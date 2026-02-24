Arun Lakhani in BJP executive : भाजप कार्यकारणीत मोठा ट्वीस्ट; सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांचा विवाह निश्चित झाला आहे. रेवती सुळे यांचा विवाह सारंग अरुण लखानी यांच्याशी होणार आहे, याबाबत खासदार सुळे यांनी घोषणा केली. सुशील कुमार शिंदे यांची मुलगी स्मृती शिंदे आणि पुढे सुप्रिया सुळे यांनी याविषयीची माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली होती. दरम्यान, विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरूण लखानी यांना भाजपच्या कार्यकारणीमध्ये स्थान मिळाले आहे. भाजपकडून बहुप्रतिक्षित प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये लखानी यांना भाजपचे सह कोषाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे.
भाजपच्या कार्यकारणीमध्ये अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी टीकास्त्र डागले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करुन सुषमा अंधारे यांनी टोला लगावला. सुषमा अंधारे यांनी लिहिले आहे की, “भाजपच्या नवीन कार्यकारिणीची यादी आज बघितली… उपाध्ये यांना हळूहळू सतरंजीच्या कोपऱ्यावर आणून हाकलण्याची तयारी सुरू झाली आहे हे बघून खंत वाटली… भाजपच्या संघर्षाच्या काळात भाजपाला सत्ता स्थानी पोहोचवण्यासाठी ज्या लोकांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांना नव्या लोकांच्यासाठी सतरंज्या टाकण्याचे काम भाजपाने दिले आहे… ही फडणवीसांची भाजपा आहे.. !” अशी टीका सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांचे होणारे जावई सारंग अरुण लखानी हे खेळाडू आहेत. सारंग अरुण लखानी हे एक चांगले बॅडमिंटनपटूही आहेत. त्यांनी विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतलेला आहे. विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या अरुण लखानी यांचे ते पुत्र आहेत.