नेपाळ अन् भारताची खुली सीमा देते घुसखोऱ्यांना आमंत्रण; यावर दीर्घकालीन उपाययोजनेची आवश्यकता

भारत-नेपाळच्या खुल्या सीमेवरून बांगलादेशी आणि म्यानमारचे घुसखोर देशात प्रवेश करत आहेत. आधार कार्ड तयार करून महानगरांमध्ये प्रवेश मिळवणारे हे नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका बनले आहेत.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:02 PM
open border between India and Nepal has led to an increase in infiltration

भारत आणि नेपाळमधील खुली सीमामुळे घुसखोरीचे प्रमाण वाढले (फोटो - istock)

१९५० च्या शांतता आणि सहकार्य करारांतर्गत स्थापित केलेली भारत आणि नेपाळमधील सुमारे १,८०० किलोमीटरची खुली सीमा हे घुसखोरीचे एक प्रमुख स्रोत आहे. यामुळे बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये खोलवरचे सामाजिक-आर्थिक संबंध निर्माण होतात, परंतु सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही ही अत्यंत असुरक्षित बाब आहे.

बांगलादेशातून केवळ बांगलादेशीच नाही तर म्यानमारमधील घुसखोरही नेपाळमार्गे बांगलादेशात घुसखोरी करत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी, जेव्हा काही बांगलादेशी या मार्गाने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करताना पकडले गेले, तेव्हा गुप्तचर अहवालात इशारा देण्यात आला होता की येथून घुसखोर एजंटांकडून आधार कार्ड मिळवून बेंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये पोहोचत आहेत. बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी, या मार्गाने घुसखोरी आणि तस्करीमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आणि एसएसबीने नेपाळला लागून असलेल्या बिहार आणि उत्तर प्रदेश सीमेवर अलर्ट जारी केला. भारताला नेपाळमध्ये स्थिर सरकार हवे आहे, कारण अस्थिर नेपाळ बांगलादेशी घुसखोरांसाठी अनुकूल मार्ग राहील.

२०२३ मध्ये, नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी सांगितले की ते खुल्या सीमेचा गैरवापर “अनावश्यक घटकांकडून” होणार नाही याची खात्री करतील. २०२५ मध्ये, भारत आणि नेपाळने बेकायदेशीर प्रवेश आणि तस्करी रोखण्यासाठी सहमती दर्शविली. तथापि, नेपाळी झेंगी चळवळीने प्रथम अस्थिरता वाढवली आणि आता राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळमध्ये निवडणुका घेतल्या जात आहेत.

हे देखील वाचा: क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

नेपाळ निवडणुकीचा निकाल जवळजवळ निश्चित आहे. संकेत असे दर्शवितात की कोणताही एक पक्ष स्पष्ट बहुमत मिळवू शकणार नाही; युती सरकार स्थापन होईल. राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (आरएसपी) चा मजबूत उदय त्यांना तिसऱ्या किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या स्थानावर ढकलेल. नेपाळी काँग्रेसमध्ये फूट असूनही, पारंपारिक मतपेढी मोठ्या प्रमाणात अबाधित आहे, यूएमएलने अनेक क्षेत्रांमध्ये आपला पारंपारिक पाया कायम ठेवला आहे आणि काही जागांवर माओवादी केंद्राची घटती परंतु मजबूत उपस्थिती म्हणजे मतांचे विभाजन होईल. शिवाय, आरपीपीसारख्या पक्षांना खूप मर्यादित जागा मिळाल्या असूनही, ते त्रिशंकू संसदेत “किंगमेकर” चे स्थान धारण करतात. काही मतदारसंघांमध्ये रणनीतिक मतदान देखील होण्याची शक्यता आहे.

नेपाळच्या मिश्र निवडणूक प्रणालीमुळे बहुपक्षीय निकाल लागतात. यामुळे सरकारांची निर्मिती, विघटन आणि पुनर्स्थापना झाली आहे. के.पी. शर्मा ओली, शेर बहादूर देउबा आणि पुष्पकमल दहल “प्रचंड” यांच्यातील सत्ताबदलाच्या राजकारणाने वारंवार स्थिरतेला आव्हान दिले आहे. जर या निवडणुकीमुळेही तुटपुंजे जनादेश मिळाला तर वैचारिक विरोधाभासांनी भरलेल्या युती उदयास येतील. भारतासाठी खरी चिंता ही आहे की नेपाळमधील नवीन सरकार निवडणुकीनंतर विचारपूर्वक, सकारात्मक, दीर्घकालीन धोरणात्मक सातत्य राखू शकेल का, की देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि त्याच्या युती भागीदारांच्या प्रभावाखाली ते वारंवार आपली भूमिका बदलेल? नेपाळच्या राजकारणात “भारतविरोधी कार्ड” वारंवार खेळले गेले आहे.

हे देखील वाचा: ‘या’ देशात आहे जगातील भयानक पण सर्वात सुंदर ठिकाण; ज्याला म्हटले जाते नरकाचा दरवाजा

२०१५ च्या घटनात्मक वादाची आणि तथाकथित नाकेबंदीची आठवण अजूनही राजकीय चर्चेत आहे. लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा वरील सीमा वाद यासारखे अनेक भावनिक मुद्दे अजूनही जिवंत आहेत. आरएसपी स्वतःला “स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे” समर्थक म्हणून वर्णन करते आणि उघड पक्षपात टाळते. यूएमएलने भूतकाळात चीनसोबत पायाभूत सुविधा सहकार्याला प्रोत्साहन दिले आहे. माओवादी केंद्र वैचारिक संतुलनाचा पुरस्कार करते.

वाढती बांगलादेशी घुसखोरी

शेजारी असणाऱ्या नेपाळमध्ये ५ मार्च रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका नेपाळच्या प्रतिनिधी सभागृहाचे २७५ सदस्य निवडतील. नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुका भारतीय राजकारणासाठी बांगलादेशाइतकेच महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच, नेपाळमधून बांगलादेशी घुसखोरीत अलिकडच्या काळात वाढ झाल्याने, नेपाळी सार्वत्रिक निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. भारत यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

कारण हा केवळ घुसखोरीचा विषय नाही तर प्रादेशिक सुरक्षा आणि राजनैतिक संबंधांची परीक्षा देखील आहे. ज्या वेळी नेपाळी सरकार आणि प्रशासन निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहे, तेव्हा ते याकडे फारसे लक्ष देऊ शकत नाहीत. याचा फायदा घेत, बांगलादेशी घुसखोर गेल्या काही काळापासून भारतात प्रवेश करण्यासाठी नेपाळचा मार्ग वापरत आहेत.

लेख : संजय श्रीवास्तव 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Published On: Feb 18, 2026 | 06:02 PM

Feb 18, 2026 | 06:02 PM
