Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा

Venezuela Earthquake :व्हेनेझुएलात मृत्यूचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूंकपग्रस्त व्हेनेझुएलाला वैद्यकीय मदत पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी (२६ जून) भारतीय हवाई दलाची दोन C-17 विमाने वैद्यकीय साहित्य आणि मदत घेऊन व्हेनेझुएलाच्या दिशेने रवाना झाली आहेत. या मदतकार्यात भारताने लष्कराची फील्ड हॉस्पिटल युनिट, ३५ टनांंहून अधिक मदतसाहित्य, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, दोन BHISHM क्यूब्सचा समावेश आहे. या कठीण काळात भारत व्हेनेझुएलाच्या पाठीशी उभा असल्याचे एस. जयशंकर यांनी सांगितले.
भूकंपानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, या दुर्घटनेमुळे झालेल्या विनाशाबद्दल दु:ख व्यक्त केले होते. त्यांनी या भूंकपात मृत पावलेल्या पीडित कुटुंबीयांप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. तसेच त्यांनी मदतीचे आश्वासनही दिले. यावर व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी कृतज्ञनता व्यक्त केली आहे.
भारताशिवाय ब्राझील, कॅनडा, मेक्सिको, कोलंबिया, क्युबा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आणि संयुक्त राष्ट्र संघानेही व्हेनेझुएलाला शोद आणि बचाव पथके आणि मानवतावादी मदत पाठवली आहे.
सध्या व्हेनेझुएलात बचाव पथके, लष्कर, स्थानिक नागरिक मिळून शोधमोहिम राबवत आहेत. या शोधमोहिमेदरम्यान नवजात बालकांना, १२ वर्षाच्या एका मुलाला आणि एका श्वानालाही वाचवण्यात आले आहे. यामुळे वाचलेला प्रत्येक जीव व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांसाठी आशेचा एक किरण ठरत आहे. हा व्हेनेझुएलाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात मोठा भूकंप मानला जात आहे.
भूकंप तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएला कॅरिबियन आणि दक्षिण अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेले आहे. यामुळे व्हेनेझुएला सतत भूकंप होण्याची शक्यता असते. १९८२ मध्ये व्हेनेझुएलात झालेल्या भूकंपाने ३०,००० लोकांचा बळी घेतला होता. हा भूकंप इतिहासातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक मानला जातो.
Operation Amistad underway! Two @IAF_MCC C17s took-off today for Venezuela with urgent assistance to support their post-earthquake relief efforts. The assistance contains an Indian Army @adgpi Field Hospital Unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical… pic.twitter.com/Dcq8P065tp — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 26, 2026
Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO