कृतिका कामरा आणि गौरवची अखेर ठरली लग्नाची तारीख; ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन!

कृतिका कामरा आणि गौरव कपूर यांच्या लग्नाबद्दल बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे. असे म्हटले जाते की हे जोडपे पुढील महिन्यात, मार्चमध्ये लग्न करणार आहेत. त्यांच्या या बातमीने चाहते खूप खुश झाले आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 11:36 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • कृतिका कामरा आणि गौरव अडकणार लग्नबंधनात
  • जोडप्यांची ठरली लग्नाची तारीख
  • ‘या’ ठिकाणी रंगणार भव्य Wedding सेलिब्रेशन
 

अभिनेत्री कृतिका कामरा आणि टीव्ही प्रस्तुतकर्ता आणि क्रिकेट समालोचक गौरव कपूर हे एक अतिशय प्रिय जोडपे आहेत. जेव्हापासून त्यांनी त्यांचे नाते अधिकृत केले आहे, तेव्हापासून त्यांच्या लग्नाबद्दल अटकळ बांधली जात आहे. असे म्हटले जात आहे की हे जोडपे मार्चमध्ये लग्न करणार आहे. वृत्तानुसार, कृतिका आणि गौरव कपूर ११ मार्च रोजी मुंबईत नोंदणीकृत लग्न करतील. आणि त्यानंतर मोठी रिसेप्शन पार्टी रंगणार आहे.

TOXIC Teaser Out: यशचा खतरनाक अवतार; ‘राया’च्या दमदार अ‍ॅक्शनसमोर KGF ही मागे, टीझरने वेधले लक्ष

कृतिका आणि गौरव कपूर यांचे नोंदणीकृत लग्न कुठे होणार?

कृतिका कामरा आणि गौरव कपूर यांचे लग्न टीव्ही प्रेझेंटरच्या मुंबई येथील निवासस्थानी होणार आहे. नोंदणीकृत लग्न हे अतिशय खाजगी असणार आहे, ज्यामध्ये फक्त जवळचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्य उपस्थित राहतील. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या जोडप्याच्या जवळच्या सूत्राने सांगितले की, “कृतिका आणि गौरव यांना त्यांचे लग्न दिखाऊपणापेक्षा प्रामाणिक आणि वैयक्तिक वाटावे अशी इच्छा होती. ते परंपरेला खूप महत्त्व देतात, परंतु त्यांना हे देखील हवे होते की या उत्सवात ते कोण आहेत हे प्रतिबिंबित व्हावे: ते किती मैत्रीपूर्ण, जोडलेले, सुंदर आणि त्यांच्याभोवती असलेले लोक आहेत जे त्यांच्यासाठी खरोखर महत्त्वाचे आहेत.”

या जोडप्याचे रिसेप्शन कधी होणार?

नोंदणीकृत लग्नानंतर, कृतिका आणि गौरव रिसेप्शन पार्टी आयोजित करण्यात आली आहे. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १२ मार्च रोजी रिसेप्शन पार्टी या जोडप्यांनी आयोजित केली आहे. कृतिका आणि गौरव मार्चमध्ये त्यांचे लग्न आणि रिसेप्शन साजरे करण्यात कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाहीत. ते आधीच तयारीत व्यस्त आहेत. या उत्सवात पूर्णपणे रमण्यासाठी, हे जोडपे सध्या त्यांच्या व्यावसायिक वचनबद्धतेची पूर्तता करत आहे.

शिवजयंतीनिमित्त डोंबिवलीत ‘स्वराज्य’ संकल्पनेला मिळाली उभारी; छत्रपतींच्या इतिहासाला साजेसं भव्य शीर्षक गीत रिलीज

कृतिका आणि गौरवची कारकीर्द

कृतिका आणि गौरवच्या रिसेप्शनच्या संध्याकाळी एक पार्टी आयोजित केली जाणार आहे. ही भव्यतेपेक्षा लक्झरी पार्टी असणार आहे. या पार्टीला त्यांचे कुटुंब, जवळचे मित्र आणि क्रिकेट आणि चित्रपट उद्योगातील सेलिब्रिटी उपस्थित राहतील. कृतिकाच्या कामाच्या बाबतीत, तिने अलीकडेच एका स्वतंत्र चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू केले आहे, जे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात संपण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, गौरव त्याच्या विश्वचषक होस्टिंगच्या वचनबद्धतेसह व्यस्त वेळापत्रक व्यवस्थापित करत आहे.

Published On: Feb 20, 2026 | 11:33 AM

