Choe Hyon: उत्तर कोरियाचा समुद्रात अकल्पनीय विध्वंस! 5,000 टनी विनाशिका नौदलात सामील; किम जोंग-उनचा शत्रूंना थेट इशारा

North Korea Choe Hyon warship 2026 : जागतिक पातळीवर लष्करी आणि अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेत उत्तर कोरियाने पुन्हा एकदा संपूर्ण जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. उत्तर कोरियाने आपल्या नौदलात ५,००० टन वजनाची ‘चोए ह्योन’ (Choe Hyon) नावाची एक अत्यंत शक्तिशाली आणि प्रगत विनाशिका सामील केली आहे. या ऐतिहासिक प्रसंगी देशाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग-उन यांनी अत्यंत आक्रमक घोषणा केली. त्यांच्या मते, हे नवीन युद्धजहाज अण्वस्त्रांनी सुसज्ज असून याच्या आगमनाने उत्तर कोरियाच्या नौदलाची लढाऊ क्षमता ‘कल्पनेपलीकडच्या’ पातळीवर पोहोचली आहे. उत्तर कोरियाची अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्था ‘केसीएनए’ (KCNA) च्या अहवालानुसार, हे पाऊल देशाच्या सागरी लष्करी रणनीतीमधील एक अत्यंत मोठे आणि ऐतिहासिक स्थित्यंतर मानले जात आहे.
या शक्तिशाली बहुउद्देशीय विनाशिकेचा भव्य लोकार्पण सोहळा उत्तर कोरियाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील महत्त्वाच्या ‘नाम्पो’ (Nampo) बंदरात पार पडला. या सोहळ्याला स्वतः किम जोंग-उन उपस्थित होते. वास्तविक पाहता, या युद्धनौकेचे अनावरण गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यातच करण्यात आले होते. त्यानंतर नौदलात अधिकृतपणे समाविष्ट करण्यापूर्वी या जहाजावरून समुद्रात अनेक प्रकारच्या क्लिष्ट आणि यशस्वी शस्त्र चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. किम जोंग-उन यांनी या विनाशिकेच्या तैनातीला देशाचा एक धोरणात्मक मैलाचा दगड म्हटले आहे. यामुळे आता उत्तर कोरियाच्या आण्विक प्रतिबंधक क्षमतेला (Nuclear Deterrent Capacity) अधिक विविधता आणि अचूकता मिळणार आहे.
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लोकार्पण सोहळ्यादरम्यान आपल्या अभिनंदनपर भाषणात किम जोंग-उन यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट कबूल केली. ते म्हणाले की, भूतकाळात जागतिक स्तरावर उत्तर कोरियाच्या नौदलाला लष्कराची एक कमकुवत आणि मर्यादित शाखा म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता ती परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. ‘चोए ह्योन’ विनाशिका ही जगातील सर्वात प्रगत, अत्याधुनिक आणि गुंतागुंतीच्या परिचालन क्षमतांनी सुसज्ज आहे. किम जोंग-उन यांचा मूळ हेतू आपल्या नौदलाच्या अण्वस्त्रधारी कार्यक्रमाला कमालीचा वेग देणे आणि त्याला एक पूर्ण विकसित सामरिक सेवा म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे. ही नवीन विनाशिका आता पिवळ्या समुद्रातील (Yellow Sea) पश्चिम सागरी ताफ्याचा मुख्य भाग असेल, जिथून ती सागरी सीमांचे रक्षण करेल.
उत्तर कोरियाच्या या संरक्षण योजना केवळ एका युद्धनौकेपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. किम जोंग-उन यांनी देशाच्या पंचवार्षिक संरक्षण विकास योजनेअंतर्गत (5-Year Defense Development Plan) लष्करी अभियंत्यांना आणि शास्त्रज्ञांना दरवर्षी किमान दोन ‘चोए ह्योन’ श्रेणीतील किंवा त्याहून मोठ्या युद्धनौका बांधण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. भविष्यात उत्तर कोरिया १०,००० टन वजनाच्या महाकाय क्रूझर्स आणि सामरिक युद्धनौका बांधण्याच्या तयारीत आहे. ‘चोए ह्योन’ च्या तैनातीनंतर लगेचच ‘कांग कोन’ (Kang Kon) श्रेणीतील आणखी एक विनाशिका सेवेत दाखल होणार आहे. यासोबतच पाण्याखालील शस्त्रप्रणाली, म्हणजेच प्रगत पाणबुड्या आणि जहाजांच्या बांधणीवरही किम यांनी विशेष भर दिला आहे.
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आंतरराष्ट्रीय संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, उत्तर कोरियाने ही विनाशिका प्रामुख्याने दक्षिण कोरिया आणि पिवळ्या समुद्रातील अमेरिकेच्या लष्करी हालचालींवर थेट दबाव वाढवण्यासाठी तैनात केली आहे. तज्ञांनी असे नमूद केले आहे की, या जहाजावर ‘व्हर्टिकल लॉन्च सिस्टीम’ (VLS) बसवण्यात आली आहे, जी लांब पल्ल्याची क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणस्त्रे डागण्यास सक्षम आहे. प्योंगयांग प्रशासनाचा असा दावा आहे की ही सर्व यंत्रणा पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केली आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय तज्ञांना यावर मोठा संशय आहे. जहाजावरील क्लोज-इन वेपन सिस्टीम (CIWS) ही रशियाच्या नौदलाच्या प्रसिद्ध ‘पँत्सिर-एमई’ (Pantsir-ME) हवाई संरक्षण प्रणालीशी हुबेहूब जुळते. यामुळे उत्तर कोरियाला रशियाकडून गुप्त तांत्रिक मदत मिळाल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांची चिंता वाढली आहे.