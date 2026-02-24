Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Arun Lakhani in BJP executive : भाजप कार्यकारणीत मोठा ट्वीस्ट; सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी

Arun Lakhani in BJP executive : भाजप कार्यकारणीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या भावी व्याहींची वर्णी लागली आहे. अरूण लखानी यांना भाजपचे सह कोषाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:31 PM
MP supriya sule daughter revati father in law Arun Lakhani become maharashtra BJP executive

खासदार सुप्रिया सुळेंची मुलगी रेवती सुळे यांचे इन लॉ अरुण लखानी हे भाजपचे कार्यकारणी झाले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या व्याहींची भाजप कार्यकारणीत वर्णी
  • अरूण लखानी यांना भाजपचे सह कोषाध्यक्ष पद
  • राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा
Arun Lakhani in BJP executive : मुंबई : महाराष्ट्र भाजप (BJP Politics) प्रदेश कार्यकारणी जाहीर झाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली आहे. या यादीमध्ये नवा ट्वीस्ट दिसून आला आहे. भाजप कार्यकारणीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्या भावी व्याहींची वर्णी लागली आहे. अरूण लखानी यांना भाजपचे सह कोषाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे. यावरुन राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांचा विवाह निश्चित झाला आहे. रेवती सुळे यांचा विवाह सारंग अरुण लखानी यांच्याशी होणार आहे, याबाबत खासदार सुळे यांनी घोषणा केली. सुशील कुमार शिंदे यांची मुलगी स्मृती शिंदे आणि पुढे सुप्रिया सुळे यांनी याविषयीची माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली होती. दरम्यान, विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरूण लखानी यांना भाजपच्या कार्यकारणीमध्ये स्थान मिळाले आहे. भाजपकडून बहुप्रतिक्षित प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये लखानी यांना भाजपचे सह कोषाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

भाजपच्या कार्यकारणीमध्ये अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी टीकास्त्र डागले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करुन सुषमा अंधारे यांनी टोला लगावला. सुषमा अंधारे यांनी लिहिले आहे की, “भाजपच्या नवीन कार्यकारिणीची यादी आज बघितली… उपाध्ये यांना हळूहळू सतरंजीच्या कोपऱ्यावर आणून हाकलण्याची तयारी सुरू झाली आहे हे बघून खंत वाटली… भाजपच्या संघर्षाच्या काळात भाजपाला सत्ता स्थानी पोहोचवण्यासाठी ज्या लोकांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांना नव्या लोकांच्यासाठी सतरंज्या टाकण्याचे काम भाजपाने दिले आहे… ही फडणवीसांची भाजपा आहे.. !” अशी टीका सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : अजितदादांचा अपघात नसून घातपातच; आरोपांचा भडीमार सुरुच, आता…

सुप्रिया सुळे यांचे होणारे जावई सारंग अरुण लखानी हे खेळाडू आहेत. सारंग अरुण लखानी हे एक चांगले बॅडमिंटनपटूही आहेत. त्यांनी विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतलेला आहे. विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या अरुण लखानी यांचे ते पुत्र आहेत.

Published On: Feb 24, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

