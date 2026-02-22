UFO Files: ‘हो, ते आपल्यातच आहेत!’ ओबामांनंतर आता ट्रम्प यांची कबुली; ‘Area 51’शी संबंधित रहस्यांच्या भिंती लवकरच कोसळणार

Donald Trump UFO files 2026 : आपण या अथांग विश्वात एकटेच आहोत का? हा प्रश्न मानवाला अनादिकाळापासून सतावत आहे. मात्र, आता या प्रश्नाचे उत्तर अधिकृतपणे मिळण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी एक अशी घोषणा केली आहे, ज्यामुळे केवळ अमेरिकाच नव्हे तर संपूर्ण जग हादरले आहे. ट्रम्प यांनी पेंटागॉन आणि इतर संरक्षण विभागांना एलियन्स, यूएफओ (UFO) आणि अनआयडेंटिफाईड एरियल फेनोमेना (UAP) शी संबंधित सर्व ‘क्लासिफाईड’ म्हणजेच गुप्त फायली सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “लोकांमध्ये या विषयाबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. त्यामुळे मी युद्ध सचिव आणि संबंधित एजन्सींना एलियन्स आणि परग्रही जीवनाशी संबंधित सर्व फायली शोधून त्या लोकांसमोर आणण्याचे निर्देश देत आहे. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल.” ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे आता ‘एरिया ५१’ (Area 51) सारख्या अत्यंत गुप्त लष्करी तळांवर दडवून ठेवलेली रहस्ये उघड होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Doocy: Barack Obama said aliens are real. Trump: He’s not supposed to be doing that. He made a big mistake giving out classified information. pic.twitter.com/UF6DWCgcIA — Acyn (@Acyn) February 19, 2026
एलियन्सच्या चर्चेला खरी धार मिळाली ती १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, जेव्हा माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा एका पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाले होते. “ब्रायन टायलर कोहेन” यांच्याशी संवाद साधताना ओबामांना थेट विचारले गेले की, एलियन्स खरे आहेत का? त्यावर ओबामांनी स्मितहास्य करत उत्तर दिले, “हो, ते खरे आहेत!” मात्र, त्यांनी पुढे हे देखील स्पष्ट केले की त्यांनी स्वतः त्यांना पाहिलेले नाही आणि ते एरिया ५१ मध्ये कैद नाहीत. ओबामांसारख्या जबाबदार पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने अशी कबुली देणे, हे परग्रही जीवांच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब करण्यासारखेच आहे.
Barack Obama on aliens: “They’re real” “But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility — unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” pic.twitter.com/c6t0DYxewU — UAP James (@UAPJames) February 14, 2026
केवळ राजकारणीच नव्हे, तर विज्ञानातील दिग्गजही आता यावर उघडपणे बोलू लागले आहेत. प्रसिद्ध अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स यांनी नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, “पृथ्वीपलीकडे जीवन नक्कीच अस्तित्वात आहे.” दुसरीकडे, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) माजी प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ यांनी अत्यंत धक्कादायक आणि तर्कशुद्ध विश्लेषण मांडले आहे. ते म्हणाले, “इस्रोचा माजी प्रमुख म्हणून मी सांगेन की, यात शंकाच नाही की एलियन्स आहेत. जर एखादी संस्कृती आपल्यापेक्षा १०,००० वर्षे पुढे असेल, तर ती आपल्याशी अशा प्रकारे संपर्क साधत असेल जे आपल्या समजण्याच्या पलीकडे आहे. कदाचित ते आपल्या आजूबाजूलाच आहेत, पण आपण त्यांना ओळखू शकत नाही.”
अमेरिकन नौदलाचे अनेक वैमानिक वर्षानुवर्षे यूएफओ पाहिल्याचा दावा करत आहेत. अलीकडेच एक एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) ऑडिओ क्लिप लीक झाली आहे. यात एका वैमानिकाने ३,५०० फूट उंचीवर आपल्या विमानाजवळ एक “छोटा चांदीचा डबा” वेगाने जाताना पाहिल्याचे रेकॉर्ड झाले आहे. माजी लेफ्टनंट रायन ग्रेव्हज यांनीही एफ/ए-१८ उडवताना अनेकदा अशा अज्ञात वस्तू पाहिल्याचे संसदेत साक्ष देताना सांगितले होते.
अमेरिकन सरकारकडे दरमहा ५० ते १०० अशा घटनांची नोंद होते ज्यांचे स्पष्टीकरण विज्ञान देऊ शकत नाही. मोसादच्या (इस्रायली गुप्तचर संस्था) माजी प्रमुखांनीही एकदा दावा केला होता की, अमेरिकेचा एलियन्सशी ‘गॅलेक्टिक फेडरेशन’ करार झाला आहे. आता ट्रम्प यांनी या फायली खुल्या करण्याचे आदेश दिल्याने, मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे रहस्य उघड होणार की हे केवळ राजकारण आहे, हे येणारा काळच सांगेल.
