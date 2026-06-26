शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Operation Amistad India Sends Humanitarian Aid To Venezuela Venezuela Earthquake

Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

Operation Amistad : भारतीय हवाई दलाची (IAF) दोन (C-17 विमाने मदतसाहित्यासह रवाना केली आहेत. या मदतसाठ्यामध्ये भारतीय हवाई दलाचे 'पॅरा फील्ड हॉस्पिटल', 'भीष्म' (BHISHM) क्यूब्स आणि वैद्यकीय साहित्याचा समावेश असल्याचे भारतीय हवाई दलाने सांगितले.

Operation Amistad

Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा (फोटो सौजन्य: एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत
  • ३५ वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा
  • या देशांनीही केला मदतीचा हात पुढे
Operation Amistad Venezuela Earthquake India Aid : व्हेनेझुएलात दोन सलग विनाशकारी भूकंपानंतर मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. आतापर्यंत २३५ जणांचा या नैसर्गिक आपत्तीत बळी गेला असून ४,३०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी आहेत. अद्याप हजारो लोक बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरु आहे. तसेच बचाव कार्य देखील युद्धपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान व्हेनेझुएलाला या संकटात आंतरराष्ट्रीय मदत पाठवण्यात आली आहे. भारताने देखील भूकंपानंतर ऑपरेशन अमिस्ताद सुरु केले आहे.

Venezuela Earthquake :व्हेनेझुएलात मृत्यूचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूंकपग्रस्त व्हेनेझुएलाला वैद्यकीय मदत पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी (२६ जून) भारतीय हवाई दलाची दोन C-17 विमाने वैद्यकीय साहित्य आणि मदत घेऊन व्हेनेझुएलाच्या दिशेने रवाना झाली आहेत. या मदतकार्यात भारताने लष्कराची फील्ड हॉस्पिटल युनिट, ३५ टनांंहून अधिक मदतसाहित्य, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, दोन BHISHM क्यूब्सचा समावेश आहे. या कठीण काळात भारत व्हेनेझुएलाच्या पाठीशी उभा असल्याचे एस. जयशंकर यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदींकडून संवेदना व्यक्त

भूकंपानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, या दुर्घटनेमुळे झालेल्या विनाशाबद्दल दु:ख व्यक्त केले होते. त्यांनी या भूंकपात मृत पावलेल्या पीडित कुटुंबीयांप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. तसेच त्यांनी मदतीचे आश्वासनही दिले. यावर व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी कृतज्ञनता व्यक्त केली आहे.

या देशांनीही केला मदतीचा हात पुढे

भारताशिवाय ब्राझील, कॅनडा, मेक्सिको, कोलंबिया, क्युबा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आणि संयुक्त राष्ट्र संघानेही व्हेनेझुएलाला शोद आणि बचाव पथके आणि मानवतावादी मदत पाठवली आहे.

भूकंपातून नवजात बालके आणि श्वानाचा रेस्क्यू

सध्या व्हेनेझुएलात बचाव पथके, लष्कर, स्थानिक नागरिक मिळून शोधमोहिम राबवत आहेत. या शोधमोहिमेदरम्यान नवजात बालकांना, १२ वर्षाच्या एका मुलाला आणि एका श्वानालाही वाचवण्यात आले आहे. यामुळे वाचलेला प्रत्येक जीव व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांसाठी आशेचा एक किरण ठरत आहे. हा व्हेनेझुएलाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात मोठा भूकंप मानला जात आहे.

व्हेनेझुएलात सतत भूकंप का होतात?

भूकंप तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएला कॅरिबियन आणि दक्षिण अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेले आहे. यामुळे व्हेनेझुएला सतत भूकंप होण्याची शक्यता असते. १९८२ मध्ये व्हेनेझुएलात झालेल्या भूकंपाने ३०,००० लोकांचा बळी घेतला होता. हा भूकंप इतिहासातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक मानला जातो.


Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO

Web Title: Operation amistad india sends humanitarian aid to venezuela venezuela earthquake

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू
1

1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO
2

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO

Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल
3

Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल

Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही
4

Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा

Operation Amistad : भूकंपग्रस्त व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी धावला भारत; ३५ टन वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा

Jun 26, 2026 | 03:57 PM
Puneet Superstar : अपघातात पुनीत सुपरस्टार ठार? तपासात ‘या’ गोष्टी आल्या समोर!

Puneet Superstar : अपघातात पुनीत सुपरस्टार ठार? तपासात ‘या’ गोष्टी आल्या समोर!

Jun 26, 2026 | 03:50 PM
बहिणीसमोरच भावावर चाकूने केले सपासप वार; कॉलेज परिसरात हल्ला झाल्याने एकच खळबळ

बहिणीसमोरच भावावर चाकूने केले सपासप वार; कॉलेज परिसरात हल्ला झाल्याने एकच खळबळ

Jun 26, 2026 | 03:49 PM
महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

Jun 26, 2026 | 03:48 PM
Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

Jun 26, 2026 | 03:42 PM
JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

Jun 26, 2026 | 03:42 PM
Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Jun 26, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा