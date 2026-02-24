BAFTA Awards: पंतप्रधान मोदींकडून फरहान अख्तरच्या ‘Boong’ चित्रपटाचे कौतुक; निर्माते आणि कलाकारांचे केले अभिनंदन

७९ व्या बाफ्टा चित्रपट पुरस्काराची बरीच चर्चा रंगत आहे. पुरस्कार सोहळ्यातील व्हिडिओ आणि फोटो एकामागून एक व्हायरल होत आहेत. ७९ व्या बाफ्टा चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यातील आलिया भट्टचा एक व्हिडिओ ऑनलाइन समोर आला आहे. आलिया भट्टच्या या व्हिडिओमुळे अभिनेत्रीचे आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. या पुरस्कार सोहळ्यात मणिपुरी भाषेतील चित्रपट “बूंग” ने भारताला गौरव मिळवून दिला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या चित्रपटावर भाष्य केले आहे, ज्यामुळे लोक भारावून गेले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर ट्विट केले आहे.
मणिपुरी भाषेतील चित्रपट “बूंग” ने भारताला जागतिक स्तरावर पोहचवले आहे. हा बाफ्टा पुरस्कार जिंकणारा पहिला भारतीय चित्रपट ठरला आहे. या महत्त्वपूर्ण कामगिरीनंतर, चित्रपटाला अनेक सन्मान आणि प्रशंसा मिळाली आहे. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील चित्रपटाचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या संदेशात म्हटले आहे की, “या चित्रपटाशी संबंधित निर्मात्यांचे आणि कलाकारांचे अभिनंदन. हा खूप आनंदाचा क्षण आहे, विशेषतः मणिपूरसाठी. जो आपल्या देशाच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन देखील करतो.” हा चित्रपट लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट आणि सूटिबल पिक्चर्स यांनी निर्मित केला आहे. लंडनमधील रॉयल फेस्टिव्हल हॉलमध्ये हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, जिथे दिग्दर्शक लक्ष्मीप्रिया देवी, निर्माते रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर उपस्थित होते.
मणिपूरच्या पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट कुटुंब आणि आशेची भावस्पर्शी कथा मांडतो. ही गोष्ट ‘बूंग’ नावाच्या एका छोट्या मुलाभोवती फिरते (ही भूमिका Gugun Kipgen यांनी साकारली आहे), जो आपल्या कुटुंबाला पुन्हा एकत्र आणण्याचे स्वप्न पाहतो. त्याची सिंगल मदर मंदाकिनी (Bala Hijam Ningthoujam) यांच्या छायेत वाढलेला बूंग आपल्या जिवलग मित्रासह हरवलेल्या वडिलांच्या शोधात निघतो. या प्रवासात निरागसता, भावना आणि आई-मुलाच्या नात्याची सुंदर मांडणी करण्यात आली आहे.
Congratulations to all those associated with this film. This is indeed a moment of immense joy, especially for Manipur. It also highlights the immense creative talent in our nation. https://t.co/fd95WriuTG — Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2026
‘बूंग’च्या या यशामुळे संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण आहे, विशेषतः मणिपूरमध्ये अभिमानाची भावना दाटून आली आहे. BAFTA मधील हा सन्मान केवळ चित्रपटाच्या कलात्मक गुणवत्तेची दखल घेत नाही, तर भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांतील समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि कथाकथन परंपरेला जागतिक स्तरावर अधोरेखित करतो.
आलिया भट्टनेही जिंकले चाहत्यांचे मन
७९ व्या बाफ्टा चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात आलिया भट्टने असे काही केले की सर्वांनी तिचे कौतुक केले. कार्यक्रमातील एका व्हिडिओमध्ये आलिया भट्ट म्हणाली, “नमस्कार, एक वेगळा पुरस्कार अशा चित्रपटासाठी असतो जो इंग्रजीत नाही.” त्यानंतर अभिनेत्रीने इंग्रजीत भाषण दिले. ती पुढे म्हणाली, “आता सबटायटल्स मागू नका. मी फक्त हिंदीत म्हटले आहे की पुढचा पुरस्कार अशा चित्रपटासाठी आहे जो इंग्रजीत नाही. चित्रपट असंख्य आवाजात बोलत असल्याने, आपण नेहमीच सिनेमाची भाषा साजरी करतो. आणि आपण सर्वजण ती भाषा खूप चांगल्या प्रकारे बोलतो.”