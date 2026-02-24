कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

भारत-कॅनडा संबंधामध्ये नव्या पर्वाची सुरुवात? पंतप्रधान मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार
२६/११ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य संशयित तहव्वुर हुसेन राणा (Tahawwur Rana) पाकिस्तानी-कॅनेडियन नागरिक आहे. तहव्वुर राणा पूर्वी पाकिस्तानी सैन्यात डॉक्टर म्हणून कार्यरत होता. १९९० च्या दशकात तो कॅनडाला गेला आणि २००१ मध्ये त्याला कॅनेडियन नागरिकत्व मिळाले. यानंतर तो शिकागोत स्थायिक झाला. शिकोगमध्ये राणाने इमिग्रेशन कन्सल्टन्सीसह अनेक व्यवसाय सुरू केले. राणावर लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध असल्याचा आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे.
मुंबईतील दहशतावादी हल्ल्यात १७४ लोकांचा मृत्यू तर ३०० हून अधिक जखमी झाले होते. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबा (LeT) हल्ला घडवून आणला होता. या हल्ल्यात राणा मुख्य आरोपी असल्याचा आरोप आहे. २०११ मध्ये त्याला भारतीय न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. यापूर्वी २००९ मध्ये तो अमेरिकेच्या अटकेत होता.
राणाला अमेरिकेत अटक झाल्यानंतर भारतात प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी भारताने याचिका दाखल केली होती. सुरुवातील ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. अखेर १३ फेब्रुवारी २०२५ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी राणाच्या भारतात प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली. यानंतर त्याला ०७ एप्रिल २०२५ मध्ये भारतात आणण्यात आले. यानंतर राणाला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) ताब्यात घेतले. सध्या राणा भारताच्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
तहव्वुर राणाचे कॅनेडियन नागरिकत्व रद्द
कॅनडा सरकारने राणाच्या नागरिकत्व रद्द करण्याचा खटला फेडरल कोर्टात दाखल केला आहे. कॅनडाच्या इमिग्रेशन विभागाने खटल्यात खोट्या माहितीसाठी नागरिकत्व रद्द करण्याची याचिका दाखल केली आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची जोहान्सबर्ग येथे जी-२० दरम्यान पंतप्रधान मोदींशी भेट झाली होती. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय व्यापारावर स्वतंत्र चर्चा झाली. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान कार्नी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधात सुधारणा करण्याचा याचे उद्दिष्ट आहे.
