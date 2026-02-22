Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nepal Earthquake : हिमालयीन सुंदरीवर भूकंपाचे सावट! संखुवासभा जिल्ह्यात 4.1 तीव्रतेचा धक्का; प्रशासन हाय-अलर्टवर

Earthquake in Nepal: रविवारी सकाळी नेपाळच्या कोशी प्रांतात ४.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र संखुवासभा जिल्ह्यात होते आणि या भूकंपात कोणतेही मोठे नुकसान किंवा दुखापत झाली नाही.

Updated On: Feb 22, 2026 | 03:16 PM
  • सकाळी  ४.१ तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का बसला.
  •  भूकंपाचा केंद्रबिंदू रितक परिसरात होता.
  • भौगोलिक कारण

Nepal earthquake magnitude 4.1 Sankhuwasabha : हिमालयीन कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये आज पुन्हा एकदा निसर्गाच्या कोपाचा प्रत्यय आला. रविवारी सकाळी जेव्हा लोक आपल्या दिवसाची सुरुवात करत होते, तेव्हाच कोशी प्रांतात भूकंपाचे (Nepal Earthquake) तीव्र धक्के जाणवले. नॅशनल सिस्मॉलॉजिकल मॉनिटरिंग अँड रिसर्च सेंटरच्या (NMC) अहवालानुसार, सकाळी ७:३१ वाजता ४.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा हा भूकंप झाला. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली असून लोक जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर पडले.

कुठे होता भूकंपाचा केंद्रबिंदू?

या भूकंपाचा केंद्रबिंदू नेपाळची राजधानी काठमांडूपासून सुमारे ४७५ किलोमीटर पूर्वेला असलेल्या संखुवासभा जिल्ह्यातील रितक परिसरात होता. जमिनीच्या आत झालेल्या हालचाली इतक्या तीव्र होत्या की, त्याचे धक्के केवळ संखुवासभाच नव्हे तर शेजारच्या तापलेजंग आणि भोजपूर जिल्ह्यांमध्येही स्पष्टपणे जाणवले. रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने अनेक लोक घरातच होते, धक्के जाणवताच इमारतींमधून लोकांची पळापळ सुरू झाली.

नुकसान आणि सद्यस्थिती

सुदैवाने, प्राथमिक माहितीनुसार या भूकंपात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. ४.१ रिश्टर स्केलची तीव्रता मध्यम असली तरी, नेपाळमधील जुन्या बांधकामांना यामुळे तडे जाण्याची भीती असते. स्थानिक प्रशासन सध्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. आपत्ती व्यवस्थापन पथके सज्ज ठेवण्यात आली असून दुर्गम भागातील माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.

नेपाळ का ठरतोय भूकंपाचा ‘हॉटस्पॉट’?

नेपाळ हा जगातील ११ व्या क्रमांकाचा सर्वाधिक भूकंपप्रवण देश मानला जातो. भौगोलिकदृष्ट्या, हा देश ज्या हिमालयाच्या रांगांमध्ये वसलेला आहे, तिथे भारतीय प्लेट आणि युरेशियन प्लेट यांच्यात सातत्याने टक्कर होत असते. या टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालीमुळे या भागात प्रचंड ऊर्जा साठली जाते आणि ती भूकंपाच्या रूपाने बाहेर पडते. आजचा भूकंप हा याच नैसर्गिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे.

इतिहासाची पुनरावृत्ती आणि सतर्कता

नेपाळला भूकंपाचा अत्यंत भयानक इतिहास आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या महाभयंकर भूकंपात हजारो निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतर दरवर्षी येथे लहान-मोठे धक्के बसत असतात. याच वर्षी ११ जानेवारीला लामजुंग जिल्ह्यात ३.९ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला होता. वारंवार होणाऱ्या या हालचालींमुळे नेपाळमधील जनतेमध्ये आता एक प्रकारची ‘भूकंप सतर्कता’ निर्माण झाली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि तज्ज्ञांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, भूकंपानंतर येणाऱ्या ‘आफ्टरशॉक्स’पासून सावध राहावे. विशेषतः डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांनी काळजी घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: आज नेपाळमध्ये आलेल्या भूकंपाची तीव्रता किती होती?

    Ans: २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेपाळच्या कोशी प्रांतात आलेल्या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ४.१ इतकी नोंदवण्यात आली.

  • Que: भूकंपाचा केंद्रबिंदू कोठे होता?

    Ans: भूकंपाचा केंद्रबिंदू काठमांडूपासून ४७५ किमी पूर्वेला असलेल्या संखुवासभा जिल्ह्यातील 'रितक' परिसरात होता.

  • Que: या भूकंपात काही नुकसान झाले आहे का?

    Ans: प्राथमिक अहवालानुसार कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे मोठे नुकसान झालेले नाही, मात्र नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

Published On: Feb 22, 2026 | 03:16 PM

