  • Rob Jetten Become Netherlands New Youngest And First Gay Prime Minister Pm Modi Congratulates

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन

Rob Jetten Netherlands Youngest PM : नेदरलँड्सच्या राजकाराणात एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. नेदरलँडचे नवे पंतप्रधान म्हणून रॉब जेटन यांची निवड करण्यात आली असून ते सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान ठरले आहेत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:21 PM
Rob Jetten become Netherlands new youngest and first gay prime minister PM Modi congratulates

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान
  • PM मोदींनी दिल्या शुभेच्छा
  • कोण आहेत रॉब जेटन
PM Modi congratulates Netherlands new PM Rob Jetten : आम्सटरडॅम : नेदरलँड्सच्या (Netherlands) राजकारणात एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. ३८ वर्षीय रॉब जेटन हे नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान बनले आहेत. सोमवारी  द हेग येथील  हुईस टेन बॉश पॅलेसमध्ये राजा विल्यम-अलेक्झांडर यांनी त्यांना पंतप्रधान पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

स्वत:ला तुर्रम खा समजत होता ‘हा’ देश ; भारताशी मैत्रीच्या नावाखाली पाकिस्तानला पुरवतोय शस्त्र?

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नेदरलँड्समध्ये चुरशीची निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीत मुख्य लढत ही डेमोक्रॅट्स ६६ पक्षातून जेटन आणि इस्लामविरोधी गटातून नेते गीर्ट विल्डर्स यांच्या झाली. या निवडणुकीतील विजयानंतर जेटर यांनी पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम अँड डेमोक्रॅसी आणि ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक अलायन्ससोबत मिळून अल्पमतातील सरकार स्थापन केले आहेत.

जेटन हे नेदरलँड्सचे पहिले समलैंगिक पंतप्रधान ठरले असून सरकार आता नवे कायदे अंमलात आणण्यासाठी विरोधी पक्षांचा सामना करावा लागणार आहे. जेटन यांनी देशात सामाजिक समावेश आणि नवीन धोरणांवर आधारित सरकार स्थापन करण्याचे म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या शुभेच्छा

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी २०२६) रॉब जेटन यांचे नेदरलँड्सच्या पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नेदरलँड्सच्या पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल रॉब जेटन यांचे अभिनंदन. भारत आणि नेदरलँड्सचे संबंध विविध क्षेत्रांवर अधारित असून या संबंधांना गती देण्यासाठी तुमच्यासोबत काम करण्यास मी उत्सुक आहे.

कोण आहेत रॉब जेट?

रॉब जेटन नेदरलँडचे सर्वात तरुण आणि समलैंगिक पंतप्रधान ठरले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ च्या चुरशीच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर सध्या त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात डेमोक्रॅट्स ६६ च्या युवापक्षातून केली होती. २०१७ मध्ये ते पहिल्यांदा संसदेत निवडून आले. त्यांनी अवघ्या काही वर्षातच पक्षाचे संसदीय नेते म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. जेटन हे उदारमतवादी आणि प्रगतशील विचारांचे नेते मानले जातात. शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर त्यांचा विशेष भर आहे.


जगातील या देशात राहतात सर्वाधिक झोपणारे लोक! भारत कितव्या क्रमांकावर, जाणून घ्या

Frequently Asked Questions

  • Que: नेदरलँड्सच्या पंतप्रधान पदी कोणाची निवड झाली आहे?

    Ans: ३८ वर्षीय रॉब जेटन हे नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान म्हणून निवड झाली आहे.

  • Que: पंतप्रधान मोदींनी नेदरलँडच्या नव्या पंतप्रधानांना काय म्हटले?

    Ans: पंतप्रधान मोदींनी आपल्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, नेदरलँड्सच्या पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल रॉब जेटन यांचे अभिनंदन. भारत आणि नेदरलँड्सचे संबंध विविध क्षेत्रांवर अधारित असून या संबंधांना गती देण्यासाठी मी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 01:21 PM

Feb 24, 2026 | 01:21 PM
