शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Venezuela Earthquake Newborn Babies And Dog Rescued Latest Update

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO

Updated On: Jun 26, 2026 | 01:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

Venezuela Earthquake Newborn to Dog Rescued : व्हेनेझुएलातील भूकंपाने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे. या भूकंपाचा परिणाम लहान मुले आणि मुक्या प्राण्यांवरही झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भूकंपानंतर नवजात बालके आणि एका श्वानाली इमारतीच्यां ढिगाऱ्याखालून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे.

From Newborn to Dog Rescued from Earthquale Venezuela

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेसक्यू
  • नवजात बाळांसह मुक्या श्वानालाही मिळाले जीवनदान
  • मृतांचा आकडा २०० पार
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : व्हेनेझुएलात बुधवारी (२४ जून) झालेल्या सलग दोन भूकंपानी प्रचंड विनाश घडवून आणला आहे. या भूकंपात आतापर्यंत २३५ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आले आहे. तर ४,३०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी आहेत. भूकंपानंतर बचाव कार्य युद्धपातळीवरसुरु आहे. बचाव आणि आपत्कालीन अधिकारी मृत्यू आणि विध्वंसाच्या छायेतून लोकांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यातून नवजात बाळांना, १२ वर्षाच्या एका मुलाला आणि एका पाळीव कुत्र्याला वाचवण्यात यथ आले आहे. या घटनांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

Air India Bombing : अखेर कॅनडाची कबुली! 1985 च्या विमान बॉम्बस्फोटामागे खलिस्तानी दहशतवाद्यांचाच हात; ४१ वर्षानंतर सत्य आलं समोर

अनेक लोक अद्याप बेपत्ता

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूकंपामुळे अनेक बहुमजली इमारती कोसळल्या असून लोक मलब्यांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. हजारो लोक बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरु आहे. बचाव पथके, लष्कर, स्थानिक नागरिक मिळून शोधमोहिम राबवत आहेत.

नवजात बालके आणि १२ वर्षीय मुलाचा बचाव

दरम्यान एका कोसळलेल्या इमारतीच्या मलब्याखालून एका लहान मूलाला जिवंत सुखरुप बाहेर काढण्यात आले आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सुखरुपणे मुलाची सुटका केली आहे. यामुळे लोकांमध्ये एक आशेचा किरण आणि जल्लोष पाहायला मिळाला आहे. मुल पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे पाहून बचाव पथकांनी देखील एकमेकांना आनंदात मिठी मारली आहे.

याशिवाय बोलिव्हेरियन नॅशनल पोलिस आणि काही सुरक्षा यंत्रणांनी देखील एका नवजात बालकाला आणि १२ वर्षीय मुलाला सुखरुप वाचवले आहे. अनेक तास ढिगाऱ्याखाली अडकूनही दोन्ही मुलांचा जीव बचावल्याने याला चमत्कार मानले जात आहे.

मुक्या श्वानालाही मिळाले जीवनदान

माणसांसोबत प्राण्यांनाही वाचवण्याचे प्रयत्न बचाव पथके करत आहेत. यावेळी ढिगाऱ्याखाली अडजकलेल्या एका पाळीव श्वान जिवंत आढळ्याने त्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर बचाव कर्मींनी त्याला पाणी पाजले आणि उपचारासाठी सुरक्षित ठिकाणी हवले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

सध्या बचाव कार्य अविरत सुरु असून शेकडो लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या भीषण संकटात वाचणार प्रत्येक जीव लोकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.


Venezuela Earthquake :व्हेनेझुएलात मृत्यूचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर

Web Title: Venezuela earthquake newborn babies and dog rescued latest update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 12:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू
1

1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू

Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल
2

Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल

Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही
3

Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही

Water War: भारताच्या 5 मोठ्या धरणांवर पाकिस्तान करणार हल्ला? आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर करण्याचा इस्लामाबादचा नवा डाव
4

Water War: भारताच्या 5 मोठ्या धरणांवर पाकिस्तान करणार हल्ला? आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर करण्याचा इस्लामाबादचा नवा डाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Water Issue : पुणेकरांवर येणार मोठं जलसंकट; धरणाच्या पाणी पातळीत घट, पाणीकपात…

Pune Water Issue : पुणेकरांवर येणार मोठं जलसंकट; धरणाच्या पाणी पातळीत घट, पाणीकपात…

Jun 26, 2026 | 01:12 PM
Sanjay Raut : अयोध्येतील राम मंदिरासाठी शिवसेनेने दिलेली 4 किलो चांदीची वीट बेपत्ता? संजय राऊतांचा गंभीर सवाल

Sanjay Raut : अयोध्येतील राम मंदिरासाठी शिवसेनेने दिलेली 4 किलो चांदीची वीट बेपत्ता? संजय राऊतांचा गंभीर सवाल

Jun 26, 2026 | 01:08 PM
पुन्हा पुन्हा लगेज चेक-इन होणार नाही? आता प्रवाशांचा वेळ वाचणार, Air India ने सुरु केली विशेष सेवा!

पुन्हा पुन्हा लगेज चेक-इन होणार नाही? आता प्रवाशांचा वेळ वाचणार, Air India ने सुरु केली विशेष सेवा!

Jun 26, 2026 | 01:08 PM
Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल! २८-२९ जूनला विस्तार; शिंदे गटाला दिल्लीत मोठी लॉटरी!

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल! २८-२९ जूनला विस्तार; शिंदे गटाला दिल्लीत मोठी लॉटरी!

Jun 26, 2026 | 01:07 PM
Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO

Venezuela Earthquake : विनाशकारी भूकंपानंतर थरारक रेस्क्यू; नवजात बालकांसह श्वानालाही मिळाले जीवनदान, VIDEO

Jun 26, 2026 | 12:58 PM
Vat Purnima 2026: यमराजांकडून पतीचे प्राण परत आणणारी सावित्री कोण होती? जाणून घ्या वटसावित्री व्रतामागील पौराणिक कथा

Vat Purnima 2026: यमराजांकडून पतीचे प्राण परत आणणारी सावित्री कोण होती? जाणून घ्या वटसावित्री व्रतामागील पौराणिक कथा

Jun 26, 2026 | 12:50 PM
Fraud News : तीन कोटींचे आमिष, 7.35 लाखांचा गंडा; ‘अशी’ झाली फसवणूक उघड

Fraud News : तीन कोटींचे आमिष, 7.35 लाखांचा गंडा; ‘अशी’ झाली फसवणूक उघड

Jun 26, 2026 | 12:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा