीला वाचवताना भावाचा मृत्यू अन्…

तपासातील संशयास्पद ‘लूप होल्स’

तपासातील अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधताना थोरवे यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. २३ डिसेंबर रोजी कॉल होतात आणि त्यानंतर तीन दिवसांनी हत्या होते, हे पाहता हा एक नियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होते. हत्येच्या वेळी सुधाकर घारे जाणीवपूर्वक गुजरात राज्यात गेले होते का? आपण या गुन्ह्यात नाही हे दाखवण्यासाठी त्यांनी हा बनाव रचला होता का? काळोखे यांच्या घराशेजारी राहणारी दोन कुटुंबे हत्येच्या दिवसापासून गायब आहेत, त्यांचा शोध पोलिसांनी अद्याप का घेतला नाही?

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

खोपोलीतील काही पोलीस अधिकारी अत्यंत उद्धटपणे वागत असून आरोपींबाबत सहानुभूती दाखवत असल्याचा आरोप थोरवे यांनी केला. या प्रकरणातील पोलीस तपासात सुधारणा व्हावी, यासाठी वरिष्ठांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

खटला ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालवण्याची मागणी

मंगेश काळोखे यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या गुन्ह्याच्या तपासात स्पेशल सरकारी वकील नेमावा आणि हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशी आग्रही मागणी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे आता खोपोली आणि कर्जत परिसरात खळबळ माजली असून, पोलिसांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Sangali News: निवडणुकीपूर्वी  बड्या नेत्याच्या घरासमोर करणी- जादुटोण्याचा प्रकार;  पुरोगामी महाराष्ट्राला गालबोट 

Published On: Jan 27, 2026 | 08:51 PM

