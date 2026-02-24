Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वारजे महामार्ग चौक ते मुठा नदीपर्यंत डीपी सर्विस रस्ता काळाची गरज; नगरसेवक स्वप्निल दुधाने यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत केली पाहणी

वारजे महामार्ग चौक ते मुठा नदी असा १२ मीटर डीपी सर्विस रस्ता विकसित करण्यात यावा, यासाठी स्वप्निल दुधाने यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत आज प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी केली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:39 PM
वारजे महामार्ग चौक ते मुठा नदीपर्यंत डीपी सर्विस रस्ता काळाची गरज; नगरसेवक स्वप्निल दुधाने यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत केली पाहणी

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

पुणे : पुणे महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नवनिर्वाचित नगरेसेवकांडून प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ३० (कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी) येथील वारजे महामार्ग चौक ते मुठा नदी असा १२ मीटर डीपी सर्विस रस्ता विकसित करण्यात यावा, यासाठी राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित नगरसेवक स्वप्निल दुधाने यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत आज प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी केली आहे.

नवनिर्वाचित नगरसेवक स्वप्निल दुधाने म्हणाले, पुणे महापालिकेचे पथ विभागाचे उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि संबंधित बाधित जागा पुणे मनपाला हस्तांतरीत व्हावी, याकरिता कार्यरत असणाऱ्या मालमत्ता विभागाचे उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्यासह झालेल्या या पाहणीदरम्यान रस्ता बाधित नागरिक वर्गाशी सुसंवाद साधला. वाढती लोकसंख्या आणि सम प्रमाणात वाढते शहरीकरण यासाठी रस्त्याचे महत्व नागरिकांना पटवून देताना प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

याप्रसंगी ओढयावरील पुलाचे काम काळाची गरज असून, सदर कामाचा शुभारंभ करण्याबद्दल प्रशासनाला विनंती केली आहे. याबाबत मनपाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, आज तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या. वाढत्या लोकसंख्या आणि नागरीकरण या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची जबाबदारी याबद्दल सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून, प्रशासनानेही यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याने लवकरच सदर कामाचा श्रीगणेशा होईल, असा विश्वास दुधाने यांनी व्यक्त केला.

हे सुद्धा वाचा : सदस्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी; पुणे जिल्हा परिषदेत रंगरंगोटीला सुरुवात

पुणे महापालिका निवडुकीत विजय झाल्यानंतर नगरसेवक स्वप्निल दुधाने नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून दररोज प्रभागातील नागरिकांच्या भेटीगाठी घेऊन नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही महिन्याखाली कर्वेनगरमध्ये दुधाने यांच्या पाठपुराव्यामुळे धनुर्विद्या क्रीडा संकुलाचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला होता. आणि आता काही दिवसाखालीच कर्वेनगर परिसरात टेनिस कोर्ट अन् बास्केट बॉल कोर्टचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाल्यामुळे खेळाडूंमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 01:39 PM

