Subedaar Trailer: 'सूबेदार'चा दमदार ट्रेलर रिलीज; ६९ व्या वर्षी ॲक्शन अंदाजात दिसले अनिल कपूर

सुबेदार हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून ट्रेलरमधील अनिल कपूर यांचा लूक, स्टाइल आणि अ‍ॅक्शन पाहून प्रेक्षक आश्चर्यचकित होऊ शकतात.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:43 PM
बॉलिवूड अभिनेते अनिल कपूर आपल्या अभिनयाने नेहमी मोठ्या पडद्यावर प्रेक्षकांची मनं जिंकत असतात. या वयातही ते आपल्या अभिनयाची छाप सोडताना आपल्याला दिसत असतात. आता ते ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही आपली प्रतिभा दाखवण्यास सज्ज आहेत. त्यांचा आगामी चित्रपट सुबेदार लवकरच ओटीटी प्लॅटफॉर्म प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. अनिल कपूर यांच्या या चित्रपटाचा ट्रेलर सोमवारी प्रदर्शित झाला. ट्रेलरमधील अनिल कपूर यांचा लूक, स्टाइल आणि अ‍ॅक्शन पाहून प्रेक्षक आश्चर्यचकित होऊ शकतात.

“सुभेदार” हा एक अ‍ॅक्शन चित्रपट आहे, पण त्याच्या कथेला भावनिक दृष्टिकोनही आहे. अनिल कपूर, मोना सिंग आणि राधिका मदन हे मुख्य भूमिकेत आहेत. अनिल कपूर एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याची भूमिका साकारतात जो गुंडगिरीने भरलेल्या शहरात येतो. मोना सिंग दीदीची भूमिका साकारते, एक खाण माफिया महिला आणि तिचा भाऊ लोकांवर अत्याचार करतो. एके दिवशी, तो मुलगा अनिल कपूरच्या व्यक्तिरेखेचा, सुभेदारचा अपमान करतो. त्यानंतर एक भयंकर लढाई होते. अनिल कपूरचा अभिनय उत्कृष्ट आहे आणि त्याची अ‍ॅक्शन देखील प्रभावी आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुरेश त्रिवेणी यांनी केले आहे, ज्यांनी या प्रकल्पाची सह-निर्मिती देखील केली आहे.

 

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

अनिल कपूरचा आगामी चित्रपट “सुबेदार” पुढील महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी ट्रेलरसह त्याची रिलीज डेट देखील जाहीर केली आहे. हा चित्रपट ५ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होईल. फैसल शेख आणि सौरभ शुक्ला सारखे कलाकार देखील या चित्रपटात दिसणार आहेत.

“सुबेदार” व्यतिरिक्त, अनिल कपूर अनेक प्रोजेक्ट्समध्ये व्यस्त आहे. गेल्या वर्षी तो “वॉर २” मध्ये दिसला होता. या वर्षी तो “अल्फा” आणि “किंग” या चित्रपटांमध्ये देखील दिसणार आहे. या वर्षी दोन्ही चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत. अनिल कपूर व्यतिरिक्त, “किंग” मध्ये इतर अनेक प्रसिद्ध कलाकार देखील दिसणार आहेत.

Gen Z आणि Millennialsसाठी खास अनुभव, पार्थने सादर केला मुंबईत जगातील पहिला HEXAIMMERSIVE™️ शो

Published On: Feb 24, 2026 | 01:43 PM

Feb 24, 2026 | 01:43 PM
Feb 24, 2026 | 01:39 PM
Feb 24, 2026 | 01:36 PM
Feb 24, 2026 | 01:30 PM
Feb 24, 2026 | 01:30 PM
Feb 24, 2026 | 01:21 PM
Feb 24, 2026 | 01:20 PM

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Feb 23, 2026 | 04:28 PM